Новият Volkswagen вече има опция, която преди това се предлагаше само в Rolls-Royce

Марката Volkswagen подготвя истинска интериорна революция за следващото поколение на своя флагман Atlas, като заема детайли, които доскоро бяха запазена територия единствено за ултра-луксозни брандове като Rolls-Royce. Германският гигант разпространи тийзър, който разкрива купе, наситено с технологии и премиум излъчване, подготвено специално за автосалона в Ню Йорк следващия месец.

Най-впечатляващият акцент в новия Volkswagen Atlas е амбиентното осветление, тип „звездно небе“, което обгръща таблото и пространството пред пасажера. Този визуален ефект е интегриран около допълнителен дисплей за пътника до шофьора – решение, което подчертава амбицията на марката да се позиционира в по-висок пазарен сегмент. Дигиталната архитектура включва огромен 15-инчов централен екран и отделен 11,6-инчов монитор за пасажера, като всичко това е гарнирано с възможност за избор между 30 цвята на светлината, вградена система за ароматизиране на въздуха и седалки с функция за масаж и вентилация.

Под „кожата“ на кросоувъра също настъпват фундаментални промени. Новият Atlas ще стъпи върху модерната платформа MQB Evo, която обещава по-добро пътно поведение и по-висока ефективност. Задвижването вероятно ще бъде поверено на последната итерация на двигателя EA888 evo5. Познат от новия Tiguan, този агрегат генерира 268 конски сили, но се очаква за нуждите на по-масивния Atlas мощността му да бъде допълнително оптимизирана, за да предложи по-сериозна тяга.

Макар техническите детайли да са близки до тези на китайския модел Teramont Pro, американската версия на Atlas ще дебютира като моделна година 2027. С това обновяване Volkswagen ясно заявява, че вече не иска да бъде просто „народната кола“, а се цели в клиентите, които търсят комфорт и технологичен разкош, типичен за автомобили от много по-висок ценови клас.