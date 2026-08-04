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Украйна напълно унищожи складова база на руската компания Wildberries в Самарска област
  Тема: Украйна

Украйна напълно унищожи складова база на руската компания Wildberries в Самарска област

4 Август, 2026 14:51 2 127 84

  • wildberries-
  • самарска област-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Всички стоки са унищожени, каза временният министър на промишлеността и търговията на областта Денис Гурков на оперативно съвещание

Украйна напълно унищожи складова база на руската компания Wildberries в Самарска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Складова база на руската компания за онлайн търговия "Уайлдберис" (Wildberries) в Самарска област, поразена при украинска атака с дронове в неделя, е изгоряла напълно вследствие на предизвикания пожар и всички стоки в него са били унищожени, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на местни официални представители, съобщи БТА.

Изгорели са 160 000 кв. м от общо 180 000 кв. м. Останал е само административният комплекс. Всички стоки са унищожени, каза временният министър на промишлеността и търговията на областта Денис Гурков на оперативно съвещание на регионалното правителство.

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Губернаторът на областта отбеляза, че унищожената складова база се намира на около 800 км от най-предните украински военни позиции.

Русия води брутална война срещу Украйна вече почти четири години и половина. От известно време руските сили нанасят удари основно срещу цивилна инфраструктура.

Поради продължаващите руски удари върху украинска територия, Украйна засилва атаките срещу цивилни обекти в Русия и на окупираните територии, като през последните седмици нанася удари срещу рафинерии и горивни депа, складове на гиганта за електронна търговия "Уайлдберис" и товарни кораби в морето.

Междувременно руските тайни служби заявиха, че са задържали украински агент, организирал производството на дронове в Крим

Агенти от Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия задържаха в Крим руски гражданин, за когото се смята, че е организирал производство на дронове под ръководството на украинските тайни служби, предаде ТАСС, като се позова на прессъобщение на ФСС, съобщи БТА.

Според разследващите мъжът е изработвал компоненти за дронове с принтери за триизмерен (3D) печат, като някои от произвежданите безпилотни летателни апарати са можели да носят боеприпаси.

В прессъобщението се посочва, че задържаният руски гражданин е роден през 1993 г. в украинската Херсонска област и понастоящем живее в град Красноперекопск.

Според ФСС той е бил вербуван през социалната мрежа Телеграм от служител на Службата за сигурност на Украйна и е събирал и предавал на Киев сведения за придвижването на военна техника, за местата на разполагане на подразделения на руската армия и за местоположението на обектите от критичната инфраструктура на Кримския полуостров.

При претърсване на имоти, свързани със задържания руснак, са били открити четири принтера за триизмерен печат, два дрона и средства за управлението им, както и над 200 компонента, включително батерии, електродвигатели, антени и др.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    51 73 Отговор
    Бавно, но неизбежно мръсната война на психопата Путин залива Русия

    Коментиран от #39

    14:54 04.08.2026

  • 2 Гошо Папионката

    69 47 Отговор
    Укрия е терористична "държава" и подлежи на разформироване.

    Коментиран от #19

    14:55 04.08.2026

  • 3 1234

    69 34 Отговор
    И какво? Те унищожават един склад, руската армия в отговор е унищожила всички складове в Харковска област. Обяснено като за соросоиди, те удрят шамар, идват руснаците и им трошат двата крака ;-)! Тази математика нещо липсва в статията. Хубаво, знаем, Украйна побеждава!

    Коментиран от #10, #40

    14:55 04.08.2026

  • 4 Гладай

    53 22 Отговор
    Как тихо и славно Путин ще унищожи Украйна,щом бивш генерал спомена ,че Украйна няма как да стане член на НАТО,всичко е ясно.

    14:56 04.08.2026

  • 5 Стефчо

    47 24 Отговор
    Цирконите полетяха-Лупе да им е яко на Окропите!

    14:57 04.08.2026

  • 6 факт

    15 22 Отговор
    ПУШИЯ и зпУши... ве4е запо4нали да с еподготвят слагат ИНгилизки имена УЯЛД берииииссс... ТУЪРК Ш а иМА на църниа плащад га ви разправях ВАЛИО глухия с епраеше на глух .. ХАХАХХАХА.. ЗЕЕЛНСКИ ги ..... аххахахахаааа

    Коментиран от #23

    14:58 04.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Е,тогава

    58 24 Отговор
    Какво се оплакват украинците, че им горяли "продоволствените" складове около Днепър. Украйна напада частни складове, които не са защитени, дали с дронове дали с диверсия, това са актове на тероризъм. Руснаците могат да отмъстят с удари по зърнохранилищата и газохранилищата. При тази суша, с няколко запалителни бомби могат да пламнат и полетата с реколта. Смело е да се съпротивляваш на страна като Русия, но е хубаво да мислиш и за последствията.

