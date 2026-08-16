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18 задържани в Пловдив, част от международната неонацистка организация "Кръв и чест"

18 задържани в Пловдив, част от международната неонацистка организация "Кръв и чест"

16 Август, 2026 10:12 694 25

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  • убийство-
  • младежки хълм-
  • васил костадинов

Сред арестуваните има лица, свързани с присъствалите на убийството на Младежкия хълм

18 задържани в Пловдив, част от международната неонацистка организация "Кръв и чест" - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

При операцията на ДАНС и полицията в Пловдив са открити предмети, които предполагат идеологии, забранени от закона - сред тях свастики. Задържани са 18 лица, които принадлежат към международната неонацистка организация "Кръв и чест". Сред тях няма малолетни. Има само един непълнолетен, който е на 17 години - момиче. Сред арестуваните има и такива, свързани с присъствалите на убийството на Младежкия хълм. Това съобщи шефът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов.

По думите му сред задържаните е единият от двамата извършители на побоя над двама непалски граждани, а също и брат му и баща му. Сред заловените има и три момичета. Някои от арестуваните са криминално проявени. Всички са задържани за 24 часа. Според комисаря всички живеят в Пловдив, но не всички са от този град. Сред тях има хора с различни професии и интереси, като не става дума за безработни, има и няколко ученици. Групата се е събирала от две години.

Той коментира и информацията на NOVA, че адвокат Стоян Мемцов е направил опит да попречи на органите на реда да влязат в помещението. Костадинов обясни, че адвокатът е давал съвети на наемателя на заведението, където е осъществена акцията, по време на обиска, да не съдейства на разследването. Самият наемател също е задържан. По думите на Костадинов задържаните са се срещали периодично на мястото след предварителна уговорка.

Окръжна прокуратура - Пловдив ръководи разследването по случая. През 2023 г. е водено досъдебно производство по същата тема и заради същото място, но е прекратено.

Припомняме, че на 15 август при съвместна операция на полицията и ДАНС в Пловдив бяха задържани 16 души, за които по информация на NOVA се проверяват връзки с групата, свързана с убийството на 37-годишния Георги Кузев. При акцията беше разбито място, използвано за събирания на групата, където са открити нацистки символи и фашистки знаци.

Операцията е част от действията на службите срещу неонацистки групи и фашистки организации.

Акцията последва разследването на жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. За престъплението бяха задържани три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Съдът остави и петимата в ареста, а последвалото обжалване на мерките на двете момичета не доведе до освобождаването им.

Според данните, представени в съда, Кузев е бил подложен на продължил повече от час побой и издевателства. Тийнейджърите разказали, че го горили с цигари, обръснали веждите му и направили опит да го душат. Отнели му и 30 евро, които впоследствие използвали, за да си купят храна. Част от насилието е било заснето и разпространено в социалните мрежи.

Разследването установи, че 17-годишно момиче от Стара Загора се представило за 15-годишно и уговорило среща с Кузев. Останалите обвиняеми са трима младежи от Пловдив и един от село Строево, като двама от петимата не посещават училище.

Според разследващите тийнейджърите подражавали на групи, представящи се като „ловци на педофили“, и възприемали Кузев като такъв. Това обаче не променя характера на последвалото насилие, при което на мъжа били нанесени изключително тежки травми – разкъсвания на белия и черния дроб и бъбреците, както и тежка черепно-мозъчна травма.

Въпреки състоянието си 37-годишният мъж успял сам да слезе от Младежкия хълм. По-късно бил намерен в безпомощно състояние в подножието и откаран в болница, където няколко часа след нападението починал. Разследването на убийството и последвалата операция срещу групи, за които се проверяват неонацистки и фашистки прояви, продължават.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    9 1 Отговор
    Значение каква е организацията, важното е, че са натупали наглеците от ционистката организация!

    Коментиран от #17

    10:13 16.08.2026

  • 2 Костадинов

    4 10 Отговор
    Организирам група за лов на русофили

    Коментиран от #4, #16, #21

    10:16 16.08.2026

  • 3 Браво

    2 5 Отговор
    На адвокат Мемцов! Сигурно много им се е искало и него да арестуват!

