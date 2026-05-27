Xiaomi постига успехи в автомобилния сектор, но е изгубила 400 милиона евро от продажби на коли само тази година

Финансовият баланс при стартирането на автомобилен стартъп се отрази и на технологичния гигант Xiaomi, което доказва, че разширяването на подразделението за електромобили остава изключително скъп риск, въпреки ръста на продажбите. Наскоро споделените баланси за първото тримесечие на 2026 година разкриват, че Xiaomi Auto, включително отделите за разработка на изкуствен интелект и автономно шофиране, са отчели шокираща оперативна загуба от 3,1 милиарда юана. Този огромен дефицит се равнява на около 400 милиона евро, изчезнали от счетоводните книги за кратък период от 90 дни, което представлява рязък контраст с историческия момент за дивизията в края на миналата година, когато тя за кратко премина прага на нетната годишна рентабилност.

Този внезапен финансов обрат настъпи, въпреки че марката успешно увеличи абсолютните си цифри за доставки, което потвърждава факта, че само обемът не може да гарантира положителни маржове на силно променлив пазар. През първите три месеца на годината от фабриките са излезли 80 856 нови автомобила за клиенти в Китай, което осигурява солидно годишно увеличение от 6,6% в сравнение със 75 869 единици, регистрирани през същия период на 2025 година. Въпреки това, когато счетоводителите приключиха с изчисленията, темпът на изразходване на средствата показа, че Xiaomi на практика е загубила средно 4 811 евро за всеки автомобил, предаден на купувачите, рязко влошаване в сравнение с незначителната загуба от 800 евро на автомобил, отчетена в началото на 2025 година.

Няколко критични макроикономически и индустриални натиска се съчетаха, за да нанесат тази тежка рана на финансовия резултат на Xiaomi. Тримесечието беше сериозно затруднено от скъп преходен период на продуктите, тъй като сглобяващите линии бяха спрени, за да се изтегли от пазара оригиналният, изключително успешен електрически седан SU7 от първо поколение в полза на агресивно преработен модел с обновен дизайн, чиито масови доставки започнаха едва в края на март. Този планиран производствен пропуск принуди марката да разчита силно на по-новата си серия YU7, за да поддържа посещаемостта в дилърските центрове, което остави марката със значително по-нисък дял на доставки.

Финансовата загуба беше допълнително утежнена от външни фактори на китайски пазар. В рамките на локализирана офанзива за разширяване Xiaomi агресивно разшири своето присъствие в търговията на дребно до 490 физически шоурума, обхващащи 143 града в континентален Китай, което натовари дивизията с огромни разходи за недвижими имоти и оперативни разходи. Същевременно брутната печалба на автомобилната дивизия се сви от 23,2% до 20,1% поради ескалиращите разходи по веригата за доставки на основни електрически компоненти, полупроводникови архитектури и суровини за батерии. Марката беше принудена също така да поеме финансовия удар от новопреструктурираните субсидии за данък върху покупката на автомобили в Китай, които намалиха наполовина държавните стимули за екологични автомобили от максимум 30 000 юана до едва 15 000 юана на автомобил.

Въпреки краткосрочните тримесечни загуби, ръководството на компанията устоява на всякакво изкушение да забави агресивната си дългосрочна продуктова стратегия. Подкрепена от незабавното пролетно възстановяване, при което доставките скочиха до 36 702 единици само през април, Xiaomi активно се придържа към амбициозната си цел за глобално производство от 550 000 автомобила за 2026 година. Компанията вече използва огромните си парични резерви от потребителска електроника, за да финансира тримесечен бюджет за научноизследователска и развойна дейност в размер на 9 милиарда юана, като финансира пускането на новата си софтуерна платформа AI Auto World Model, наред с неотдавнашното представяне на високопроизводителния кросоувър YU7 GT с мощност 1 000 конски сили.