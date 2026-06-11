Важните новини във ФАКТИ на 11.06.2026 г.

Депутатските заплати ще бъдат замразени: Парламентът изпраща ясен сигнал към обществото

Вълна от одобрение заля пленарната зала, след като членовете на правната комисия в парламента дадоха зелена светлина на предложението на „Прогресивна България“ за замразяване на депутатските заплати. Решението бе прието без нито един глас „против“ или „въздържал се“, което подчертава единомислието по темата сред народните избраници, посочи БТА.

Мая Манолова: Ако правителството се справи с цените, това ще бъде първата му голяма победа

Има огромни очаквания, че законодателството на ПБ ще проработи, че най-накрая ще бъде спрян ръстът на цените и ще бъдат защитени потребителите. И че най-накрая държавата ще си влезе във функциите да озапти печалбарството на търговските вериги и на търговците на едро по хранителната верига, така че цените на стоки от първа необходимост да станат поносими.

Кънчо Стойчев: Не е работа на държавата да прави ценообразуване. Ролята ѝ е да осигури честна конкуренция

Българските производители са поставени в неравностойно положение спрямо големите търговски вериги, а държавата трябва да се намеси не чрез регулиране на цените, а чрез гарантиране на честна конкуренция на пазара. Това заяви в ефира на bTV Кънчо Стойчев – заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и председател на Сдружение „Произведено в България“.

Илияна Йотова: Нямам никакви основания да не вярвам на министъра на отбраната за оръжията за Украйна

Военният министър, и съответно правителството, стриктно спазват решението на Народното събрание от декември 2022 г., в чиито текстове конкретно и ясно се казва, че тогава, когато има излишества, т.е. количества над необходимите за българската армия въоръжения, боеприпаси, технически средства, тогава България може да окомплектова част от тези оръжия и да ги изпраща за Украйна. Нямам никакви основания да не вярвам на министъра на отбраната, който е направил този преглед, че в момента България няма такива наличности. Това каза на брифинг държавният глава Илияна Йотова, предават от БТА.

Българските служби знаят къде се намира управителят на корпорацията КУБ Олег Невзоров

Комисията за контрол на службите изслуша председателя на ДАНС за незаконното строителство в местността „Баба Алино” край Варна. След заседанието стана ясно, че службите вече имат представа къде се намира управителят на корпорацията КУБ Олег Невзоров.

Заседанието на Комисията остана закрито за медиите заради чувствителната информация, изнесена от доклада на ДАНС. Председателят на Агенцията е съобщил на депутатите, че има информация къде се намира инвеститорът зад „незаконния град”, информират от Нова телевизия.

Председателят на Комисията Румен Миланов заключи, че случаят не представяла заплаха за националната сигурност, но е червена лампа за пропуск в системата. „Някои служби не са си свършили работата. Този въпрос ще се изследва комплексно - кои са структурите, които не са или са си свършили работата. И Министерството на земеделието и храните, и община. Прокуратурата трябва да изследва факторите, които са довели до това състоянието”, посочи Миланов. Според него не е изключено да се стигне и до арести.

Радослав Рибарски за спирането на военната помощ за Украйна: Външнополитическо прострелване в крака

Това е външнополитическо прострелване в крака, каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от ПП Радослав Рибарски във връзка с обявеното от кабинета "Радев" спиране на военната помощ от България за Украйна, цитиран от novini.bg.

Виолета Комитова за "Баба Алино": Всички са стояли и са си мълчали. Няма друг начин освен събаряне

В „Баба Алино“ е строено незаконно. Защо не се търсят нотариусите, които са изповядвали сделките? Техните имена трябва да се оповестят публично. Това заяви бившият служебен министър на регионалното развитие Виолета Комитова в "Лице в лице" по bTV, цитирана от novini.bg.

Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания този въпрос да бъде решен възможно най-скоро

Работата по намирането на решение (бел. ред. за предоговаряне на споразумението с "Боташ") продължава в рамките на съответните институции. Нашият президент също е дал указания този въпрос да бъде решен във възможно най-кратки срокове. Това заяви министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение в България, информират от БНТ.

Радев пред Хакан Фидан: Турция не е само съсед и приятел, но и ключов партньор в редица сфери

За България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в редица сфери на сътрудничество като сигурност, миграция, енергетика и транспортна свързаност. Наред с това са налице и нови области с голям потенциал за взаимодействие като развитието на високите технологии и изкуствения интелект. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, съобщават от пресцентъра на кабинета.

Бюджетът на управляващите - секира за майки, учители и младите лекари

Замразени майчински през втората годината, без решение на проблема със заплатите на младите лекари и за ръста на учителските възнаграждения. Това предвижда бюджетът на управляващите, научи News.bg от свои източници.

