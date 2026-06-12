Новата S-класа "кацна" и в София

Официалният вносител на Mercedes-Benz за България, „Силвър Стар“, даде шумен и изключително изискан старт на най-новото технологично оръжие от Щутгарт – обновената S-Class. На бляскаво и обвито в мистика събитие в столицата, родният хайлайф се докосна до абсолютния еталон в автомобилния свят. Редовните ни читатели знаят, че ние познаваме това технологично бижу доста отпреди софийската му премиера. Още през пролетта ви разказахме от мястото на събитието за неговия глобален дебют по време на международното изложение в Пекин, а веднага след това бяхме сред малцината избрани да изпитат възможностите му по време на първите международни тестове по перфектните асфалтови трасета около Хамбург. Сега германският флагман вече е тук, готов да покори българските пътища, а ние сме готови да ви разкрием всички карти, включително и колко точно струва това върховно удоволствие.

Както вече споделихме в предишните си материали, когато говорим за Mercedes-Benz S-Class, винаги очакваме нещо грандиозно, но този път германците надминаха себе си, отбелязвайки подобаващо 140-годишнината от изобретяването на автомобила от Карл Бенц. Това не е просто поредният козметичен фейслифт, а най-мащабната еволюция в летописите на модела. Повече от половината компоненти на лимузината – или изумителните 2700 детайла – са напълно преработени. На живо автомобилът изглежда респектиращо. Предната част е получила напълно нова светлинна идентичност и монументална решетка, а върховите фарове DIGITAL LIGHT с микро-LED технология буквално превръщат нощта в ден. Елегантността на силуета може да бъде персонализирана до безкрайност чрез ексклузивната програма MANUFAKTUR, която предлага палитра от над 150 екстериорни цвята и повече от 400 комбинации за оформление на интериора.

Вътре в купето дигиталната революция е тотална. Всичко се върти около новата операционна система MB.OS, която управлява жизнените функции на машината и се обновява постоянно по въздуха. Пред погледа на водача и спътника му се простира величественият MBUX Superscreen, а последната генерация на мултимедията MBUX е интегрирала мощен изкуствен интелект. Гласовият асистент реагира мигновено на репликата „Hey Mercedes“, общувайки на съвсем естествен език. Пътуващите отзад пък разполагат с истински мобилен офис от първа класа – огромни 13,1-инчови екрани, перфектна свързаност за видеоконференции и невиждан досега комфорт. За безупречното поведение на пътя се грижат модернизираните бензинови, дизелови и plug-in хибридни мотори, работещи в абсолютен синхрон с вълшебното окачване AIRMATIC и интелигентната система E-ACTIVE BODY CONTROL, които буквално изглаждат всяка неравност.

Е, дойде време да поговорим и за цифри, защото луксът от такъв калибър има своята конкретна стойност. Базовата цена на новия Mercedes-Benz S-Class в шоурумите на „Силвър Стар“ стартира от 129 960 евро с включен ДДС. Сумата звучи сериозно, но срещу нея получавате изключително богато стандартно оборудване, което германците са решили да включат в пакета за българския пазар. Още в началното ниво влизат изключително полезната завиваща задна ос с ъгъл на отклонение до 4.5° (която прави маневрирането в града детска игра), климатизирани предни кресла, феноменалната аудиофилска система Burmester® 3D surround sound, огромен head-up дисплей и отопляем волан. Комфортът отзад също е подсигурен без доплащане чрез електрически регулируеми външни седалки с памет, а за сигурността при паркиране се грижи панорамна 360-градусова камера. Лимузината вече е налична за поръчки в цялата дилърска мрежа в страната и е готова да заеме полагащото ѝ се място на върха.