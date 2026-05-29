Audi подготвя истински офроуд всъдеход

29 Май, 2026 11:22 679 4

Вдъхновени от успеха на приключенските японски кросоувъри, германците планират да качат луксозните си Q-модели на високи и груби токчета

Радослав Славчев

Германската премиум марка Audi сериозно опипва почвата за навлизане в изцяло нова за нея ниша, проучвайки възможността да пусне на пазара всъдеход с повишени офроуд заложби. В Инголщат са силно впечатлени от неспиращия бум на приключенските кросоувъри отвъд Океана, където купувачите буквално луднаха по машини с боен външен вид и повишена проходимост.

Главният изпълнителен директор на Audi Гернот Дьолнер открито призна, че компанията детайлно анализира потенциала на по-екстремна, „кална“ версия за своите повдигнати модели. По думите му пазарът в САЩ е изключително пъстър и специфичен – това, което се продава като топъл хляб в слънчева Калифорния, може изобщо да не вълнува фермерите в Небраска. Факт е обаче, че офроуд сегментът в момента преживява истински ренесанс, а пазарният успех на корави модификации като Trailsport на Honda и Wilderness на Subaru е прекалено апетитна хапка, за да бъде подмината с лека ръка.

Брандът с четирите ринга вече има готовност да отговори на тази вълна. Помните ли бруталния концепт Q6 E-Tron Off-Road, който германците показаха миналата година? Електрическото чудовище се перчеше с цели 16 сантиметра по-висок просвет и раздута с 25 сантиметра следа спрямо стандартния кросоувър. Оказва се, че голяма част от тези агресивни инженерни и дизайнерски решения могат много лесно и безболезнено да се пренесат върху серийната конвейерна линия.

Братовчедите от Bentley в рамките на концерна Volkswagen Group вече изпитаха подобна рецепта с приключенския прототип на базата на Bentayga. Реакцията беше мигновена – веднага след премиерата дилъри и заможни клиенти буквално затрупаха компанията с молби за серийно производство.

Всъщност за Инголщат подобно упражнение би било детска игра! За да се вдъхне истински приключенски дух на някой от настоящите Q-модели, не е нужно да се преоткрива колелото – достатъчно е да се пренастрои окачването, да се сложат по-издръжливи амортисьори и да се обуят сериозни вседеходни гуми с по-дълбок грайфер. Тази прагматична формула вече работи безотказно при масовите японски играчи. Истината е, че съвременният купувач обожава грубоватия, приключенски дизайн и е готов да плати за него, дори и най-сериозният офроуд в живота му да се ограничи до катерене на градските бордюри или паркиране пред ски лифта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 вип ваген

    3 1 Отговор
    трошливо и скъпо

    11:25 29.05.2026

  • 2 Ония с фордо

    4 0 Отговор
    Надявам се да не е нещо с 1,5 трицилиндров двигател нспомпан до 240 кс. както е модата в Европа!

    Коментиран от #4

    11:36 29.05.2026

  • 3 Ауди

    1 0 Отговор
    и офроуд .Това си е класически оксиморон.

    11:46 29.05.2026

  • 4 665

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ония с фордо":

    В статията се пише за САЩ. Там ако им предложиш 1.5л за джипка ще те удавят в Американския залив !

    12:25 29.05.2026