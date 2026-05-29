Ето как BMW ще спаси шестцилиндровия бензинов мотор

Баварският автомобилен гигант BMW предприема мащабна лятна офанзива, пренастройвайки моделната си гама с тежка артилерия от технологични и стилистични подобрения. Модернизацията засяга всичко – от екстремния спортен сегмент и дигиталния интелект в купето, до базовите нива на изцяло новото електрическо семейство на марката.

Започваме с визуалния удар за ценителите на динамиката. Най-наточените бензинови и електрически версии на BMW Серия 3, BMW Серия 4 Gran Coupe и i4 Gran Coupe получават ексклузивен фабричен „черен пакет“ (Black package). Той ще се предлага единствено като надграждане на познатия M Sport пакет Pro, който вече носи спортни спирачки с яркочервени апарати. Отвън колите ще се разпознават по матовите или гланцови черни емблеми по каросерията, а при чудовищните M440i xDrive и i4 M60 xDrive черният монограм ще бъде гордо интегриран право в бъбрековидната предна решетка. Моделите стъпват на брутални 19-инчови джанти Double-spoke Jet Black с различен размер гуми отпред и отзад. Интериорът пък е чистокръвен състезателен култ – вътре властват декоративни лайсни от истински карбон и емблематичният M волан с карбонови спици.

Истинската новина за купувачите на електромобили идва по линия на електрическата революция и новата технологична ера Neue Klasse. Гамата се разширява с базовия и по-достъпен кросоувър iX3 40. Въпреки че е входен билет в семейството, моделът е надарен с най-новото шесто поколение задвижване eDrive и супермодерна 800-волтова архитектура. Мощността от 320 к.с. и въртящият момент от 500 Nm се доставят от един електромотор на задната ос. Спринтът от място до сто отнема приличните 5,9 секунди, а електронният ограничител удря спирачките на 200 км/ч. Батерията с използваем капацитет от 82,6 kWh поддържа светкавично 300-киловатово зареждане на бързи станции, а максималният пробег с едно пълно пълнене достига солидните 637 километра. За капак, цялата линия iX3 получава достъп до девет уникални цвята от палитрата BMW Individual, сред които крещящото Java Green II и изтънченото Twilight Purple, както и огромни 21-инчови аеродинамични колела.

Изкуственият интелект също се настанява трайно зад волана на баварците! Дигиталният асистент на марката (BMW Intelligent Personal Assistant) прави огромен скок благодарение на интеграцията с генеративната технология Amazon Alexa+ AI. Резултатът е напълно естествен човешки диалог – системата вече разбира сложни улични фрази и контекст, без да е нужно да и се превземате с роботизирани команди. Първи с тази екстра излизат новите бройки iX3, а по-рано произведените коли ще я получат чрез безжичен софтуерен ъпдейт „по въздуха“. До края на годината системата ще обхване всички модели с операционни системи BMW Operating System 9 и Operating System X, като асистентът дори ще се научи да анализира навиците ви и сам ще предлага автоматизиране на ежедневните рутинни процедури.

И най-важното. Напук на пълната електрификация, баварските инженери не са отписали класическото гориво. Мюнхен внедрява патентованата си състезателна технология M Ignite, заимствана директно от пистите. Става дума за високотехнологично предкамерно запалване, което става стандарт за всички редови шестцилиндрови бензинови сърца в M дивизията. Тази хитрост позволява на шестцилиндровите машини да останат също толкова брутални и мощни, но драстично да намалят апетита си за високооктанов бензин при тежко натоварване, покривайки безпроблемно бруталните екологични изисквания на стандарта Евро-7. Обновеното запалване влиза в купетата на M3 и M4, а през август ще изреве и под капака на компактното M2.

Списъкът с дребни, но практични подобрения се затваря от новото оборудване за ремонт на гуми Tyre Repair Kit Plus, което става стандарт за Серия 2 Купе и Серия 4. Феновете на кросоувърите също имат повод за усмивка – новото поколение на Х3, поръчано с пакети M Sport или M Sport Plus, вече пристига с чисто нови ключове, украсени с легендарните трицветни ивици на спортното подразделение.