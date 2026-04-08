Новини
Авто »
Какъв ще бъде новият Volkswagen Touareg? Официалният отговор на компанията

8 Април, 2026 15:15

  нова генерация

Volkswagen разкри бъдещето на Touareg в електрическата ера

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Флагманският кросоувър Volkswagen Touareg, който дълго време беше символ на дискретен лукс и върхови инженерни постижения, се подготвя за своята метаморфоза. След като по-рано германският концерн намекна, че моделът може да напусне сцената поради пазарни рокади и променящи се потребителски нагласи, днес официалните новини са далеч по-оптимистични. Марката не просто планира възраждане, а цялостна трансформация, която да впише този знаков модел в новата реалност, която за съжаление или пък не, е на ток.

Макар че компанията вече показа визуални концепции за следващото поколение, проектът е поставен на „пауза“ в името на стратегическия приоритет за разработване на по-достъпни масови автомобили. За Volkswagen Touareg винаги е бил имиджов стълб – машина за тези, които търсят премиум усещане без излишна показност. Като „народна марка“ по дефиниция, германците осъзнават, че този флагман е мостът към една по-тясна, но лоялна аудитория, ценяща качеството и пространството.

От ДВГ към ID фамилията: Какво да очакваме?

Слуховете в индустрията стават все по-конкретни и сочат към едно – Touareg ще се прероди като изцяло електрическо бижу. Прогнозите са, че моделът може да наследи платформата на ID.7 при следващата смяна на поколенията, сливайки името Touareg с модерната ID идентичност. Този ход е част от по-голямата стратегия на концерна да върне емблематичните си наименования в играта, точно както скоро ще видим и новия ID.Polo.

Въпреки ентусиазма на феновете, реалността е, че няма да видим новия всъдеход по пътищата утре. Немският гигант е планирал графика си така, че приоритет имат малките и средни модели. Очаква се Touareg да направи своя официален дебют едва след премиерата на новия ID.Golf, което ни отвежда към хоризонта на 2029 година.

Тази стратегия „обратно към бъдещето“ показва, че Volkswagen не е готов да се откаже от своите икони. Touareg просто чака подходящия технологичен момент, за да се завърне по-чист, по-мощен и по-дигитален от всякога. За верните почитатели на модела остава само търпението, но официалното потвърждение за неговото оцеляване е ясен сигнал, че флагманът на марката няма да потъне в забрава.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да връщат трабантите

    Отговор
    Върха на екологията. И коли не могат да правят вече

    15:18 08.04.2026

  • 2 Гориил

    Отговор
    Защо европейските страни, обзети от галопираща инфлация, намаляващи доходи и покачващи се цени на стоки от първа необходимост, се нуждаят от автомобили? Перспективите за бъдещето на Европа са мрачни и нестабилни.

    15:24 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 саксън

    Отговор
    таралясник като предните модели

    15:32 08.04.2026

  • 8 Ако държите на феновете

    Отговор
    няма да е електрически. И чак толкова дигитален

    15:39 08.04.2026

  • 9 Некой си

    Отговор
    Ако е електрокар, поне няма да гори масло като предишните модификации.

    15:45 08.04.2026