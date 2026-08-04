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Мария Пиргова пред ФАКТИ: Вотът беше за Румен Радев, а не за „Прогресивна България“ (ВИДЕО)

Мария Пиргова пред ФАКТИ: Вотът беше за Румен Радев, а не за „Прогресивна България“ (ВИДЕО)

4 Август, 2026 14:58 1 012 25

  • мария-
  • пиргова-
  • румен радев-
  • премиер-
  • герб-
  • бсп-
  • възраждане

Партията на премиера няма какво да е откраднала от БСП, защото социалистите са в сериозен организационен разпад, казва гостът

Мария Пиргова пред ФАКТИ: Вотът беше за Румен Радев, а не за „Прогресивна България“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Коментарът, че „Прогресивна България“ е откраднала структури на БСП – не мисля, че е откраднала структури, защото „Прогресивна България“ няма такива структури. Парламентарните избори бяха мажоритарни и лично за Румен Радев, а не за партията „Прогресивна България“. Самата партия не се знаеше от кого се състои. Доверието беше гласувано лично на Румен Радев и на група хора, която той лансира, и на няколко души, познати на обществото. „Прогресивна България“ продължава да няма структури и сега тепърва ги прави. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Мария Пиргова.

„Другото, което искам да подчертая, е, че БСП от няколко години вече няма структури – тя е в много сериозен разпад. Радев няма и какво да открадне от БСП. Да, много хора, както от ГЕРБ, така от БСП и от „Възраждане“, подкрепиха Радев с надеждата, че той ще има повече сила да обърне властта на Пеевски и Борисов. Но сега ще видим дали партията „Прогресивна България“ ще се структурира“, добави гостът.

„Говори се, че в страната се правят структури. Местните избори не са далеч, така че хората на Радев ще трябва да направят структури. Може би като победители с такъв резултат няма да им бъде трудно, защото хората се водят от победителите. Ще видим“, сподели още Мария Пиргова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласоподавател

    17 8 Отговор
    Гласоподавателите гласували за Радев,се усетих че са пуснали своят глас за хасковски каун.

    Коментиран от #4

    15:02 04.08.2026

  • 2 Това Че са Некадърни Хамелеони !

    19 6 Отговор
    Не значи че са Прогресивни !

    Просто !

    Още Една Шайка Мошеници !

    15:04 04.08.2026

  • 3 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    8 7 Отговор
    Ами ПБ е Радев, малоумна ли си или Да 👀👀👀⁉️⁉️⁉️ Той сам няма как да управлява.....

    Коментиран от #9

    15:05 04.08.2026

  • 4 Оня Шемет с коня

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гласоподавател":

    Виждам че си подлога на Тиквата и Шиши 😅😂🤣🎃🐖

    15:05 04.08.2026

  • 5 докога

    10 4 Отговор
    ще пробутват тая болшевишка ттвар???

    15:06 04.08.2026

  • 6 честен ционист

    9 2 Отговор
    Гласували за Радев, получили позивна Моше.

    15:06 04.08.2026

  • 7 Ти да видиш

    12 4 Отговор
    Абе, Пиргова,той Крадев открадна изборите и цялата държава,ти говориш за БСП.Тази партия отдавна е с отпаднала необходимост.

    15:08 04.08.2026

  • 8 Факт

    5 1 Отговор
    Да вземеш цялата власт са нужни 2 години

    15:08 04.08.2026

  • 9 Когато Казваш Нещо !

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":

    Трябва да Знаеш !

    Как !

    И С Какво !

    За Какво Ми Е ?

    Този Шизофреник ?

    А Това Не Е Нещо !

    Което !

    Не Се Знаеше !

    Същатах Ситуация !

    Като Със ЗЕЛьо ЗелЕв !

    Коментиран от #13

    15:09 04.08.2026

  • 10 ЦК на БКП

    8 2 Отговор
    След не повече от ТРИ месеца - камъне, дрвие и петолъчки, ще има да хвърчат 😊

    15:10 04.08.2026

  • 11 надарена кака

    1 1 Отговор
    Дреме ми на сатененитепрашки!

