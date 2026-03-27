Москвич започна да произвежда... електрически тротинетки

27 Март, 2026 14:10 1 109 10

  москвич
  електрически скутери
  тротинетки

За тазгодишния сезон компанията планира да пусне в експлоатация общо 2000 електрически скутера

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Руският завод „Москвич“ вече не е само място за автомобили – той официално навлезе в сегмента на микромобилността. В сътрудничество с технологичния гигант Yandex, московското предприятие даде старт на производството на електрически скутери, предназначени за услугата за споделено пътуване Yandex Go.

Този пилотен проект е част от амбицията на Москвич да се превърне в лидер в разработването на собствен софтуер и хардуер за градски транспорт.

От автомобилни конвейери към градски тротинетки

За тазгодишния сезон компанията планира да пусне в експлоатация общо 2000 електрически скутера. Процесът на сглобяване в завода е прецизен и следва строги индустриални стандарти: всяка единица се състои от 118 отделни компонента.

Преди да стъпят на градския асфалт, новите скутери преминават през серия от изпитания, характерни по-скоро за автомобилния свят:

Проверка на електрониката: Тестване на софтуерното взаимодействие и батериите.

Полигонни изпитания: Проверка на спирачната система и окачването върху специална тестова писта, симулираща реални градски условия – неравности, рампи и препятствия.

Издръжливост: Контрол на здравината на сглобката при интензивно натоварване.

Макар в момента проектът да разчита на партньорства, заместник-кметът Максим Ликсутов подчерта, че стратегическата цел е пълна локализация. Москвич вече разполага с висококвалифицирани кадри и модерно оборудване, които ще позволят в близко бъдеще скутерите да се произвеждат на изцяло руска технологична платформа.

Това е важна стъпка за технологичния клъстер в Москва, който се стреми да затвори цикъла на производство – от батериите и двигателите до крайния софтуер за управление. Новите скутери ще бъдат интегрирани в екосистемата на Yandex Go, предлагайки на потребителите по-модерен и надежден начин за придвижване в натоварения градски трафик.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешки ​

    5 3 Отговор
    Радо, те Москвич и на неелектрически тротинетки, кънки и чехли ще минат накрая. Неминуемо е.

    14:15 27.03.2026

  • 2 Възраждане

    2 3 Отговор
    Правилно, то с тия цени на нафтата. То те са предназначени за неприятелските държави. За ОНД дизелът е без пари почти - 50 рубли за литър

    Коментиран от #7, #8

    14:22 27.03.2026

  • 3 мдам

    6 3 Отговор
    Тия продължават да копаят дъното.

    14:44 27.03.2026

  • 4 Ухаааа

    3 1 Отговор
    Малии пак нов москвич. Този път на две колела и електрически. Това си е руската икономика. Може би ще може и да лети и да стреля. Ще я продават с военна каска в комплекта. И напред към фронта.

    15:01 27.03.2026

  • 5 Хаха

    3 0 Отговор
    Емили тротинетката харесва това!

    15:04 27.03.2026

  • 6 Нищо чудно

    4 3 Отговор
    Напоследък русналята щурмуват украинските позиции с магарета и тротинетки....

    15:06 27.03.2026

  • 7 Хм Хм

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    Не, че е скъп дизелът, но провери ли преди да лъжеш?
    Русия, цени на дизела, 23-Март-2026 - RUB 77.43; EUR 0.83.

    15:11 27.03.2026

  • 8 Варненец

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    Питай, какви са им заплатите, тогава говори за евтино.

    Коментиран от #9

    16:14 27.03.2026

  • 9 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Варненец":

    Първо, попитайте какви са цените в Русия.

    16:38 27.03.2026

  • 10 Технологично предизвикателство

    0 1 Отговор
    Технологично предизвикателство е да произведат пирони. Китайски тротинетки може да сглобява всеки. Дано се справят с превода на юзер интерфейса.

    01:19 28.03.2026