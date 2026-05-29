Продава се комби с двигател V12

Едва ли има по-екстравагантна и неочаквана комбинация в автомобилния свят от семейна практичност, гарнирана с емблематичното конче от Маранело. В Швейцария за продан бе обявено едно изумително и абсолютно уникално комби от 1975 година, което разбива на пух и прах представите за класически спортен модел. Тази уникална машина крие под капака си благороден V12 мотор с мощност от 340 конски сили.

Преди появата на съвременните семейни модели на марката, практичните италиански коли с по-голям багажник бяха абсолютна екзотика, правена единствено по индивидуална поръчка за най-богатите хора на планетата. Конкретното бижу е произведено в един-единствен екземпляр, като първоначалната идея е била то да влезе в гаража на арабски шейх.

Проектът носи звучното име 365 GT4 2+2 Croisette и е плод на гения на прочутия италиански дизайнер Джовани Микелоти. Идеята обаче е превъплътена в метал от майсторите в британското каросерийно ателие Робърт Янкел – същите специалисти, които навремето прекрояваха ултралуксозните лимузини на Bentley и Rolls-Royce в практични комбита.

За донор на проекта е използвано стандартно купе 365 GT4 2+2, отличаващо се с характерния за 70-те години ръбест силует и атрактивни прибиращи се фарове. Британските инженери обаче са удължили линията на покрива, добавили са задна врата и са заложили на оригинална двуцветна окраска на купето.

Отвътре луксът е бил на космическо за времето си ниво! Пасажерите на втория ред се ширят в комфортни индивидуални кресла, а между тях е монтиран дори телевизор. Благодарение на новата форма, пространството в кабината е нараснало значително, а багажното отделение е станало огромно.

Задвижването е поверено на класически 4,4-литров V12 агрегат, съчетан с 5-степенна механична трансмисия, която пренася мощността към задната ос. Моделът може да се похвали и с напълно независимо окачване на четирите колела за отличен баланс между комфорт и спортно поведение.

Историята на този автомобил обаче е достойна за холивудски сценарий. Поръчителят от Близкия изток изпада във финансови затруднения и в крайна сметка отказва да плати за готовата кола. Така уникатът започва да преминава от ръка на ръка. Късметът му се усмихва, когато попада в колекцията на швейцарски ентусиаст, който го притежава в продължение на цели 44 години – от 1979 до 2023 година, подлагайки го на детайлна и много внимателна реставрация.

През десетилетията това изключително италианско комби редовно събираше погледите по най-престижните световни конкурси за елегантност и ретро изложения, където си тръгваше с куп авторитетни награди. Сега явно е дошъл моментът някой нов ценител да напише следващата глава от неговата вълнуваща история.