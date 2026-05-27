Lotus представи най-мощния сериен четирицилиндров автомобил

27 Май, 2026 13:02 697 2

Обновената Emira генерира 420 конски сили

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lotus полага всички усилия, за да задържи интереса на традиционните си почитатели на спортните автомобили, докато тихо разработва наследник на Esprit от следващо поколение за моделната 2028 година. Вместо да остави настоящия си флагман с централно разположен двигател да почива на лаврите си, компанията от Норфолк представи Lotus Emira 420 Sport. Считан от инженерите на фабриката за най-фокусираната, маневрена и аеродинамично усъвършенствана версия на платформата до момента, този суров, усъвършенстван на пистата модел е създаден изрично, за да заеме трона на най-бързо ускоряващия се и най-мощен серийно произвеждан спортен автомобил с четирицилиндров двигател на световния пазар.

Новият 420 Sport разчита изцяло на силно оптимизирана версия на 2,0-литровия турбокомпресиран редови четирицилиндров двигател Mercedes-AMG M139, съчетан изключително с ултрабърза осемстепенна трансмисия с двоен съединител. Прекалибрирането на софтуера и модификациите на системата позволяват на ръчно сглобения четирицилиндров двигател да развива 420 конски.

Истинската магия на 420 Sport се крие в основополагащата философия на Колин Чапман за постигане на висока производителност чрез намаляване на теглото. Изборът на предлагания Lightweight Handling Pack премахва значителни 25 килограма мъртва маса от шасито, с което крайното тегло на автомобила се понижава до скромните 1 421 килограма. Програмата за намаляване на теглото замества стандартния оловно-киселинен акумулатор с литиево-йонна батерия с висока плътност, за да се спестят 12 килограма, монтира специално изработена титаниеваизпускателна система, за да се спестят още 6,5 килограма, и заменя традиционния тежък стъклен капак на двигателя със заден капак с решетка от въглеродни влакна.

На асфалта тази прецизна комбинация от добавена мощност и намалено тегло съкращава ускорението от 0 до 100 километра в час до 3,9 секунди, докато максималната скорост се удължава до впечатляващите 299 километра в час. Промени в каросерията генерират 25 килограма допълнителна стабилизираща притискаща сила при висока скорост, без да добавят паразитно аеродинамично съпротивление, като едновременно с това увеличават охлаждащия въздушен поток към външните радиатори с 15% и подобряват вентилацията на предните спирачки с 10%, разкриват от компанията.

Вътре в кокпита, фокусиран върху водача, технологичното оформление включва 12-позиционни регулируеми спортни седалки, преработени превключватели и изчистени лостове за превключване от карбонови влакна, които се движат успоредно с телескопичен цифров приборен панел.

Може би най-вълнуващото допълнение към каталога за поръчки е опционалният подвижен панел на покрива от тонирано стъкло в стил „тарга“. Инженерите на Lotus подчертават, че характерната за марката архитектура с алуминиева вана е толкова твърда, че премахването на покривния панел не води до никакво огъване на шасито или компромис с динамиката. С начална цена от 129 900 евро в Европа, поръчките се приемат официално веднага, като се очаква първите серийни модели да пристигнат в гаражите на ентусиастите през август тази година.


  • 1 Зрънчо

    1 0 Отговор
    Като приемат бюджета и преведат субсидиите на селяните, може и на слънчака да се появи.

    13:51 27.05.2026

  • 2 С пожелания

    0 0 Отговор
    Авторчето да седне в една такава,дори само за селфи,че белким му изникне брада:)))

    14:01 27.05.2026