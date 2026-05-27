Този 35-годишен Mercedes W126 от AMG смени собственика си за сума, с която можете да си купите чисто нов премиум автомобил

Истинска класика от златната ера на германското автомобилостроене взриви пазара на колекционерски автомобили отвъд Океана. Легендарен Mercedes-Benz 560SEL 6.0 AMG от 1991 година смени собственика си срещу сериозната сума от 165 000 долара. Наддаването за лимитираното бижу от епохата W126 се проведе в популярната онлайн платформа Bring a Trailer, предизвиквайки истински фурор сред ценителите на автентичния тунинг.

Този конкретен екземпляр носи духа на времето, когато AMG все още беше независимо тунинг ателие, създаващо безкомпромисни шосейни чудовища. Според наличната документация, колата е доработена в Япония веднага след напускането на завода. Под огромния преден капак пулсира внушителен 6.0-литров V8 мотор M117/9 с 32-клапанови глави, съчетан с класическа 4-степенна автоматична трансмисия. Макар първоначално лимузината да е била боядисана в синьо-черен металик, по-късно тя получава бляскаво покритие в цвят астрално-сребрист металик, което подчертава всяка линия на каросерията.

Визуалната идентичност на машината е подсилена от оригинален аеродинамичен пакет Aero III, включващ снижени брони, агресивни странични прагове и дискретен спойлер върху капака на багажника. Истинският скрит коз за феновете обаче са емблематичните 17-инчови трикомпонентни джанти AMG Aero III, произведени от OZ Racing. За перфектното поведение на пътя се грижат специално спортно окачване, диференциал с ограничено приплъзване и характерната изпускателна система с двойни накрайници.

Интериорът на този Mercedes-Benz W126 S-Class е запазен в забележително състояние, като километражът отчита скромните за възрастта си 74 000 километра. Салонът предлага лукс, който изпреварва времето си – черна естествена кожа с подгряване на седалките, изящни фурнири от благородна дървесина, климатична инсталация, автопилот и сгъваеми масички за пасажерите на задния ред. Вътрешното пространство се допълва от спортен волан AMG/MOMO, автентичен селектор на скоростите и оригинално радио Becker, а скоростомерът, разграфен до респектиращите 300 км/ч, подсказва за сериозния потенциал на седана.

Преди да бъде обявен за продажба, автомобилът е преминал през детайлна грижа и освежаване. През 2026 година долната част на купето е почистена професионално със сух лед, част от интериорните дървени детайли са реставрирани до блясък, а капакът на багажника е козметично пребоядисан. Справката в Carfax потвърждава абсолютно чисто минало без катастрофи и сериозни ремонти, като единствената уловка за новия купувач е, че лимузината все още не е преминала строгите екологични тестове за вредни емисии в щата Калифорния.