Land Rover пусна серийна версия на "джипа" си за Дакар

Land Rover превърна славата от моторните спортове в реалност в автосалоните с дебюта на Defender Dakar по време на Monterey Car Week 2026. Родена от калта и праха на триумфалната победа на марката в серията „сток“ на изтощителното рали „Дакар“ по-рано тази година, тази изключително ексклузивна машина е еволюция на състезателния автомобил D7X-R, спечелил шампионата, която е одобрена за движение по пътищата. Докато стандартният Defender вече е признат за феноменален офроудър, тази нова специална серия издига здравата формула до безпрецедентни нива, предлагайки това, което управляващият директор на Defender Марк Камерън описва като върховното изражение на приключението и истинско отражение на историческото наследство на марката в областта на офроуд иновациите.

Под разширените си калници с видими нитове Defender Dakar споделя същата здрава архитектура на каросерията D7x като модела за състезания. Въпреки това, за разлика от рали автомобила, който е ограничен от правилата в моторспорта, това „чудовище“, одобрено за движение по пътищата, заема неограничения си силов агрегат директно от флагманския Defender OCTA. Това означава, че купувачите получават 4,4-литров V8 двигател с двойно турбо, развиващ 626 к.с. и 750 нютон метра въртящ момент. Цялата тази мощност се предава чрез осемстепенна автоматична скоростна кутия, оборудвана с „бавни“, което гарантира абсолютно превъзходство на всякакъв терен.

Шасито е претърпяло значителна преработка въз основа на данни, събрани по време на почти 15 000 мили изтощителни тестове в пустинята. Автомобилът се движи на масивни 35-инчови всесезонни гуми, монтирани върху 20-цолови ковани алуминиеви джанти, а окачването се осъществява чрез изпитана в моторспорта система от пружини с усъвършенствани амортисьори Bilstein. Динамиката на шофиране се управлява чрез изключителни нови профили за шофиране, включително специални настройки за „Дюни“ и „Чакъл“. Може би най-невероятното инженерно постижение е въвеждането на „Flight Mode“ – система, специално разработена да изключва за кратко съединителя на разпределителната кутия, докато автомобилът е във въздуха, като по този начин предпазва задвижващия механизъм от катастрофални ударни натоварвания при кацане.

Визуално Defender Dakar заменя стандартното панорамно стъкло с фиксиран метален покрив, оборудван с вградени светлинни модули, докато издигнатите въздухозаборници от въглеродни влакна, капакът от въглеродни влакна и подсиленият, издръжлив преден щит го подготвят за сериозно каране по скали. Феновете ще забележат липсата на резервно колело, монтирано на задната врата, което е заменено със заглушителна пластина в рали стил, за да се предотврати счупването на пантите при високоскоростни преходи през пустинята, като резервното колело и бордовият въздушен компресор са преместени в багажното отделение.

Вътрешността съчетава опростения рали стил с първокласна издръжливост. Тя разполага със строга конфигурация на седалките две плюс две, като акцентът е върху предните състезателни кожени седалки, специално пригодени за версията „Дакар“. Купувачите могат да изберат като опция четириточкови състезателни колани, а задната част включва специално проектирани отделения за съхранение, предназначени да задържат надеждно състезателните каски по време на екскурзиите из пустинята на пълна газ.

Land Rover ще предложи няколко цветови комбинации, но най-атрактивната спецификация безспорно е двуцветната каросерия в цвят „Dakar Sand“, съчетана с покрив в цвят „Yanbu Turquoise“, което директно напомня за цветовата схема на победилата в състезанието машина. Въпреки че официалните цени все още се пазят в тайна, заинтересованите купувачи могат да регистрират интереса си още сега, преди началото на резервациите в началото на 2027 година, макар че е абсолютно гарантирана значителна надценка спрямо шестцифрения Defender OCTA. Пълните технически спецификации ще бъдат оповестени, когато марката се завърне в Саудитска Арабия за Рали „Дакар“ 2027 през януари.