Москвич започна да произвежда... електрически тротинетки

Руският завод „Москвич“ вече не е само място за автомобили – той официално навлезе в сегмента на микромобилността. В сътрудничество с технологичния гигант Yandex, московското предприятие даде старт на производството на електрически скутери, предназначени за услугата за споделено пътуване Yandex Go.
Този пилотен проект е част от амбицията на Москвич да се превърне в лидер в разработването на собствен софтуер и хардуер за градски транспорт.
От автомобилни конвейери към градски тротинетки
За тазгодишния сезон компанията планира да пусне в експлоатация общо 2000 електрически скутера. Процесът на сглобяване в завода е прецизен и следва строги индустриални стандарти: всяка единица се състои от 118 отделни компонента.
Преди да стъпят на градския асфалт, новите скутери преминават през серия от изпитания, характерни по-скоро за автомобилния свят:
Проверка на електрониката: Тестване на софтуерното взаимодействие и батериите.
Полигонни изпитания: Проверка на спирачната система и окачването върху специална тестова писта, симулираща реални градски условия – неравности, рампи и препятствия.
Издръжливост: Контрол на здравината на сглобката при интензивно натоварване.
Макар в момента проектът да разчита на партньорства, заместник-кметът Максим Ликсутов подчерта, че стратегическата цел е пълна локализация. Москвич вече разполага с висококвалифицирани кадри и модерно оборудване, които ще позволят в близко бъдеще скутерите да се произвеждат на изцяло руска технологична платформа.
Това е важна стъпка за технологичния клъстер в Москва, който се стреми да затвори цикъла на производство – от батериите и двигателите до крайния софтуер за управление. Новите скутери ще бъдат интегрирани в екосистемата на Yandex Go, предлагайки на потребителите по-модерен и надежден начин за придвижване в натоварения градски трафик.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Хм Хм
До коментар #2 от "Възраждане":Не, че е скъп дизелът, но провери ли преди да лъжеш?
Русия, цени на дизела, 23-Март-2026 - RUB 77.43; EUR 0.83.
15:11 27.03.2026
8 Варненец
До коментар #2 от "Възраждане":Питай, какви са им заплатите, тогава говори за евтино.
Коментиран от #9
16:14 27.03.2026
9 Гориил
До коментар #8 от "Варненец":Първо, попитайте какви са цените в Русия.
16:38 27.03.2026
