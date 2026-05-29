Nissan също не пропусна да се пошегува с Ferrari

Онлайн автомобилната общност достигна върха на колективната ирония, превръщайки продължаващия спор около изцяло електрическия модел Luce на Ferrari в истински празник за интернет коментаторите. Почти веднага след като от Маранело разкриха своя революционен луксозен лифтбек с мощност от 1035 конски сили, проницателните традиционалисти в дигиталния свят започнаха да чертаят паралели в дизайна, които доведоха до някои странни сравнения. В абсолютния ужас на феноветее на Ferrari, гласовита част от автомобилната общественост посочи мимолетна структурна прилика между ултра-премиум, струващ стотици хиляди евро електромобил и по-скромния Nissan Leaf.

Макар обективният анализ на двата автомобила нямат почти нищо общо по отношение на действителната ламарина, архитектурната сложност или премиум присъствието на пътя, сравнението на повърхностно ниво е трудно да се игнорира напълно, след като веднъж е било подчертано. Самото съвпадение на подобна цветова палитра при представянето, съчетано с висока, аеродинамична линия на покрива тип „фастбек“, е достатъчно, за да подхрани сравнението, ако човек реши да погледне с притворени очи към общите пропорции.

Вместо да игнорира сравнението или да остави асоциацията да изчезне в цифровата неизвестност, маркетинговият екип на Nissan реши да се възползва директно от абсурдността на ситуацията. Ирландското подразделение на японския производител се възползва от бурята в социалните медии, като публикува изключително добре изчислена, блестящо дръзка графика, показваща двата автомобила един под друг. Кампанията не се ограничи само с пасивен визуален намек, тъй като Nissan активно нанесе пряк удар по гордостта на Маранело, като остави публично съобщение, в което благодари на легендарната италианска марка за предполагаемата вдъхновение, споменавайки фразата, че имитацията е най-искрената форма на ласкателство, преди уверено да напомни на потребителите, че Nissan остава разумният избор.