Има голяма вероятност следващото ви BMW да е сглобено от робот

BMW Group официално потвърди, че в своя завод в Лайпциг, Източна Германия, от това лято ще започне да работи група от модерни хуманоидни роботи. Според ръководството на компанията автомобилният свят се движи с бързи темпове към значителна промяна в парадигмата, при която машини с човешка форма ще влязат директно в производствените цехове, първоначално предназначени строго за работници от плът и кръв.

Разработена от швейцарския гигант Hexagon Robotics, машината, която е начело на тази европейска еволюция в производствените цехове, се нарича AEON. С височина 1,65 метра и тегло от едва 60 килограма, тази машина разполага долни крайници, които завършват с изключително маневрени колела, способни да достигнат максимална скорост от 2,4 метра в секунда. Когато става въпрос за чиста мускулна сила, платформата AEON може да повдига непрекъснат товар от 8 килограма без усилие, като достига максимална способност за краткотрайно повдигане от 15 килограма, когато работата изисква допълнителна мощност. Тези неуморни механични новобранци работят на изтощителни осемчасови смени, а когато енергията им се изчерпи на всеки няколко часа, те извършват бърза 26-секундна самообслужваща смяна на батерията в локализирана зарядна станция, преди да се върнат обратно към ежедневната си работа.

Това използване на роботи е насочено пряко към най-сложните и ергономично изтощителни кътчета на завода в Лайпциг, като се фокусира интензивно върху сглобяването на високоволтови батерии и производството на структурни компоненти. Вследствие на това, новите силициеви попълнения ще бъдат тясно ангажирани във формоването на ламарината и основите на някои от най-критичните продуктови линии на марката с голям обем.

Решението на Мюнхен да пусне тези роботи в Германия е пряк резултат от изтощително, но изключително успешно изпитание отвъд Атлантическия океан. В продължение на почти една година BMW внедри прототип с крака в огромния си сглобяващ център в Спартанбърг, Южна Каролина, където машината работеше в изтощителни смени, за да обработи над 90 000 сурови компонента от ламарина за заваръчния цех, допринасяйки директно за производството на повече от 30 000 кросоувъра X3. Сега, като преминава към колесната архитектура AEON на Hexagon в Лайпциг, групата вгражда своята стратегия за роботика в по-широка, унифицирана рамка.