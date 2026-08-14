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Toyota може да превърне Prius в икономичен спортен автомобил

Toyota може да превърне Prius в икономичен спортен автомобил

14 Август, 2026 14:22 685 0

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Информация от Япония загатва за радикална напрегната версия от спортното подразделение Gazoo Racing с официален дебют в началото на 2027 година

Toyota може да превърне Prius в икономичен спортен автомобил - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Моделът, който в продължение на десетилетия служи като глобален символ на екологичния прагматизъм и умереното шофиране, е напът да получи напълно неочаквана преморфоза. Японският автомобилен гигант Toyota подготвя изключително смела стъпка — превръщането на хибридния Prius в пълнокръвен спортен модел с емблемата на Gazoo Racing. Според публикации в японското авторитетно издание Best Car, проектът за сериен GR Prius вече е в напреднала фаза, а официалната му премиера се очаква на автомобилното изложение в Токио през януари 2027 година.

Toyota може да превърне Prius в икономичен спортен автомобил

Тук не става дума за козметичен пакет с оптични подобрения от типа GR Sport, а за задълбочена техническа преработка на автомобила. Въпреки че японският производител все още запазва официално мълчание и характеристиките нямат официално потвърден статус, автомобилната общност следи с огромен интерес развитието на проекта, чийто пряк визуален и концептуален вдъхновител е атрактивният прототип Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition.

Toyota може да превърне Prius в икономичен спортен автомобил

Въпросният концепт бе представен през 2023 година по случай вековния юбилей на легендарната надпревара за издръжливост 24 часа на Льо Ман. Първоначално той бе възприет просто като дизайнерско упражнение, но днес специалистите го определят като пряка инженерна база за серийния GR Prius. Концептът се отличаваше с карбонов преден капак, драстично разширени колесни арки за по-широка следа, масивен заден дифузьор, спойлер и допълнителни осветителни елементи за нощно шофиране, взаимствани директно от състезателния хиперавтомобил Toyota GR010 Hybrid.

Toyota може да превърне Prius в икономичен спортен автомобил

Преминаването към пълноправен GR статус изисква много повече от просто агресивна визия. Спортното подразделение на марката разработва изцяло ново пренастройване на окачването, значително по-устойчива спирачна система и структурни подсилвания по самата каросерия за постигане на максимална торсионна жесткост.

Toyota може да превърне Prius в икономичен спортен автомобил

Най-голямата интрига около бъдещия модел остава задвижващата система. Очакванията са за сериозно модифицирана хибридна конфигурация, базирана на познатия 2,0-литров бензинов агрегат, но с чувствително увеличена мощност. Предполага се и внедряването на интелигентно двойно предаване E-Four с допълнителен електрически двигател на задната ос, което да осигури светкавично разпределение на въртящия момент. Подобен ход би променил завинаги възприятието за Prius, превръщайки го от символ на пестенето в истински генератор на адреналин.


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