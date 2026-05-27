Защитниците на Марица-изток внесоха петиция в трите главни центъра за вземане на решения в държавата

Гражданска инициатива „Защита на Марица-изток“ внесе КНИЖНА ПЕТИЦИЯ с 6547 подписа в трите главни центъра за вземане на решения в държавата:
Народното събрание
Президентството
Министерския съвет
Общо 6547 подписа, от които:
4760 – събрани на хартия
1787 – разпечатани от първата онлайн петиция (към 16.05.2026 г.)
Паралелно с книжната, продължават да събират подписи и две онлайн петиции: чрез сайта на инициативата, където има връзка и към в европейската платформа OpenPetition.
Какво настоява петицията?
Минно-енергийният комплекс „Марица-изток“ да бъде признат за критичен стратегически актив за енергийната сигурност на България и Югоизточна Европа.
Комплексът произвежда над 40% от електроенергията в страната и предоставя уникални системни услуги:
Въртяща инерция
Маневрена активна мощност
Реактивна мощност
Горещ резерв
Това са функции, които ВЕИ и батерии не могат да заменят. Комплексът е най-източният синхронен възел в ENTSO-E и е ключов за стабилизиране на европейската мрежа при смущения.
В петиция се настоява за целево европейско финансиране за поддържане на тези мощности до 2038 г. и включване на комплекса в НПВУ.
1 Дориана
17:28 27.05.2026
2 Притежател
До коментар #1 от "Дориана":
17:39 27.05.2026