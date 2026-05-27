Защитниците на Марица-изток внесоха петиция в трите главни центъра за вземане на решения в държавата

Гражданска инициатива „Защита на Марица-изток“ внесе КНИЖНА ПЕТИЦИЯ с 6547 подписа в трите главни центъра за вземане на решения в държавата:

Народното събрание

Президентството

Министерския съвет

Общо 6547 подписа, от които:

4760 – събрани на хартия

1787 – разпечатани от първата онлайн петиция (към 16.05.2026 г.)

Паралелно с книжната, продължават да събират подписи и две онлайн петиции: чрез сайта на инициативата, където има връзка и към в европейската платформа OpenPetition.

Какво настоява петицията?

Минно-енергийният комплекс „Марица-изток“ да бъде признат за критичен стратегически актив за енергийната сигурност на България и Югоизточна Европа.

Комплексът произвежда над 40% от електроенергията в страната и предоставя уникални системни услуги:

Въртяща инерция

Маневрена активна мощност

Реактивна мощност

Горещ резерв

Това са функции, които ВЕИ и батерии не могат да заменят. Комплексът е най-източният синхронен възел в ENTSO-E и е ключов за стабилизиране на европейската мрежа при смущения.

В петиция се настоява за целево европейско финансиране за поддържане на тези мощности до 2038 г. и включване на комплекса в НПВУ.