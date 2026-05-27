Новини
Авто »
Този 35-годишен Mercedes W126 от AMG смени собственика си за сума, с която можете да си купите чисто нов премиум автомобил

Този 35-годишен Mercedes W126 от AMG смени собственика си за сума, с която можете да си купите чисто нов премиум автомобил

27 Май, 2026 11:01 1 068 2

  • mercedes-benz-
  • w126-
  • amg-
  • търг

Рядката лимузина 560SEL 6.0 с японско потекло и легендарните джанти OZ Racing взриви американския аукцион Bring a Trailer

Този 35-годишен Mercedes W126 от AMG смени собственика си за сума, с която можете да си купите чисто нов премиум автомобил - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Истинска класика от златната ера на германското автомобилостроене взриви пазара на колекционерски автомобили отвъд Океана. Легендарен Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG от 1991 година смени собственика си срещу сериозната сума от 165 000 долара. Наддаването за лимитираното бижу от епохата W126 се проведе в популярната онлайн платформа Bring a Trailer, предизвиквайки истински фурор сред ценителите на автентичния тунинг.

Този 35-годишен Mercedes W126 от AMG смени собственика си за сума, с която можете да си купите чисто нов премиум автомобил

Този конкретен екземпляр носи духа на времето, когато AMG все още беше независимо тунинг ателие, създаващо безкомпромисни шосейни чудовища. Според наличната документация, колата е доработена в Япония веднага след напускането на завода. Под огромния преден капак пулсира внушителен 6.0-литров V8 мотор M117/9 с 32-клапанови глави, съчетан с класическа 4-степенна автоматична трансмисия. Макар първоначално лимузината да е била боядисана в синьо-черен металик, по-късно тя получава бляскаво покритие в цвят астрално-сребрист металик, което подчертава всяка линия на каросерията.

Този 35-годишен Mercedes W126 от AMG смени собственика си за сума, с която можете да си купите чисто нов премиум автомобил

Визуалната идентичност на машината е подсилена от оригинален аеродинамичен пакет Aero III, включващ снижени брони, агресивни странични прагове и дискретен спойлер върху капака на багажника. Истинският скрит коз за феновете обаче са емблематичните 17-инчови трикомпонентни джанти AMG Aero III, произведени от OZ Racing. За перфектното поведение на пътя се грижат специално спортно окачване, диференциал с ограничено приплъзване и характерната изпускателна система с двойни накрайници.

Този 35-годишен Mercedes W126 от AMG смени собственика си за сума, с която можете да си купите чисто нов премиум автомобил

Интериорът на този Mercedes-Benz W126 S-Class е запазен в забележително състояние, като километражът отчита скромните за възрастта си 74 000 километра. Салонът предлага лукс, който изпреварва времето си – черна естествена кожа с подгряване на седалките, изящни фурнири от благородна дървесина, климатична инсталация, автопилот и сгъваеми масички за пасажерите на задния ред. Вътрешното пространство се допълва от спортен волан AMG/MOMO, автентичен селектор на скоростите и оригинално радио Becker, а скоростомерът, разграфен до респектиращите 300 км/ч, подсказва за сериозния потенциал на седана.

Този 35-годишен Mercedes W126 от AMG смени собственика си за сума, с която можете да си купите чисто нов премиум автомобил

Преди да бъде обявен за продажба, автомобилът е преминал през детайлна грижа и освежаване. През 2026 година долната част на купето е почистена професионално със сух лед, част от интериорните дървени детайли са реставрирани до блясък, а капакът на багажника е козметично пребоядисан. Справката в Carfax потвърждава абсолютно чисто минало без катастрофи и сериозни ремонти, като единствената уловка за новия купувач е, че лимузината все още не е преминала строгите екологични тестове за вредни емисии в щата Калифорния.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не струва

    2 0 Отговор
    Ъх, тва е японска измислица, там много ги правят тея шашми. Мотора е М119 от по-новото поколение, а не М117 с АМГ глави с два разпределителни вала.

    11:24 27.05.2026

  • 2 Любопитен

    0 0 Отговор
    Шофирал съм такава машина преди 20 години и мога да кажа, че тя е много по надеждна от всеки премиум нов автомобил днес и не е учудващо, че струва толкова...

    11:40 27.05.2026