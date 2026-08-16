18 задържани в Пловдив, част от международната неонацистка организация "Кръв и чест"

При операцията на ДАНС и полицията в Пловдив са открити предмети, които предполагат идеологии, забранени от закона - сред тях свастики. Задържани са 18 лица, които принадлежат към международната неонацистка организация "Кръв и чест". Сред тях няма малолетни. Има само един непълнолетен, който е на 17 години - момиче. Сред арестуваните има и такива, свързани с присъствалите на убийството на Младежкия хълм. Това съобщи шефът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов.

По думите му сред задържаните е единият от двамата извършители на побоя над двама непалски граждани, а също и брат му и баща му. Сред заловените има и три момичета. Някои от арестуваните са криминално проявени. Всички са задържани за 24 часа. Според комисаря всички живеят в Пловдив, но не всички са от този град. Сред тях има хора с различни професии и интереси, като не става дума за безработни, има и няколко ученици. Групата се е събирала от две години.

Той коментира и информацията на NOVA, че адвокат Стоян Мемцов е направил опит да попречи на органите на реда да влязат в помещението. Костадинов обясни, че адвокатът е давал съвети на наемателя на заведението, където е осъществена акцията, по време на обиска, да не съдейства на разследването. Самият наемател също е задържан. По думите на Костадинов задържаните са се срещали периодично на мястото след предварителна уговорка.

Окръжна прокуратура - Пловдив ръководи разследването по случая. През 2023 г. е водено досъдебно производство по същата тема и заради същото място, но е прекратено.

Припомняме, че на 15 август при съвместна операция на полицията и ДАНС в Пловдив бяха задържани 16 души, за които по информация на NOVA се проверяват връзки с групата, свързана с убийството на 37-годишния Георги Кузев. При акцията беше разбито място, използвано за събирания на групата, където са открити нацистки символи и фашистки знаци.

Операцията е част от действията на службите срещу неонацистки групи и фашистки организации.

Акцията последва разследването на жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. За престъплението бяха задържани три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Съдът остави и петимата в ареста, а последвалото обжалване на мерките на двете момичета не доведе до освобождаването им.

Според данните, представени в съда, Кузев е бил подложен на продължил повече от час побой и издевателства. Тийнейджърите разказали, че го горили с цигари, обръснали веждите му и направили опит да го душат. Отнели му и 30 евро, които впоследствие използвали, за да си купят храна. Част от насилието е било заснето и разпространено в социалните мрежи.

Разследването установи, че 17-годишно момиче от Стара Загора се представило за 15-годишно и уговорило среща с Кузев. Останалите обвиняеми са трима младежи от Пловдив и един от село Строево, като двама от петимата не посещават училище.

Според разследващите тийнейджърите подражавали на групи, представящи се като „ловци на педофили“, и възприемали Кузев като такъв. Това обаче не променя характера на последвалото насилие, при което на мъжа били нанесени изключително тежки травми – разкъсвания на белия и черния дроб и бъбреците, както и тежка черепно-мозъчна травма.

Въпреки състоянието си 37-годишният мъж успял сам да слезе от Младежкия хълм. По-късно бил намерен в безпомощно състояние в подножието и откаран в болница, където няколко часа след нападението починал. Разследването на убийството и последвалата операция срещу групи, за които се проверяват неонацистки и фашистки прояви, продължават.