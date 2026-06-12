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Природно явление или нещо друго над столицата... (ВИДЕО)

Природно явление или нещо друго над столицата... (ВИДЕО)

12 Юни, 2026 14:12 2 515 23

  • природно явление-
  • извънземни-
  • столица

Тези мистериозни явления са останали логично необясними и до днес

Природно явление или нещо друго над столицата... (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Известният медиен адвокат Цветан Цветанов ни препрати кратък видео материал, заснет в София в началните часове на 11 юни 2026 г. малко след полунощ в небето над столицата.

Любопитното видео е заснето с камерата на личен телефон от популярния детски стоматолог професор д-р Росица Кабакчиева от балкона на семейното и жилище. Професор Кабакчиева е впечатлена от десетките светещи тела, кръжащи и динамично танцуващи по необичаен начин в нощното небе. По тази причина препраща под формата на приятелско споделяне видеото на адвокат Цветанов с предположение ,дали това е природно явление - примерно своеобразен спектакъл на част от метеорния поток „Персеиди“, птици,осветени от прожектор,който тя не забелязва,или пък миниатюрни интернет околоземни спътници - Starlink на компанията SpaceX на милиардера Илон Мъск.

Преди време в приятелски разговор адвокатът споделил за научена от него странна история по време на Втората световна война, за описание на странни, светещи кълба и летящи обекти, забелязвани в небето,наричани „фуу файтърс“ ( Foo Fighters) от съюзническите пилоти. Тези мистериозни явления са останали логично необясними и до днес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казах

    12 7 Отговор
    Ви, обратното броене започна. Все повече и по често ще ви показват НЛО. А Блу биим ще ви показва ангели, демони, и други страховити неща. Целта е страх и подчинение. След това ограничение и бедност, които доброволно да приемете, под формата на набиране на средства, за борбата със страховития враг. Шуб Нигурат никога не си е тръгвал. Те живеят под земята.

    Коментиран от #3, #4

    14:20 12.06.2026

  • 2 Знам какво е

    32 0 Отговор
    Дезориентирани от силната светлина нощни птици. Живея до паркинг, на който сложиха силно осветление през нощта и това направо побърка совите. После го замениха със слаби енергоспестяващи лампи и совите се успокоиха.

    14:21 12.06.2026

  • 3 честен ционист

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "Казах":

    Ликът на Бай Тошо ще се появи скоро в лицето на Радев и ще озари небосклона.

    14:22 12.06.2026

  • 4 Сови

    31 0 Отговор

    До коментар #1 от "Казах":

    Вгледайте се и ще видите, че махат с крила, после се реят и пак махат с крила.

    14:24 12.06.2026

  • 5 Спиро

    16 2 Отговор
    Този да си смени дилъра..

    14:25 12.06.2026

  • 6 Браво, дойдоха Комунистите на Власт

    11 5 Отговор
    и се почна Баба Ви Ванга, Банга Ранга, Извънземните и всякакви хибридни Измишльотини.🤣😝🤣😝🍎❤️😁🇧🇬

    Коментиран от #8

    14:26 12.06.2026

  • 7 Бети смръдлата

    0 2 Отговор
    Това става като камерунеца ме вкара в женската ни енергия и след това влезна в медитация

    14:30 12.06.2026

  • 8 Наротив

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Браво, дойдоха Комунистите на Власт":

    комунистите паднаха от власт.

    14:31 12.06.2026

  • 9 Комунягите като най материалистични

    4 6 Отговор
    знаят най добре как да боравят със страховете и емоциите на народа.
    Вие българи сте emotionally invested, и ще разкажат играта докато не започнете и да сънувате това което Румен Радев и ПБ искат.
    Борбата е за Вашите Hearts ❤️❤️‍🔥 и Вашите Minds 🧘‍♀️❤️❤️‍🔥🤣😁

    14:33 12.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Вчера в София имаше силен вятър и завихряния като торнадо които носят отразяващи светлината хартии.

    14:35 12.06.2026

  • 11 хех

    17 4 Отговор
    Това са птици. По това време в София започна буря и явно са се стреснали. Светлината от града се отразява в перата им и така дава възможност на хора с ниско Ай Кю, да получат 15-те си минута слава. Очаквам в следващата си фаза, този "адвокат" да тръгне гол по булевард Витоша с табела на врата "аз съм едикой си, много известнен адвокат". Гладът е по-силен от тока, особено ако си некадърен адвокат и завиждаш на колегите си. Важи и за "журналистите", които публикуват подобни глупости впрочем!

    14:35 12.06.2026

  • 12 Летец Пешеходец

    15 1 Отговор
    Софийските гларуси не спят. Чайки, които си летят нощно време, като бухали. Пълно е с тях, но не кацат на земята. Само по високи места и сгради. "София- Морска Столица".

    14:36 12.06.2026

  • 13 НИЩО Ѝ НЯМА

    6 2 Отговор
    МИ ЧЕ ТОВА СА
    ФЕИТЕ НА ЗЪБКИТЕ...😬

    14:37 12.06.2026

  • 14 инж. Калинов

    9 0 Отговор
    Адвокатчето е снимало техническите проби на лазерите за концерта на БГ радио тази вечер и веднага е тръгнало да се прави на уфолог. :D

    14:38 12.06.2026

  • 15 Гарантирано от ГЕРБ

    10 3 Отговор
    Ядосахте Вожда борисоФ, отнехте му властта, отнехте му джипката,
    и той започна да променя времето над София.

    14:47 12.06.2026

  • 16 Ген. Стойков

    0 1 Отговор
    Бетито ми врътна една трандамия за 5 евро и я изпратих да си сервира салатите в Хепи 🤣🤭🤣🥳

    14:54 12.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Село ъплоудед

    0 5 Отговор
    Това е древна извънземна цивилизация, която произхожда от съзвездие близо до центъра на галактиката. Наричат себе си Варалак, а империята им се казва Астрия. Идват над София да изпразват тоалетните на космическите си кораби. Това, което виждате като махане на крила са всъщност парцалите на Варалак лелите, които избутват барабонки.

    Коментиран от #20

    15:05 12.06.2026

  • 19 Това са

    5 1 Отговор
    Просто птици ,осветени от силна светлина ,идваща отдолу - вижда се ясно как махат с крила .

    15:07 12.06.2026

  • 20 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Село ъплоудед":

    Не ми прилича на извънземни по скоро е дронове вероятно екип който обучава хора да работят в светлинно шоу с дрон и хореография. Виждала съм подобна репетиция на морето всяко лято има такова шоу на другия ни имот къде се изнасяме малкия кога свърши училище,гледам програмата на 2 август ще е тази година.

    15:38 12.06.2026

  • 21 идиоти вън

    2 0 Отговор
    Игра с дронове!

    15:52 12.06.2026

  • 22 Българин

    0 0 Отговор
    Нас ни чака жестоко наказание, защото отказваме да служим на Русия и нейните интереси. А баба Ванга от кога ни предупреждаваще за това!

    16:10 12.06.2026

  • 23 Дългата

    0 0 Отговор
    Ръка на Путин! Треперете!

    16:16 12.06.2026