Първи официален поглед към новото Mitsubishi Pajero

След редица слухове през последните няколко месеца, Mitsubishi официално потвърди завръщането на един от най-обичаните си модели – Pajero. Офроудърът, който години наред доминираше на европейските пазари, сега ще се завърне, запазвайки своето шаси на базата на пикапа Triton/L200.

Освен култовото име, компанията планира да представи цели нови 13 модела до 2032 година, като част от тях се очаква да се появят и на европейския пазар, където гамата на марката към момента е свита до два модела в лицето на Outlander PHEV и Colt, който по същество е ребрандирано Renault Clio.

Очаква се компанията да направи още поне два модела базирани на Pajero, като за момента информацията за тях е минимална. Що се отнася до всъдехода, там очакваме задвижване на четирите колела, вероятно с опция за дизелов двигател с познатия 2.4-литров агрегат на Triton/L200, но не е изключено в Европа да видим и единствено бензинови варианти с опция за plug-in хибрид. Повече за дългоочаквания модел ще разберем тази есен, когато е планирана и неговата световна премиера, като първите доставки се очакват през следващата година, вероятно около пролетта.