Доколко сервизната акция на Hyundai засяга българските собственици

След като вчерашната новина за мащабните сервизни акции на Hyundai предизвика сериозен отзвук сред автомобилната общественост, официалният вносител на южнокорейската марка в България се свърза с нашата редакция, като целта е да предостави максимална прозрачност и да спести излишната паника сред родните шофьори. Вносителят на Hyundai у нас внесе детайли и уточнения относно реалната ситуация на нашия пазар. Ето как стоят фактите в България през призмата на официалната информация от първо лице.

Мащабните новини за сервизни акции отвъд Океана често успяват да стреснат шофьорите по целия свят, но сухите факти изискват хладнокръвно и детайлно разграничение на пазарите. Както стана ясно от вчерашната публикация трите мащабни кампании на южнокорейския гигант Hyundai се базират изцяло на строгите процедури и специфичните изисквания на местния регулатор в Съединените американски щати.

Тъй като производствените серии, списъците с външни доставчици, нивата на оборудване и техническите спецификации се определят строго индивидуално за различните региони, тези извънредни мерки не бива автоматично да се приравняват към колите, които се продават и поддържат на територията на България.

Що се отнася до проблема, то в родната обстановка нещата са далеч по-спокойнти и няма място за паника сред българските притежатели на марката.

Относно най-сериозния казус с пиротехническите патрони на въздушните възглавници при седана Elantra, в нашата страна е бил локализиран само 1 единствен автомобил, който попада в обсега на въпросната акция. Официалните представители у нас вече са предприели превантивни мерки, като процедурата по подмяна е напълно финализирана според стриктните предписания на производителя.

Още по-категорична е ситуацията при другите два проблема, които вълнуват собствениците на по-модерните возила. За софтуерния гаф с хиперчувствителната предна камера при семейния кросоувър Tucson, както и за недоизкусурения монтаж на елементи по задното окачване при електрическата серия IONIQ, към настоящия момент изобщо няма издадени сервизни бюлетини за българския пазар. Това означава, че автомобилите, предназначени за Стария континент, не страдат от визираните софтуерни и механични аномалии.

От вносителя подчертават, че в реалния автомобилен свят тези кампании всъщност са абсолютно стандартна, рутинна практика за поддържане на високо качество. Те са ясен знак за проактивен подход и непрекъснат мониторинг, а не за масова производствена катастрофа. Hyundai прилага този отговорен модел глобално, като при най-малкото отклонение реагира превантивно чрез дилърската си мрежа. В заключение ще повторим още веднъж, че към момента българските собственици на въпросните проблемни модели в САЩ, няма от какво да се притесняват.