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След 34 години - McLaren отново предлага механична трансмисия

След 34 години - McLaren отново предлага механична трансмисия

14 Август, 2026 17:45 610 1

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  • 6gt

Запознайте се с McL 6GT

След 34 години - McLaren отново предлага механична трансмисия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

McLaren предизвика сензация по време на Monterey Car Week с дебюта на McL 6GT – концептуален модел със среден двигател, който отдава почит на неосъществената мечта на основателя на компанията Брус Макларън, като същевременно възстановява управлението с три педала за първи път от 34 години насам. Вдъхновена от оригиналния проект за пътния автомобил M6GT от 60-те години, новата машина служи като предварителен поглед към серийната версия на ултраексклузивен суперкар, чието пускане на пазара е планирано за 2028 година. Позициониран над основната гама спортни автомобили на компанията от Уокинг с очаквана цена, значително надхвърляща един милион евро, McL 6GT обещава да даде приоритет на механичното взаимодействие пред чистите пистови показатели.

След 34 години - McLaren отново предлага механична трансмисия

В сърцевината на това завръщане към аналоговото шофиране стои истинска ръчна скоростна кутия, която предава мощността от V8 двигател с вътрешно горене директно към задните колела – това е първата ръчна скоростна кутия на McLaren откакто легендарният F1 дебютира през 1992 година. Облечен в каросерия от въглеродни влакна, закрепена към монокок от въглеродни влакна, концептът се отказва от сложни хибридни системи и електронни кормилни механизми в полза на традиционна хидравлична система, създадена за чиста обратна връзка.

След 34 години - McLaren отново предлага механична трансмисия

Визуално McL 6GT преосмисля ниската и широка стойка на оригиналния M6GT с плавна линия на покрива, която преминава директно в задния капак, и класическа задна част тип „Kammback“. Съвременните аеродинамични форми са съчетани с исторически „великденски яйца“, включително преосмислена версия на оригиналната регистрационна табела на Брус Макларън, личния му подпис в двигателното отделение и ретро емблеми „Speedy Kiwi“ както върху капачката на резервоара за гориво, така и върху набраздения алуминиев лост на скоростната кутия. Кокпитът продължава тази философия на тактилна обратна връзка, съчетавайки физически превключватели и аналогови елементи за управление с изчистен цифров приборен панел.

След 34 години - McLaren отново предлага механична трансмисия

В епоха, в която съвременните суперколи все повече се доминират от бързодействащи скоростни кутии с двоен съединител и тежка хибридна електрификация, решението на „Уокинг“ да създаде V8 модел с три педала и механична скоростна кутия е смело изявление на намеренията им. Чрез създаването на лека машина с високи обороти, фокусирана изцяло върху ангажираността на водача и традициите, McLaren дава на колекционерите и пуристите точно това, за което те молеха, откакто F1 излезе от производство.


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  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Минавайки покрай шоурума на McLaren на
    NightsBridge видях те тия дзвер:
    На суперавтомобила McLaren GT е монтирана 7-степенна роботизирана скоростна кутия с двоен съединител.Официалното наименование на тази трансмисия е SSG (Seamless Shift Gearbox — „скоростна кутия с безшевно превключване“).

    18:23 14.08.2026