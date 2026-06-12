Новият Dodge Charger идва в Европа

Dodge официално изнася своя най-легендарен модел на европейския континент, поставяйки началото на това, което марката нарича най-амбициозната си международна инициатива досега. За първи път в съвременната история емблематичният американски мускул ще се продава официално в цяла Европа, предлагайки на купувачите избор между мощни двигатели с вътрешно горене и изцяло електрическа мощност.

Европейската инвазия идва около година след като мускулестият автомобил направи своя дебют в шоурумите в САЩ. За да задоволи както традиционалистите, така и привържениците на нулевите емисии, платформата разделя механичната си идентичност по средата. Традиционните привърженици на двигателите с вътрешно горене могат да изберат вариантите „Sixpack“, които имат под капака 3,0-литров редови шестцилиндров двигател Hurricane с двойно турбо. Базовият Charger R/T Sixpack развива 420 конски сили, докато вариантите от най-високия клас Charger Scat Pack увеличават налягането на турбокомпресора, за да освободят огромните 550 конски сили.

За купувачите, които искат да направят скок в ерата на високоволтовите технологии, изцяло електрическите модели „Daytona“ обещават още по-остра механична мощ. Базовият Daytona R/T разчита на конфигурация с два мотора и задвижване на всички колела, за да развие 536 конски сили. Преминаването към флагманската конфигурация Daytona Scat Pack увеличава мощността до 670 конски сили, което позволява на тежкия електромобил да ускори от 0 до 100 км/ч за кратките 3,3 секунди – ефективно изпреварвайки стария Hellcat Redeye с 808 конски сили и V8 двигател със суперчарджър. Тези два електродвигателя се захранват от батерия с капацитет 100,5 kWh, проектиран с праг на пикова мощност от 550 kW.

За купувачите, които се опитват да прекосят страната на електрическа енергия, Daytona R/T предлага приблизителен пробег от 500 километра при строгия американски тестов цикъл на EPA, докато при версията Scat Pack с висока мощност пробегът спада до около 400 километра, преди да се наложи зареждане. Когато е свързан с високопроизводително DC бързо зарядно устройство, 400-волтовата батерийна архитектура може да зареди клетките си от 20 до 80 процента капацитет за 27 минути. С поглед към бъдещето, в момента се провеждат тестове за валидиране на още по-мощната версия Daytona SRT Banshee, която разполага с усъвършенствана 800-волтова електрическа задвижваща система, която обещава да намали времето за зареждане и да повиши показателите за производителност още повече.

За да компенсира естествено тихия характер на електрическата задвижваща система, Dodge е интегрирал специализирана система „Fratzonic Chambered Exhaust“. Използвайки двойка високорезонансни акустични високоговорители, настроени да имитират традиционния звук на изпускателната система със суперчарджър, системата генерира ревящ, синтетичен звук в кабината и отвън, който съответства на децибелните нива на Hellcat. Шофьорът може да управлява тази мощност чрез специализирани режими на шасито – Donut, Drift, Track и Drag, които активно променят поведението на задния механичен диференциал с ограничено приплъзване и разединяват предния електромотор, за да оптимизират или сцеплението, или страничния дим от гумите. Очаква се на по-късен етап да бъдат ясни и цените на различните модификации.