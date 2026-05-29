Новини
Авто »
Nissan също не пропусна да се пошегува с Ferrari

Nissan също не пропусна да се пошегува с Ferrari

29 Май, 2026 13:27 827 3

  • nissan-
  • leaf-
  • ferrari-
  • luce

ПР екипът на компанията обяви, че е поласкан от сравненията

Nissan също не пропусна да се пошегува с Ferrari - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Онлайн автомобилната общност достигна върха на колективната ирония, превръщайки продължаващия спор около изцяло електрическия модел Luce на Ferrari в истински празник за интернет коментаторите. Почти веднага след като от Маранело разкриха своя революционен луксозен лифтбек с мощност от 1035 конски сили, проницателните традиционалисти в дигиталния свят започнаха да чертаят паралели в дизайна, които доведоха до някои странни сравнения. В абсолютния ужас на феноветее на Ferrari, гласовита част от автомобилната общественост посочи мимолетна структурна прилика между ултра-премиум, струващ стотици хиляди евро електромобил и по-скромния Nissan Leaf.

Макар обективният анализ на двата автомобила нямат почти нищо общо по отношение на действителната ламарина, архитектурната сложност или премиум присъствието на пътя, сравнението на повърхностно ниво е трудно да се игнорира напълно, след като веднъж е било подчертано. Самото съвпадение на подобна цветова палитра при представянето, съчетано с висока, аеродинамична линия на покрива тип „фастбек“, е достатъчно, за да подхрани сравнението, ако човек реши да погледне с притворени очи към общите пропорции.

Вместо да игнорира сравнението или да остави асоциацията да изчезне в цифровата неизвестност, маркетинговият екип на Nissan реши да се възползва директно от абсурдността на ситуацията. Ирландското подразделение на японския производител се възползва от бурята в социалните медии, като публикува изключително добре изчислена, блестящо дръзка графика, показваща двата автомобила един под друг. Кампанията не се ограничи само с пасивен визуален намек, тъй като Nissan активно нанесе пряк удар по гордостта на Маранело, като остави публично съобщение, в което благодари на легендарната италианска марка за предполагаемата вдъхновение, споменавайки фразата, че имитацията е най-искрената форма на ласкателство, преди уверено да напомни на потребителите, че Nissan остава разумният избор.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Автоценител

    2 1 Отговор
    Едпа и съща прилика с Нисан прави една кръв.

    13:47 29.05.2026

  • 2 ХАХАХА

    1 1 Отговор
    Те Нисан-ците, като македонците. Двата модела толкова си приличат, че направо са си еднакви - имат волан. Едиствено компания в поза партер, като Нисан може да вижда визулано приликата!

    13:48 29.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.