    10:16 16.08.2026

  • 4 Цомчю

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "Костадинов":

    Не е ли по добре ,,за отстрел на русофили"

    Коментиран от #13

    10:17 16.08.2026

  • 5 Ефрейтор Боташ

    3 11 Отговор
    международна организация ...ох ще умра от смях ...я питайте гергов мръсният рускаи измекяр колко налапа с бездънният си корем тия тни по нареждане на румбакиса ????

    10:17 16.08.2026

  • 6 1488

    2 12 Отговор
    а от международната русофилска организация "Сьрп и чук" що нема

    10:17 16.08.2026

  • 7 Дзак

    0 2 Отговор
    Сигурно е фитнес!

    10:18 16.08.2026

  • 8 Ясно

    12 1 Отговор
    А ционистите кога ще ги арестувате?

    10:18 16.08.2026

  • 9 Летописец

    10 0 Отговор
    Кръв и чест - Това е международна неонацистка политическа мрежа и скинхед движение, създадено през 1987 година във Великобритания. Името ѝ идва от нацисткия лозунг Blut und Ehre.

    10:18 16.08.2026

  • 10 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Тва требе да е руска организация ,нали!?Наще либерале си падат само по бандерите и бангаранга.🌈🛴🥳🤣👍

    10:22 16.08.2026

  • 11 Браво на лапетата

    3 0 Отговор
    След като държавата и власта им натрисат непалци, пакистанци, афганистанци и циганизират държавата с чалга последните 30г е редно да има хора в другата крайност.,Викат му паритет!

    10:22 16.08.2026

  • 12 Тити на Кака

    11 2 Отговор
    Мдамммммм, оказва се, че руското путинско влияние върху убийците-тепетаджии е всъщност влияние на английската мрежа "Кръв и чест"....
    Много неприятно оказване, мен ако питате!

    Коментиран от #14, #19

    10:22 16.08.2026

  • 13 Мдаа!🤔

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цомчю":

    Когато става въпрос за въоръжени педофилски групи на ппдб/ЛГБТ, полицията срамежливо си бърка в носа!
    Точно Петрохан имам предвид!

    10:26 16.08.2026

  • 14 Госあ

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тити на Кака":

    Същото влияние като върху бандерите, които забравят език и култура и убиват деца.

    10:26 16.08.2026

  • 15 Леле - леле ! 🤔

    5 0 Отговор
    А за "Боец " и " Луков марш" този защо ги пропущат ?! А за масовите убийства в училищата на "стратегическите натовски партньори " - американците , не е ли чувал ?

    10:28 16.08.2026

  • 16 Атина Паднала

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Костадинов":

    гейове нямат право да организират група за залавяне на бандеровци нацита

    10:28 16.08.2026

  • 17 ФАКТ

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    Ротшилд контролират изцяло и сме шника Псулер

    Коментиран от #24

    10:29 16.08.2026

  • 18 Общество

    4 1 Отговор
    Длъжни сме да знаем източника на влияние на тази боклукчива и примитивна подчовешка секта! Назовете източника на влияние!

    Коментиран от #23

    10:30 16.08.2026

  • 19 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тити на Кака":

    при това забранена в Русия и САЩ, но не и в България

    10:30 16.08.2026

  • 20 Елементарно , бе Уотсън !

    7 1 Отговор
    Натовските ни мисирки търсиха "под вола теле " как да чернят братушките , пък то се оказаха фашаги с централа в Малобритания ?! 🏴‍☠️🇬🇧 Страна на антибългари , грабители и убийци !

    10:33 16.08.2026

  • 21 недей бе момче

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Костадинов":

    после ще съдят някого за твоето убийство все едно е убит човек а то джендър…

    10:38 16.08.2026

  • 22 Татарският сиганин от Максуда

    0 1 Отговор
    , Лидер на Руската Възраждане да се извика на Разпит за Кристал Нахт/Дей в Столицата.

    Сталин, Ленин, Хитлер любимци на Маргинализираните Българи, на безработните, на българите на Социални Помощи, милеещи за 30те години на миналият век.

    10:41 16.08.2026

  • 23 не четеш ли комемтарите

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Общество":

    “журналистите” няма да ти кажат понеже не е политкоректно но тук в комемтарите можеш да разбереш че това е английска групировка …

    10:43 16.08.2026

  • 24 Потърси

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "ФАКТ":

    Специализирана помощ!
    Аз не съм психиатър!

    10:43 16.08.2026

  • 25 Блажко (не)корумпето

    1 0 Отговор
    А в Баба Алиновка КОГА?!

    10:44 16.08.2026