    15:11 04.08.2026

  • 12 глоги

    1 1 Отговор
    ....... -казва гостЕНКАТА.

    15:12 04.08.2026

  • 13 А бе,

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Когато Казваш Нещо !":

    Пел ТЕК ли си, или Паркин сон ???

    Коментиран от #16

    15:12 04.08.2026

  • 14 Пламен

    3 1 Отговор
    Вота беше за фатмака и сега ще питат, кой ми с.а в гащите

    15:15 04.08.2026

  • 15 Колаборация !

    2 0 Отговор
    От Импотентни !

    Специалисти !

    Това Е !

    Етикета !

    Румен Радев !

    15:17 04.08.2026

  • 16 Не Очаквах !

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "А бе,":

    Да Си Малоумен !

    Коментиран от #21

    15:19 04.08.2026

  • 17 Дайте ми пушката!

    3 0 Отговор
    Пушката за червни ууууруди

    15:20 04.08.2026

  • 18 Национална координация " Арест на мунчо"

    8 0 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ ПРЕДАДЕ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА В ЧЕРНО МОРЕ НА ТУРЦИЯ
    (Видеото е в първия коментар)

    Правителството на Радев отстъпва 33% от резултатите от проучванията за нефт и газ в българското черноморско находище "Хан Тервел" на Турция. Това е невероятно предателство спрямо нашите национални интереси и представлява цената за предоговарянето на усклавията по също възмутителното споразумение с "Боташ".

    Вместо да направи всичко възможно да осигури суровина за рафинерията в Бургас, Радев отстъпва възможността за вадене на такава суровина на чужда държава... от която после може да се наложи да купуваме това, което си е наше! Явно толкова е и смисълът от забелването на рамото на глупавата ни външна министърка пред бившия шеф на турското разузнаване.

    Тази есен и зима ще се наложи не просто да свалим, а да изметем Радев и радевчетата му от България.

    15:27 04.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Няма никакво значение за кого е гласувало стадото. Важно е че са сбирщина некадърници с ръководител най-големия от тях. Получи се: от трън та на глог.

    15:35 04.08.2026

  • 21 Аз не съм

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не Очаквах !":

    "мало...." ЗА ДА ПИША ПРЕЗ ДВА РЕДА !!!
    Апове - беки те излекуват !!!

    15:38 04.08.2026

  • 22 Уточнение

    3 0 Отговор
    Не може да си министър при Главанака и после министър при Радев !

    Коментиран от #23

    15:39 04.08.2026

  • 23 и двамата са главанаци

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Уточнение":

    и двамата са руски марионетки тъй че какъв е проблема?

    16:02 04.08.2026

  • 24 непротестиращ

    2 0 Отговор
    Пиргова, не ни убеждавай, че вотът на хората беше за Боташ! Просто машините на Мадуро си свършиха работа, както и при изборите за втория му мандат! Сега мистър Боташ натисна своите прогрисисти и решиха да са гласува само с машини, за да бъде избрана машата му Йотова! Е, няма да гласувам, освен ако стане чудо и се появи достоен кандидат за президент!

    16:06 04.08.2026

  • 25 Прекалихте!

    0 0 Отговор
    Много прехалихте и ни отвратихте! Само за един ден два пъти ни показвате тази противна, долна, черевна и в червата, нечистоплътна и коварна "прогресивна" "анализаторка! Тя вече не зане какво да дрънка, затова изрече потресаваща простотия и простащина! Българите "гласували за Радев, не за партията му"! А ако Фатмакът от село Славяново нямаше партия?! Хайде, разкарай се ма, Пирговата, дето на дядо ти му викали Пирго! Разкарай се, защото твоите хвалби към селяндурина от Славяново вече предизвикват само отвращение, нищо друго! Предизвикват отвращение, и от теб, и от него, и от "прогресивната" му пасмина!!

    16:29 04.08.2026

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