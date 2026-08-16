Как интернет групите превръщат деца в извършители на престъпления

„Групи, които се представят като „ловци на педофили“, се появяват в интернет още около 2020 г. и могат да се превърнат във форма на радикализация на деца и младежи". Това заяви експертът по киберсигурност Явор Колев в ефира на „Събуди се“. По думите му подобни онлайн общности дават на младите хора усещане за принадлежност и одобрение.
Той разказа, че по време на кампании, свързани с безопасността в интернет, е посещавал училища и е виждал интереса на учениците към подобни групи. „Виждал съм как младежите се възхищават на групата на Ален и това се доказа след жестокото убийство в Пловдив“, посочи експертът.
Според Колев МВР трябва да промени подхода си към киберпрестъпността и да разполага с обучени служители във всяко районно управление, които да могат да работят по такива случаи.
Той подчерта, че сексуалните престъпления срещу деца са сред най-тежките престъпления, но разследването им трябва да бъде поверено на подготвени професионалисти, а не на самите деца. По думите му различни субкултури и радикални движения все по-често намират място в интернет, където могат да привличат и вербуват младежи. Колев припомни, че още през 2001 г. е разследвал организацията „Кръв и чест“. Коментарът му идва на фона на информацията за задържани 18 души, за които се проверява дали са свързани с организацията. „Организацията не е крайно радикална, но ако не се установи насилие, разследването може да приключи по административен ред“, обясни той. По думите му разпространяването на нацистки идеи е наказуемо, но самата организация „Кръв и чест“ не е забранена.
Колев допълни, че преди години е съществувал български сайт на организацията, който е бил закрит след разследване.
Експертът предупреди, че децата вече не са единствено жертви на престъпления онлайн, а все по-често могат да бъдат въвлечени и като извършители. Според последния доклад на Европол сред нарастващите рискове са разпространението на наркотици, вербуването на деца за извършване на киберпрестъпления и използването им за различни незаконни дейности.
Ключова според Колев е ролята на родителите. Те трябва да ограничават достъпа до неподходящо съдържание, да следят времето пред екраните и да използват възможностите за родителски контрол. Тези инструменти обаче са по-ефективни при по-малки деца и значително по-трудно се прилагат при тийнейджъри. „Трябва да изградим връзка с детето си, да разберем с какви хора се среща и да го убедим, че няма да го накажем, когато извърши нещо нередно в интернет, а че ще решим проблема заедно“, заяви Колев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Също
Лека полека, и й го турят...
10:11 16.08.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #7, #16
10:12 16.08.2026
3 Васил
10:13 16.08.2026
4 Дзак
10:14 16.08.2026
5 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #11
10:15 16.08.2026
6 Ти Бруте
10:17 16.08.2026
7 Обясни
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Какво е това либерастия?
10:19 16.08.2026
8 Преводач
10:19 16.08.2026
9 Иванов
10:19 16.08.2026
10 Хмм
10:20 16.08.2026
11 Ами
До коментар #5 от "Леле - леле ! 🤔":хвалят се колко деца са дошли на протестите им, тогава интернет им е в помощ, само дето децата не гласуват, че и на всичкото отгоре скандират - кой не скача е дебел
10:22 16.08.2026
12 ...
10:23 16.08.2026
13 Феликс Дж
10:24 16.08.2026
14 Мвр
10:25 16.08.2026
15 Яворов
10:27 16.08.2026
16 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Да ти забранят да възпитаваш децата си на труд чест достойнство и ,щото се смята за детскоизтезание ,а да го учиш че всичко му е позволено че е недосегаемо шото мама и тати така искат ,и утре като вземе синут ти да ти доведе зет за снаха да не ривеш ,а да го приемеш такъв какъвто е и да идеш с тях на прайда да развявате шарените байрячета
10:28 16.08.2026
17 Айляк
Не че нямат право за много неща, напротив.
Но като вземат да се надъхват в нета, да си подпалват яко фитилите...и ето ви идЯлен мегдан за извършване на престъпления.
А трябва да се прави разлика между законно и незаконно - границата между двете е много тънка.
10:28 16.08.2026
18 Госあ
Коментиран от #21
10:30 16.08.2026
19 Елементарно , бе Уотсън !
10:35 16.08.2026
20 Мама Зелка
10:39 16.08.2026
21 Гост
До коментар #18 от "Госあ":Новите путинофилски ценности.Като на бащата на убийцата със зелената коса.
Нас не дагонят.
Тату.
10:42 16.08.2026