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Как интернет групите превръщат деца в извършители на престъпления

Как интернет групите превръщат деца в извършители на престъпления

16 Август, 2026 10:06 568 21

  • явор колев-
  • деца-
  • престъпления

Според Явор Колев ключова е ролята на родителите

Как интернет групите превръщат деца в извършители на престъпления - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

„Групи, които се представят като „ловци на педофили“, се появяват в интернет още около 2020 г. и могат да се превърнат във форма на радикализация на деца и младежи". Това заяви експертът по киберсигурност Явор Колев в ефира на „Събуди се“. По думите му подобни онлайн общности дават на младите хора усещане за принадлежност и одобрение.

Той разказа, че по време на кампании, свързани с безопасността в интернет, е посещавал училища и е виждал интереса на учениците към подобни групи. „Виждал съм как младежите се възхищават на групата на Ален и това се доказа след жестокото убийство в Пловдив“, посочи експертът.

Според Колев МВР трябва да промени подхода си към киберпрестъпността и да разполага с обучени служители във всяко районно управление, които да могат да работят по такива случаи.

Той подчерта, че сексуалните престъпления срещу деца са сред най-тежките престъпления, но разследването им трябва да бъде поверено на подготвени професионалисти, а не на самите деца. По думите му различни субкултури и радикални движения все по-често намират място в интернет, където могат да привличат и вербуват младежи. Колев припомни, че още през 2001 г. е разследвал организацията „Кръв и чест“. Коментарът му идва на фона на информацията за задържани 18 души, за които се проверява дали са свързани с организацията. „Организацията не е крайно радикална, но ако не се установи насилие, разследването може да приключи по административен ред“, обясни той. По думите му разпространяването на нацистки идеи е наказуемо, но самата организация „Кръв и чест“ не е забранена.

Колев допълни, че преди години е съществувал български сайт на организацията, който е бил закрит след разследване.

Експертът предупреди, че децата вече не са единствено жертви на престъпления онлайн, а все по-често могат да бъдат въвлечени и като извършители. Според последния доклад на Европол сред нарастващите рискове са разпространението на наркотици, вербуването на деца за извършване на киберпрестъпления и използването им за различни незаконни дейности.

Ключова според Колев е ролята на родителите. Те трябва да ограничават достъпа до неподходящо съдържание, да следят времето пред екраните и да използват възможностите за родителски контрол. Тези инструменти обаче са по-ефективни при по-малки деца и значително по-трудно се прилагат при тийнейджъри. „Трябва да изградим връзка с детето си, да разберем с какви хора се среща и да го убедим, че няма да го накажем, когато извърши нещо нередно в интернет, а че ще решим проблема заедно“, заяви Колев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Също

    2 0 Отговор
    Както интернет групите превърнаха много жени, в леки жени!
    Лека полека, и й го турят...

    10:11 16.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Не интернетът ,а образованието либерастията и комплексираните родители ги превръщат в зомбита ,къдее осъсн семейството ,ценностите морала етиката уважението а то идва от там ,????

    Коментиран от #7, #16

    10:12 16.08.2026

  • 3 Васил

    4 0 Отговор
    Основната причина е че децата седят на телефоните а не в да учат и излизат тъпи като тикви което е добре за политиците така най лесно се управлява една нация като изпростее!

    10:13 16.08.2026

  • 4 Дзак

    5 0 Отговор
    Обикновено човек се стреми да отдалечи децата от проблемите, да съхрани непоквареното им съзнание. Но има откачалки, които ги използват за лични цели!

    10:14 16.08.2026

  • 5 Леле - леле ! 🤔

    3 3 Отговор
    А за "Боец " и " Луков марш" този защо ги пропуща ?! А за масовите убийства в училищата на "стратегическите натовски партньори " - американците , не е ли чувал . Ще чака да дойде и тук ли ? Интернета му бил виновен ?!

    Коментиран от #11

    10:15 16.08.2026

  • 6 Ти Бруте

    2 0 Отговор
    За какво взимаш заплата?

    10:17 16.08.2026

  • 7 Обясни

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Какво е това либерастия?

    10:19 16.08.2026

  • 8 Преводач

    3 0 Отговор
    Кръв и Чест - Това е международна неонацистка политическа мрежа и скинхед движение, създадено през 1987 година във Великобритания. Името ѝ идва от нацисткия лозунг Blut und Ehre.

