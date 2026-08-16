18 задържани в Пловдив, част от международната неонацистка организация "Кръв и чест"

При операцията на ДАНС и полицията в Пловдив са открити предмети, които предполагат идеологии, забранени от закона - сред тях свастики. Задържани са 18 лица, които принадлежат към международната неонацистка организация "Кръв и чест". Сред тях няма малолетни. Има само един непълнолетен, който е на 17 години - момиче. Сред арестуваните има и такива, свързани с присъствалите на убийството на Младежкия хълм. Това съобщи шефът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов.
По думите му сред задържаните е единият от двамата извършители на побоя над двама непалски граждани, а също и брат му и баща му. Сред заловените има и три момичета. Някои от арестуваните са криминално проявени. Всички са задържани за 24 часа. Според комисаря всички живеят в Пловдив, но не всички са от този град. Сред тях има хора с различни професии и интереси, като не става дума за безработни, има и няколко ученици. Групата се е събирала от две години.
Той коментира и информацията на NOVA, че адвокат Стоян Мемцов е направил опит да попречи на органите на реда да влязат в помещението. Костадинов обясни, че адвокатът е давал съвети на наемателя на заведението, където е осъществена акцията, по време на обиска, да не съдейства на разследването. Самият наемател също е задържан. По думите на Костадинов задържаните са се срещали периодично на мястото след предварителна уговорка.
Окръжна прокуратура - Пловдив ръководи разследването по случая. През 2023 г. е водено досъдебно производство по същата тема и заради същото място, но е прекратено.
Припомняме, че на 15 август при съвместна операция на полицията и ДАНС в Пловдив бяха задържани 16 души, за които по информация на NOVA се проверяват връзки с групата, свързана с убийството на 37-годишния Георги Кузев. При акцията беше разбито място, използвано за събирания на групата, където са открити нацистки символи и фашистки знаци.
Операцията е част от действията на службите срещу неонацистки групи и фашистки организации.
Акцията последва разследването на жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. За престъплението бяха задържани три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Съдът остави и петимата в ареста, а последвалото обжалване на мерките на двете момичета не доведе до освобождаването им.
Според данните, представени в съда, Кузев е бил подложен на продължил повече от час побой и издевателства. Тийнейджърите разказали, че го горили с цигари, обръснали веждите му и направили опит да го душат. Отнели му и 30 евро, които впоследствие използвали, за да си купят храна. Част от насилието е било заснето и разпространено в социалните мрежи.
Разследването установи, че 17-годишно момиче от Стара Загора се представило за 15-годишно и уговорило среща с Кузев. Останалите обвиняеми са трима младежи от Пловдив и един от село Строево, като двама от петимата не посещават училище.
Според разследващите тийнейджърите подражавали на групи, представящи се като „ловци на педофили“, и възприемали Кузев като такъв. Това обаче не променя характера на последвалото насилие, при което на мъжа били нанесени изключително тежки травми – разкъсвания на белия и черния дроб и бъбреците, както и тежка черепно-мозъчна травма.
Въпреки състоянието си 37-годишният мъж успял сам да слезе от Младежкия хълм. По-късно бил намерен в безпомощно състояние в подножието и откаран в болница, където няколко часа след нападението починал. Разследването на убийството и последвалата операция срещу групи, за които се проверяват неонацистки и фашистки прояви, продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма
Коментиран от #17
10:13 16.08.2026
2 Костадинов
Коментиран от #4, #16, #21
10:16 16.08.2026
3 Браво
10:16 16.08.2026
4 Цомчю
До коментар #2 от "Костадинов":Не е ли по добре ,,за отстрел на русофили"
Коментиран от #13
10:17 16.08.2026
5 Ефрейтор Боташ
10:17 16.08.2026
6 1488
10:17 16.08.2026
7 Дзак
10:18 16.08.2026
8 Ясно
10:18 16.08.2026
9 Летописец
10:18 16.08.2026
10 Мими Кучева🐕
10:22 16.08.2026
11 Браво на лапетата
10:22 16.08.2026
12 Тити на Кака
Много неприятно оказване, мен ако питате!
Коментиран от #14, #19
10:22 16.08.2026
13 Мдаа!🤔
До коментар #4 от "Цомчю":Когато става въпрос за въоръжени педофилски групи на ппдб/ЛГБТ, полицията срамежливо си бърка в носа!
Точно Петрохан имам предвид!
10:26 16.08.2026
14 Госあ
До коментар #12 от "Тити на Кака":Същото влияние като върху бандерите, които забравят език и култура и убиват деца.
10:26 16.08.2026
15 Леле - леле ! 🤔
10:28 16.08.2026
16 Атина Паднала
До коментар #2 от "Костадинов":гейове нямат право да организират група за залавяне на бандеровци нацита
10:28 16.08.2026
17 ФАКТ
До коментар #1 от "Няма":Ротшилд контролират изцяло и сме шника Псулер
Коментиран от #24
10:29 16.08.2026
18 Общество
Коментиран от #23
10:30 16.08.2026
19 Хмм
До коментар #12 от "Тити на Кака":при това забранена в Русия и САЩ, но не и в България
10:30 16.08.2026
20 Елементарно , бе Уотсън !
10:33 16.08.2026
21 недей бе момче
До коментар #2 от "Костадинов":после ще съдят някого за твоето убийство все едно е убит човек а то джендър…
10:38 16.08.2026
22 Татарският сиганин от Максуда
Сталин, Ленин, Хитлер любимци на Маргинализираните Българи, на безработните, на българите на Социални Помощи, милеещи за 30те години на миналият век.
10:41 16.08.2026
23 не четеш ли комемтарите
До коментар #18 от "Общество":“журналистите” няма да ти кажат понеже не е политкоректно но тук в комемтарите можеш да разбереш че това е английска групировка …
10:43 16.08.2026
24 Потърси
До коментар #17 от "ФАКТ":Специализирана помощ!
Аз не съм психиатър!
10:43 16.08.2026
25 Блажко (не)корумпето
10:44 16.08.2026