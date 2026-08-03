Осемгодишeн правeн абсурд: Механик си върна конфискуван Volkswagen Golf, но битката продължава

Историята на Петер Муджано от тихото баварско градче Геретсрид звучи като истинска кошмарна хроника за всеки, посветил живота си на автомобилния тунинг. Всичко започва в една февруарска сутрин на 2018 година, когато спокойствието в неговата автоработилница е грубо нарушено от внезапната поява на близо дузина полицейски служители. Без да предоставят конкретни писмени обяснения на място, органите на реда претърсват помещението и изземват неговия прецизно модифициран Volkswagen Golf.

Причината за радикалното действие на полицията се оказва съмнение в автентичността на техническата документация и маркировките на изпускателната система. Местните правоприлагащи органи подозират, че идентификационните табели на генерацията са били заварени допълнително с цел измама при преминаване на стриктния технически преглед пред TÜV. Муджано, който е инвестирал над 33 000 евро в подобряването на автомобила, категорично отхвърля обвиненията от самото начало. Според неговите думи поставянето на въпросните елементи е било изрично изискване на самите сертифициращи инспектори.

Последвалата правна епопея продължава близо осем години, преминавайки през множество съдебни инстанции, забавяния и експертизи. В крайна сметка назначаването на независими технически специалисти поставя точка на спора. В техния окончателен доклад ясно се посочва, че конструктивните промени по изпускателната система и съответната маркировка напълно отговарят на правните норми, действащи към момента на модификацията. Наказателното производство е официално прекратено, а автомобилът – най-после върнат на неговия правомерен собственик.

Победата в съда обаче оставя след себе си горчив вкус. След почти десетилетие престой в полицейски склад, без подходящи грижи и поддръжка, пазарната стойност на някогашния проект е сведена до скромните 6000 евро. Сега баварският механик подготвя нов иск срещу държавата, като този път настоява за пълно финансово обезщетение за претърпените щети и обезценяването на неговия Volkswagen Golf.