Автомобилен фест събира най-наточените коли в България

Автомобилната общност у нас се готви за едно по-различно събитие, което бяга от стандартите на класическите изложения. На територията на XOPark Sofia (бул. „Ботевградско шосе“ 515-525) в средата на юни ще се проведе двудневният автофест MADNESS – Street & Power Auto Expo. Организиран от Muscle Cars Sofia, събитието залага на концепцията за споделено преживяване и представяне на автомобилната култура като начин на живот, обединяващ собственици и фенове извън рамките на конвенционалните изложения.

Основната идея зад MADNESS е да събере на едно място най-интригуващите направления в модифицирането и поддържането на автомобили, без значение от държавата на производство. Пространството на парка ще бъде трансформирано чрез визуални композиции, в които акцентът пада върху качеството и оригиналната идея на всеки проект. Посетителите ще имат възможност да видят разнообразна палитра от превозни средства, от класически американски muscle cars с характерно присъствие и редки ретро класики, през екстремни drift и drag машини, до прецизни stance проекти, тунинг изпълнения и премиум модели. Към момента организаторите потвърждават присъствието на над 70 специално селектирани автомобила, които ще бъдат разположени в тематични автоалеи.

Програмата на фестивала е разчетена така, че да предлага динамика и забавление за публиката през целия уикенд. На всеки час партньорските щандове ще организират различни активности със зрителите, обвързани с автомобилната индустрия и съвременния градски начин на живот (lifestyle). За любителите на дигиталното съдържание и фотографията ще бъдат обособени специални Photo & Content зони с бранд интеграции. Търсачите на силни усещания пък ще могат да тестват уменията си в интерактивната зона, оборудвана с мото симулатори и обособена RC писта за радиоуправляеми колички. На разположение на гостите ще бъде и богата Food & social зона за хапване.

Визуалната атмосфера ще бъде допълнена от солидна музикална програма и парти вечерна зона. На сцената на MADNESS със свои изпълнения на живо ще се качат легендарната група Уикеда, както и SPLITKID и HOMELESZ. За вечерното парти пред пулта ще застане професионален DJ, а специален гост-изпълнител ще бъде рапърът Dimchou. Традиционната автомобилна страст към мощния звук ще бъде официално узаконена и превърната в надпревара чрез атрактивния конкурс за „най-шумна генерация“, където собствениците ще премерят децибелите на своите изпускателни системи.

За посетители: Вход 10 Euro/20 лв

Деца под 7 години: Безплатен вход

Хора със специални потребности: Безплатен вход