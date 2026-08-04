Мария Пиргова пред ФАКТИ: Вотът беше за Румен Радев, а не за „Прогресивна България“ (ВИДЕО)

Коментарът, че „Прогресивна България“ е откраднала структури на БСП – не мисля, че е откраднала структури, защото „Прогресивна България“ няма такива структури. Парламентарните избори бяха мажоритарни и лично за Румен Радев, а не за партията „Прогресивна България“. Самата партия не се знаеше от кого се състои. Доверието беше гласувано лично на Румен Радев и на група хора, която той лансира, и на няколко души, познати на обществото. „Прогресивна България“ продължава да няма структури и сега тепърва ги прави. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Мария Пиргова.
„Другото, което искам да подчертая, е, че БСП от няколко години вече няма структури – тя е в много сериозен разпад. Радев няма и какво да открадне от БСП. Да, много хора, както от ГЕРБ, така от БСП и от „Възраждане“, подкрепиха Радев с надеждата, че той ще има повече сила да обърне властта на Пеевски и Борисов. Но сега ще видим дали партията „Прогресивна България“ ще се структурира“, добави гостът.
„Говори се, че в страната се правят структури. Местните избори не са далеч, така че хората на Радев ще трябва да направят структури. Може би като победители с такъв резултат няма да им бъде трудно, защото хората се водят от победителите. Ще видим“, сподели още Мария Пиргова.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гласоподавател
Коментиран от #4
15:02 04.08.2026
2 Това Че са Некадърни Хамелеони !
Просто !
Още Една Шайка Мошеници !
15:04 04.08.2026
3 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
Коментиран от #9
15:05 04.08.2026
4 Оня Шемет с коня
До коментар #1 от "Гласоподавател":Виждам че си подлога на Тиквата и Шиши 😅😂🤣🎃🐖
15:05 04.08.2026
5 докога
15:06 04.08.2026
6 честен ционист
15:06 04.08.2026
7 Ти да видиш
15:08 04.08.2026
8 Факт
15:08 04.08.2026
9 Когато Казваш Нещо !
До коментар #3 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":Трябва да Знаеш !
Как !
И С Какво !
За Какво Ми Е ?
Този Шизофреник ?
А Това Не Е Нещо !
Което !
Не Се Знаеше !
Същатах Ситуация !
Като Със ЗЕЛьо ЗелЕв !
Коментиран от #13
15:09 04.08.2026
10 ЦК на БКП
15:10 04.08.2026
11 надарена кака
15:11 04.08.2026
12 глоги
15:12 04.08.2026
13 А бе,
До коментар #9 от "Когато Казваш Нещо !":Пел ТЕК ли си, или Паркин сон ???
Коментиран от #16
15:12 04.08.2026
14 Пламен
15:15 04.08.2026
15 Колаборация !
Специалисти !
Това Е !
Етикета !
Румен Радев !
15:17 04.08.2026
16 Не Очаквах !
До коментар #13 от "А бе,":Да Си Малоумен !
Коментиран от #21
15:19 04.08.2026
17 Дайте ми пушката!
15:20 04.08.2026
18 Национална координация " Арест на мунчо"
(Видеото е в първия коментар)
Правителството на Радев отстъпва 33% от резултатите от проучванията за нефт и газ в българското черноморско находище "Хан Тервел" на Турция. Това е невероятно предателство спрямо нашите национални интереси и представлява цената за предоговарянето на усклавията по също възмутителното споразумение с "Боташ".
Вместо да направи всичко възможно да осигури суровина за рафинерията в Бургас, Радев отстъпва възможността за вадене на такава суровина на чужда държава... от която после може да се наложи да купуваме това, което си е наше! Явно толкова е и смисълът от забелването на рамото на глупавата ни външна министърка пред бившия шеф на турското разузнаване.
Тази есен и зима ще се наложи не просто да свалим, а да изметем Радев и радевчетата му от България.
15:27 04.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Абсурдистан
15:35 04.08.2026
21 Аз не съм
До коментар #16 от "Не Очаквах !":"мало...." ЗА ДА ПИША ПРЕЗ ДВА РЕДА !!!
Апове - беки те излекуват !!!
15:38 04.08.2026
22 Уточнение
Коментиран от #23
15:39 04.08.2026
23 и двамата са главанаци
До коментар #22 от "Уточнение":и двамата са руски марионетки тъй че какъв е проблема?
16:02 04.08.2026
24 непротестиращ
16:06 04.08.2026
25 Прекалихте!
16:29 04.08.2026