BMW отвори предсрочно поръчките за електрическата Серия 3 заради невиждан пазарен интерес, и то на съвсем не ниска цена

Германският премиум флагман се оказа в епицентъра на истинско потребителско торнадо, което буквално взриви плановете на маркетолозите. Вълната от интерес към изцяло електрическия седан BMW i3 се оказа толкова мощна, че баварците нямаха друг избор, освен да вдигнат завесата и да започнат да приемат депозити предсрочно. Най-бързите ентусиасти, които побързат да капарират автомобила, ще имат привилегията да сложат ръка на ексклузивната серия First Edition, отличаваща се с богато стандартно оборудване, уникални стилистични детайли и допълнителни софтуерни глезотии. Навлизането в тази нова технологична ера обаче изисква сериозен финансов гръбнак – на родната си почва в Германия цената на луксозното возило стартира от „скромните“ 75 340 евро.

Новата „тройка“ хвърля ръкавицата към конкуренцията с радикално променен силует и авангарден дизайн, силно повлиян от наскоро обновения iX3 – визия, която вече месеци наред е най-обсъжданата тема в автомобилните среди. Стратезите от Мюнхен предприеха изключително смел, граничещ с хазарт ход, като решиха да изкарат на преден план първо електрическата модификация. Производствените мощности в основния завод на марката ще бъдат натоварени на пълни обороти още през август тази година, докато конвенционалните версии с традиционни двигатели с вътрешно горене са оставени на заден план за по-късен етап.

Параметрите на разсекретената топ версия i3 50 xDrive, върху която е изградено и лимитираното издание First Edition, ясно показват защо се вдигна толкова много шум. Машината е стъпила върху авангардна 800-волтова архитектура, като огромната батерия с капацитет от 108.7 кВтч е структурно интегрирана директно в каросерията за по-ниско пътно поведение. Баварският спортист обещава пробег от зашеметяващите 906 километра с едно зареждане по реалистичния цикъл WLTP, а когато енергията все пак се изчерпи, супермощната 400-киловатова зарядна станция може да върне колата в играта за броени минути. Задвижването е поверено на два електромотора с комбинирана мощност от 469 к.с. и огромен въртящ момент от 645 Нм, които изстрелват баварското бижу от място до 100 км/ч за едва 4.7 секунди.