Какъв ще бъде новият Volkswagen Touareg? Официалният отговор на компанията

Флагманският кросоувър Volkswagen Touareg, който дълго време беше символ на дискретен лукс и върхови инженерни постижения, се подготвя за своята метаморфоза. След като по-рано германският концерн намекна, че моделът може да напусне сцената поради пазарни рокади и променящи се потребителски нагласи, днес официалните новини са далеч по-оптимистични. Марката не просто планира възраждане, а цялостна трансформация, която да впише този знаков модел в новата реалност, която за съжаление или пък не, е на ток.

Макар че компанията вече показа визуални концепции за следващото поколение, проектът е поставен на „пауза“ в името на стратегическия приоритет за разработване на по-достъпни масови автомобили. За Volkswagen Touareg винаги е бил имиджов стълб – машина за тези, които търсят премиум усещане без излишна показност. Като „народна марка“ по дефиниция, германците осъзнават, че този флагман е мостът към една по-тясна, но лоялна аудитория, ценяща качеството и пространството.

От ДВГ към ID фамилията: Какво да очакваме?

Слуховете в индустрията стават все по-конкретни и сочат към едно – Touareg ще се прероди като изцяло електрическо бижу. Прогнозите са, че моделът може да наследи платформата на ID.7 при следващата смяна на поколенията, сливайки името Touareg с модерната ID идентичност. Този ход е част от по-голямата стратегия на концерна да върне емблематичните си наименования в играта, точно както скоро ще видим и новия ID.Polo.

Въпреки ентусиазма на феновете, реалността е, че няма да видим новия всъдеход по пътищата утре. Немският гигант е планирал графика си така, че приоритет имат малките и средни модели. Очаква се Touareg да направи своя официален дебют едва след премиерата на новия ID.Golf, което ни отвежда към хоризонта на 2029 година.

Тази стратегия „обратно към бъдещето“ показва, че Volkswagen не е готов да се откаже от своите икони. Touareg просто чака подходящия технологичен момент, за да се завърне по-чист, по-мощен и по-дигитален от всякога. За верните почитатели на модела остава само търпението, но официалното потвърждение за неговото оцеляване е ясен сигнал, че флагманът на марката няма да потъне в забрава.