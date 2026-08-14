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С колко се обезценява новият автомобил през първата си година и как да запазим стойността му

С колко се обезценява новият автомобил през първата си година и как да запазим стойността му

14 Август, 2026 13:29 620 3

  • нов автомобил-
  • обезценяване

Обективните фактори на европейския и родния вторичен пазар, които определят загубата на цена, и практичните стъпки за нейното ограничаване

С колко се обезценява новият автомобил през първата си година и как да запазим стойността му - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Покупката на нов автомобил от представителство безспорно носи усещане за сигурност и престиж, но финансовият анализ показва, че това е инвестиция с моментална загуба на капитал. На европейския и българския пазар обезценяването през първите 12 месеца от стъпването на пътя варира в широк диапазон от 5% до над 30%, като конкретният процент зависи от марката, задвижването и пазарната ликвидност на модела.

Най-търсените и масови автомобили на Стария континент — компактните хечбеци, кросоувърите от популярни европейски и азиатски брандове, както и хибридните модели — задържат цената си сравнително добре. При тях финансовото свиване през първата година обикновено се движи в диапазона между 5% и 15%. В противоположния край на скалата се намират луксозните лимузини от висок клас, екзотичните маркови модификации, както и някои изцяло електрически превозни средства, чиято стойност може да спретне рязък спад с 30% до 50% и повече за същия период.

Строга универсална формула за изчисление липсва поради динамичната пазарна среда. Промените в екологичните изисквания в Европа, промените в цените на горивата и електричеството, както и регулярните фейслифтове от страна на производителите постоянно променят нагласите на купувачите, но има едно валидно правило: Модели с доказано ниски разходи за поддръжка и лесен достъп до резервни части задържат висока остатъчна стойност, докато машини със сложни и скъпи за ремонт възели бързо губят привлекателност след изтичане на фабричната гаранция.

Търсенето на вторичния пазар у нас е силно обвързано и с последващата поддръжка. Трудният достъп до компоненти по каросерията, скъпата оптика или специфичният електронен хардуер директно свалят цената на употребяваното превозно средство, тъй като бъдещите собственици калкулират тези рискове предварително.

Основната стратегия за всеки, който планира да препродаде автомобила си след няколко години с минимална загуба, се свежда до стриктно спазване на сервизните интервали. Пазенето на пълна документация — сервизна книжка, фактури за извършени ремонти и работни карти, дори и при наличие на електронно досие — служи като категорично доказателство за правилна експлоатация и помага за постигане на максимална цена при бъдеща сделка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Меракът се лекува с пари ❗

    13:34 14.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    Които можем да си позволим чисти нова кола,
    не правим сметка да в продължение даваме след шест месеца или колко ще загубим при продажбата❗

    Коментиран от #3

    13:36 14.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Които можем да си позволим чисти нова кола,
    не правим сметка да я продаваме след шест месеца или колко ще загубим при продажбата❗

    13:37 14.08.2026