Казваме сбогом на най-евтината KIA

Компактният KIA Picanto, който в момента гордо носи титлата на най-достъпния нов автомобил в гамата на корейския бранд на Стария континент, постепенно се насочва към своя житейски залез. От централата на марката на практика потвърдиха черната вест за традиционалистите: симпатичният бензинов хечбек няма никакви шансове да оцелее в настоящия си формат под натиска на свирепите екологични рестрикции в Европа. Мястото му в градската джунгла ще бъде заето от нов изцяло електрически модел, който трябва да дебютира преди края на настоящото десетилетие.

В момента базовата цена на Picanto на германския пазар стартира от около 17 590 евро. Благодарение на този разумен етикет, моделът остава един от последните мохикани в сегмента на истински евтините градски коли. Малкият кореец обаче е изправен пред екзистенциален проблем, който прави оцеляването му мисия невъзможна – той е последният класически бензинов модел на KIA, в чиито вени не тече нито капка хибридна кръв. Именно пълната липса на електрификация го поставя извън закона спрямо новите въглеродни регулации в Европейския съюз и Обединеното кралство.

На Острова правилата стават особено брутални заради така наречения ZEV Mandate (закон за превозни средства с нулеви емисии), който принуждава автопроизводителите прогресивно да вдигат дела на колите на ток в общите си продажби. През тази година летвата е вдигната на минимум 33% пазарен дял за електромобилите от общия обем на бранда. Нещо повече – до 2030 година всяко ново возило трябва да притежава поне някаква форма на хибридна технология, а от 2035 година ауспусите отиват окончателно в историята.

Главният изпълнителен директор на KIA UK, Пол Филпот, откровено призна, че конвенционалният бензинов Picanto нанася сериозни щети върху екологичния баланс и квотите на марката. По думите му, компанията няма да има никаква легална възможност да предлага модела в сегашния му вид след 2029 година.

На пръв поглед спасителният пояс изглежда очевиден – инжектиране на хибридна система или пълна електрификация на каросерията. Инженерите на KIA обаче бързо охладиха ентусиазма. Изпълнителният вицепрезидент на марката, Тед Лий, обясни, че в толкова ограничено жизнено пространство е архитектурно невъзможно да се втиснат електромотор, обемни батерии и управляваща електроника, без това да взриви крайната цена и да унищожи и без това скромната практичност на купето.

Ето защо KIA вдига ръце от разработката на следваща генерация на Picanto под каквато и да е форма. Вместо това ресурсът е пренасочен към създаването на съвсем нов електромобил от B-сегмента, който ще поеме щафетата. Новото попълнение ще се позиционира стъпало под наскоро лансирания EV2, който дебютира на европейския пазар миналия месец с начална цена от 26 600 евро в Германия. Бъдещото базово бебе в електрическото семейство, което неофициално вече наричат EV1, има амбицията да свали ценовата бариера до около 20 000 евро, превръщайки се в новото оръжие на марката за достъпна градска мобилност.