    10:19 16.08.2026

  • 9 Иванов

    4 0 Отговор
    Днес се питаме защо хората нямат съвест, защо не различават добро от зло, защо не им "пука", като убиват случайни хора, самите себе си, защо са безсърдечни и лицемерни, защо влизаме от криза в криза, защо неморалността стана пример за подражание. Може би, ако помислим достатъчно дълго и достатъчно дълбоко, ще се досетим защо. Мисля, че това има нещо общо с: "ЖЪНЕМ ТОВА, КОЕТО СМЕ ПОСЕЛИ". Дълги години ни учиха на атеизъм. Дълги години ние казвахме на Бог да се махне от училищата ни, да се махне от работните ни места, да се махне от правителството ни, да се махне от живота ни. Изгонихме го даже от църквата. И Той тихо си отиде. А ние, вместо да се засрамим от делата си, продължаваме да търсим вината за всичките струпали ни се беди извън себе си. И удобно обвиняваме Него за беззаконията си.

    10:19 16.08.2026

  • 10 Хмм

    3 1 Отговор
    интернет групите организират и майдани, ето защо Тръмп изгони украинските инфлуенсъри от САЩ след като спретнаха майдан на Ди Ванс щото показа клип с бусификацията в украйна

    10:20 16.08.2026

  • 11 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Леле - леле ! 🤔":

    хвалят се колко деца са дошли на протестите им, тогава интернет им е в помощ, само дето децата не гласуват, че и на всичкото отгоре скандират - кой не скача е дебел

    10:22 16.08.2026

  • 12 ...

    5 1 Отговор
    Щото преди интернета нямаше деца престъпници. Затворът в Бойчиновци, ТВУ-тата и детските педагогически стаи бЕха претъпкани за красота.

    10:23 16.08.2026

  • 13 Феликс Дж

    0 1 Отговор
    Психо явор.

    10:24 16.08.2026

  • 14 Мвр

    1 2 Отговор
    Да си върши работата. Превенция и строг контрол. Индианците да работят, а не българите да им слугувам е и плащаме защото резултата е размножаването им в геометрична прогресия. Оттам се ражда и омразата и расизма. Нашите деца не желаят да отглеждат на Шишко и Буци електората и не понасят двуличието на ПП гейчетата и слабостта им към малолетни

    10:25 16.08.2026

  • 15 Яворов

    2 4 Отговор
    Виновни са социалните мрежи - коп.ленцата убиха за лайкове и да станат известни. Жертвата пък в социалните мрежи търсеше деца за разврат. А този не снимката да се пръждосва някъде със скудоумията си, видяхме го що за неможач е, след като с една Замунда 20 години не можа да се справи и накрая американците свършиха тази работа за секунди.

    10:27 16.08.2026

  • 16 Kaлпазанин

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Да ти забранят да възпитаваш децата си на труд чест достойнство и ,щото се смята за детскоизтезание ,а да го учиш че всичко му е позволено че е недосегаемо шото мама и тати така искат ,и утре като вземе синут ти да ти доведе зет за снаха да не ривеш ,а да го приемеш такъв какъвто е и да идеш с тях на прайда да развявате шарените байрячета

    10:28 16.08.2026

  • 17 Айляк

    1 0 Отговор
    Прекалено много се филмират децата в тези интернет групи.
    Не че нямат право за много неща, напротив.
    Но като вземат да се надъхват в нета, да си подпалват яко фитилите...и ето ви идЯлен мегдан за извършване на престъпления.
    А трябва да се прави разлика между законно и незаконно - границата между двете е много тънка.

    10:28 16.08.2026

  • 18 Госあ

    1 2 Отговор
    Другият въпрос е, как интернет групите се превръщат в свърталище на педофили. И по този въпрос се работи от международни анти криминални групи

    Коментиран от #21

    10:30 16.08.2026

  • 19 Елементарно , бе Уотсън !

    2 2 Отговор
    Натовските ни мисирки търсиха "под вола теле " как да чернят братушките , пък то се оказаха фашаги с централа в Малобритания ?! 🏴‍☠️🇬🇧 Страна на антибългари , грабители и убийци !

    10:35 16.08.2026

  • 20 Мама Зелка

    1 0 Отговор
    Децата днес, ако не киснат в Интернет, киснат в неподходяща компания и от скука правят какви ли не глупости, после в даден момент някой от родителите се "пробужда", защото вместо да им обръщат внимание ежедневно са ги запуснали и "реагират" когато стане"напечено", започвайки да ги разказват по психолози, които от своя страна пък ги съветват основно как да пазят своите интереси, материалното и вместо нещата да се оправят, те затъват все по-дълбоко в плесента.

    10:39 16.08.2026

  • 21 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Госあ":

    Новите путинофилски ценности.Като на бащата на убийцата със зелената коса.
    Нас не дагонят.
    Тату.

    10:42 16.08.2026