Александър Пулев: Развитието на отбранителната индустрия е сред приоритетите на правителството

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и заместник-министър Михаела Карадимова проведоха работна среща с представители на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ (СБОИ). В рамките на разговора бяха обсъдени актуалното състояние на сектора, перспективите за неговото развитие и възможностите за разширяване на партньорството между държавата и бизнеса.

Задържаха мъж, влачил кучето си с кола в Кнежа

Прокуратурата води разследване във връзка със случай, при който на 10 юни в Кнежа мъж е теглил кучето си, вързано за кола.

Президентът назначи Николай Неновски за член на Управителния съвет на БНБ

Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на Николай Неновски за член на Управителния съвет на Българската народна банка, считано от 13 юни 2026 г. Утре, 12 юни, държавният глава ще участва в официалната церемония по встъпването му в длъжност.

Демерджиев: Тече проверка за имуществото на Пеевски. Има и други политици, които следим

Когато има подходящ човек за титуляр на поста главен секретар на МВР, убеден съм в качествата му и съм ги проверил, ще го предложа по съответния ред, каза на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той присъства на заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, предават от БТА.

Блокираха евромонетата на България за азбуката!

Първата българска възпоменателна монета от 2 евро на тема "Българската азбука", която БНБ планираше да пусне във второто полугодие, е спряна заради възражение от друга държава.

6-годишно дете е с опасност за живота след падане от прозорец в Петърч

Дете на 6 години е с опасност за живота, след като е паднало от прозорец на втория етаж на жилището си в село Петърч, съобщиха от полицията.

Дете пострада при катастрофа в центъра на Варна, единият от шофьорите бил дрогиран

Катастрофа е станала днес в центъра на Варна. Инцидентът е на кръстовището на ул. "Георги Бенковски" и бул. "Владислав Варненчик". Участъкът е затворен. На място има полицейски екип и линейка.

Велислава Петрова: С Тимчо Муцунски се разбираме на български език

Липсата на политическа воля за изпълнение на поетите ангажименти възпрепятства и блокира напредъка на Северна Македония към Европейския съюз.

Топлината, която днес изхвърляме, може да отоплява цели квартали

Анализът на д-р Борислав Колев показва, че столицата ежедневно губи огромни количества енергия, които могат да намалят зависимостта от природния газ, да подобрят качеството на въздуха и да помогнат за стабилизирането на топлофикационната система.

Пътник от катастрофата на „Челопешко шосе“ ще остане с трайна инвалидност

Един от пътниците, пострадали при тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ в София от края на миналата седмица, ще остане с трайна инвалидност. Състоянието му остава тежко, а животът му е в опасност.

Близо 60 заявления за еднократна помощ са подали пострадали от наводнението семейства от с. Тича

Близо 60 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане подадоха семейства от котленското село Тича, чиито имоти пострадаха от наводнението в началото на юни. Документите им се обработват приоритетно от социалните работници, за да може помощта да достигне максимално бързо до хората.

Министър Петрова: Не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави и какво не

Суверенно решение на база какво ние имаме, никой не ни кара, както и нашите партньори. Ние не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави и какво не – това коментира пред журналисти външната министърка Велислава Петрова във връзка с решението на страната ни да спре предоставянето на военна помощ за Украйна.

ПБ предлага президентската администрация отново да може да ползва коли на НСО

Депутати от „Прогресивна България“ са внесли законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана, с които се предлага НСО - в пределите на своята компетентност – отново да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това показва справка на страницата на Народното събрание.

Нинова за "Баба Алино": Доцова да разсекрети доклада на ДАНС, който Киселова незаконно е засекретила

Пълна яснота по случая "Баба Алино" може да бъде дадена бързо и само с един ход. И той е - Доцова да разсекрети доклада на ДАНС до Парламента. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:



"Буди недоумение защо почти месец от този мегаскандал, това не се случва? Киселова го е засекретила незаконно! Единствено органът, който предоставя информация може да я засекрети. ДАНС не са сметнали за необходимо да го направят и са изпратили документа в явно деловодство.



Откъде накъде Киселова го праща в секретно? Защо? Или може би така и е наредено?



Ако Председателят на парламента не го разсекрети сега, стои въпросът и "Прогресивна България" ли крият нещо? Новата власт обеща прозрачност. Нека да я покажат реално, а не само с голи обещания. Ако не изнесат цялата информация от този доклад публично, прогресистите стават съучастници в тази мегадалавера.

Министърът на отбраната: До момента сме оказали помощ на Украйна за над 200 млн. евро

Не е имало ново искане за военна помощ от страна на Украйна, откакто е на власт новото правителство. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който наблюдава заключителния етап на международното учение "Ответен удар" на полигона "Корен".