Мария Пиргова пред ФАКТИ: Вотът беше за Румен Радев, а не за „Прогресивна България“ (ВИДЕО)

Коментарът, че „Прогресивна България“ е откраднала структури на БСП – не мисля, че е откраднала структури, защото „Прогресивна България“ няма такива структури. Парламентарните избори бяха мажоритарни и лично за Румен Радев, а не за партията „Прогресивна България“. Самата партия не се знаеше от кого се състои. Доверието беше гласувано лично на Румен Радев и на група хора, която той лансира, и на няколко души, познати на обществото. „Прогресивна България“ продължава да няма структури и сега тепърва ги прави. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Мария Пиргова.

„Другото, което искам да подчертая, е, че БСП от няколко години вече няма структури – тя е в много сериозен разпад. Радев няма и какво да открадне от БСП. Да, много хора, както от ГЕРБ, така от БСП и от „Възраждане“, подкрепиха Радев с надеждата, че той ще има повече сила да обърне властта на Пеевски и Борисов. Но сега ще видим дали партията „Прогресивна България“ ще се структурира“, добави гостът.



„Говори се, че в страната се правят структури. Местните избори не са далеч, така че хората на Радев ще трябва да направят структури. Може би като победители с такъв резултат няма да им бъде трудно, защото хората се водят от победителите. Ще видим“, сподели още Мария Пиргова.

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