След прибиращите се дръжки, сега Китай забранява друга популярна "екстра"

Високотехнологичната естетика на „хол на колела“, която се превърна в отличителен белег на сегмента на китайските електромобили, се сблъсква със сериозна регулаторна пречка. Китайското министерство на промишлеността и информационните технологии преминава от ролята на ентусиазиран поддръжник на футуристичния автомобилен дизайн към тази на най-строгия арбитър по въпросите на безопасността в бранша. Последната цел на регулаторния орган е все по-разпространеното „безтегловно“ накланящо се кресло, премиум функция, популяризирана от местните гиганти в производството на електромобили. Пекин издаде строго предупреждение относно основната конструкция на тези седалки, като заяви, че когато пътникът се вози в силно наклонена или полухоризонтална позиция, стандартното оборудване за безопасност става компрометирано. При тежък челен сблъсък пътниците рискуват да се плъзнат направо под колана, което прави въздушни възглавници напълно безполезни.

Това внезапно внимание към геометрията на седалките представлява по-широко, усилие, водено от държавата, за отмяна на спекулативни дизайнерски трикове в полза на реалността при краш тестовете. Предстоящите ограничения за седалките тип „кресло“ следват знаков законодателен акт, приет по-рано тази година. В края на януари министерството официализира регламент, който ефективно забранява напълно скритите, електронно изскачащи дръжки на вратите, считано от 1 януари 2027 година. Регулаторните органи бяха принудени да се намесят след поредица от широко отразявани фатални инциденти, при които компрометирани електрически системи оставиха елегантните, вградени дръжки на вратите прибрани по време на термични извънредни ситуации или тежки сблъсъци.

Като абсолютен епицентър на глобалното развитие на електромобилите и най-големият автомобилен пазар в света, новата строга регулаторна позиция на Китай е на път да предизвика шок в дизайнерските студия по целия свят. След като китайските регулаторни органи вече твърдо заявяват, че моторното превозно средство трябва да функционира предимно като безопасно средство за транспорт, а не като нерегулирано мобилно жилищно пространство, производителите са изправени пред скъпоструващо и незабавно препроектиране на архитектурата. Инженерните екипи ще трябва да пренасочат фокуса си от повърхностни джаджи в кабината обратно към фундаменталната структурна безопасност, като постигнат труден баланс между луксозната цифрова техника от висок клас и безкомпромисната защитата при сблъсък при висока скорост.