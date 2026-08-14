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Mansory показа, че може да работи и сдържано с най-скъпите хиперболи

Mansory показа, че може да работи и сдържано с най-скъпите хиперболи

14 Август, 2026 19:27 297 1

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  • тунинг

Компанията представи два проекта в Монтерей

Mansory показа, че може да работи и сдържано с най-скъпите хиперболи - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mansory дължи репутацията си на безкомпромисно смелите и изключително колоритни проекти за автомобили и въпреки това прочутата тунинг компания доказва, че може да овладее и изкуството на сдържаността и елегантността. По повод дългоочаквания си дебют на конкурса „Pebble Beach Concours d’Elegance“ в Калифорния, компанията сменя посоката, за да представи две изящни и изключително ексклузивни хиперколи, базирани на платформата на Bugatti.

Това знаково участие на полуостров Монтерей представлява стратегическо разширяване на глобалното присъствие на Mansory. След успешните си изяви на изложението „Auto China“ в Пекин и на престижния „Top Marques“ в Монако, марката сега насочва поглед към американския пазар.

В центъра на изложбата на Mansory в САЩ са две напълно уникални творения в сегмента на хиперколите: Mansory Vincerò, което от италиански се превежда като „Аз побеждавам“, и Mansory Vivere, което означава „да живея“. И двете движещи се произведения на изкуството са били щателно концептуализирани като изработени по поръчка автомобили в единствен екземпляр под знамето на ексклузивната серия „One of One“. Тези машини служат като окончателна демонстрация на екстремните технически и визуални възможности за персонализация, които тунинг ателието може да внесе в ултраелитния сегмент на хиперколите.

Mansory показа, че може да работи и сдържано с най-скъпите хиперболи

Mansory Vincerò използва за свое „платно“кабриолет Bugatti Mistral. Тунинг ателието е преработило изцяло хиперколата с изработени по поръчка компоненти на каросерията от въглеродни влакна, които се допълват идеално от набор от обновени аеродинамични подобрения. Екстериорът е допълнен с комплект специално разработени ковани джанти, като всеки един компонент от афтърмаркет е старателно адаптиран, за да хармонизира с оригиналните, плавни линии на Mistral.

Mansory показа, че може да работи и сдържано с най-скъпите хиперболи

Като се качите в Vincerò, ще откриете изцяло изработен по поръчка салон, който напълно се разграничава от фабричното изпълнение. Интериорът е разкошно претапициран с материали от най-високо качество, подчертани от преработени кожени елементи и модифицирани повърхности от карбонови влакна. Всяка специфична за модела декоративна част е внимателно монтирана на ръка, което гарантира ниво на майсторска изработка, достойно за събитие от световна класа.

В центъра на вниманието е и не по-малко впечатляващият Mansory Vivere – втори майсторски урок по модифициране на хиперколи. Подобно на своя съотборник, Vivere може да се похвали с обширни промени в екстериора и интериора, фокусирани върху тонирани добавки от карбонови влакна и усъвършенствана аеродинамика. От решаващо значение е, че Vivere служи и като отправна точка за изцяло ново поколение ковани алуминиеви джанти на Mansory, които са специално проектирани да осигуряват както намалено тегло, така и структурна здравина.

Mansory показа, че може да работи и сдържано с най-скъпите хиперболи

В интериора на Vivere дизайнерската философия отразява в голяма степен луксозната обработка, наблюдавана при Vincerò. Салонът се отличава с редица специално изработени елементи от кожа и карбонови влакна, които издигат атмосферата при шофиране до нови висоти. В крайна сметка както Vincerò, така и Vivere ще останат зрелищни уникални екземпляри, служещи като мощно доказателство за ненадминатата способност на Mansory да персонализира най-ексклузивните автомобили в света.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Какво ще рече "най-скъпите хиперболи" и
    "концептуализирани " 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

    19:45 14.08.2026