    Коментиран от #9, #29, #35, #79

    14:59 04.08.2026

  • 9 Тъпако

    26 47 Отговор

    До коментар #8 от "Е,тогава":

    Спри се, путинска подлого. Нямаш ли работа, пенсиотер скапан

    Коментиран от #11, #52, #55

    15:01 04.08.2026

  • 10 Аполитичен Русляк

    19 31 Отговор

    До коментар #3 от "1234":

    Или си глупав или не разбираш или се правиш
    Това се прави ,за да се покаже че няма недостъпни места в москалията и мишките няма къде да се крият
    Има и друга цел ,"аполитичните" "неинтересуващите" се от политика да се заинтересуват
    Но това второто е кауза пердута и
    Аполитизмът се ползва само за оправдание на овчедушието обзело колхозниците

    Коментиран от #15

    15:03 04.08.2026

  • 11 1234

    29 15 Отговор

    До коментар #9 от "Тъпако":

    Злобичката, русофобията избива като пяна от устичката? До това води липсата на разум и нормални аргументи! Гледайте да не побеснеете, че от бяс се умира.

    Коментиран от #16, #33

    15:03 04.08.2026

  • 12 Гост

    42 15 Отговор
    Пак им куца пропагадата! Унищожени складова за гащи и шампоан - това освен иронична усмивка, нищо друго не може да предизвика. Виж, ударът по плажа и избитете невинни почиващи по бански е друг въпрос. Но пак опира до обикновен тероризъм. Довечера в Киив и Одеса и утре в медиите, като четете за поредния масиран удар, да не ревете! Все пак, народът е казал - който сее ветрове, жъне бури. Бурята иде!

    Коментиран от #41

    15:04 04.08.2026

  • 13 Муахаха

    43 13 Отговор
    "Русия води брутална война срещу Украйна вече почти четири години и половина"
    Ми не, не е брутална. След масова ракетна атака има примерно двама убити.
    Брутални са войните, които Западът води, примерно САЩ унищожиха ТЕЦ-овете на Багдад в първите 30 МИНУТИ на войната.
    Да не говорих за градовете, изравнени със земята.
    Така че, Маро, да правиш като вятъра но под вода, да не се вдига прах, патко проsта!

    15:04 04.08.2026

  • 14 И Киев е Руски

    41 11 Отговор
    Осъзнавайки, че е хванат в капан в морска блокада и вече е откъснат от морската и, очевидно, дунавската логистика, Зеленски започна да тича по света, крещейки: „Спасете ни, скоро всички ще умрем.“ Киев осъзна, че Русия е започнала офанзива и че Украйна никога повече няма да види Черно море. Зеленски се опитва да търси посредници сред арабските държави и заплашва света с глад, но неизбежното вече се е случило.

    15:04 04.08.2026

  • 15 1234

    26 15 Отговор

    До коментар #10 от "Аполитичен Русляк":

    Колхозници, копейки има само във вашата русофобска тиква!

    Това е война и няма ПВО което да може да сваля всичко на 100%.

    Тоест Украйна и в бъдеще ще удря неща в Русия, но Русия ще удря в отговор много по-болезнено и точно!

    Горното е нещо което пък вие не може да схванете, защото русофобията ви е изпила мозъка!

    15:06 04.08.2026

  • 16 Тъпако

    8 10 Отговор

    До коментар #11 от "1234":

    Заблавай робския си мозък,можеш още фашаго

    Коментиран от #21, #54

    15:07 04.08.2026

  • 17 Ха ха ха ха

    2 6 Отговор
    Храна за планктона ха ха

    15:08 04.08.2026

  • 18 Шкембе Войвода

    6 2 Отговор
    Четирима души, сред които трима цивилни, са убити от военен край Севастопол, съобщи днес Михаил Развожаев - назначеният от Москва "губернатор" на черноморския град в окупирания от Русия Кримски полуостров“.

    “Трагедия в Севастопол. Според първоначалните съобщения, войник е открил огън срещу своите колеги, убивайки един човек, преди да атакува цивилни и да убие трима от тях.”, заяви Развожаев, цитиран от БТА.

    По думите му инцидентът е станал в село Хмелницке край Севастопол.

    Жертвите са двама мъже на 71 и 59 години, както и 64-годишна жена.

    Нападателят, чиито мотиви според Развожаев все още не са изяснени и чиято националност не се уточнява, е арестуван.

    15:08 04.08.2026

  • 19 Антирашист 2078

    11 11 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо Папионката":

    Такива са недостижимите мечти на рашистите ! Копират хитлер !

    15:11 04.08.2026

  • 20 Стефчо

    24 14 Отговор
    До есента Киевь ще е парчета натрошен бетон и огъната арматура. Пустиня!

    Коментиран от #22, #36

    15:11 04.08.2026

  • 21 Ха ха

    12 5 Отговор

    До коментар #16 от "Тъпако":

    От злоба фъфлиш нещо,но не ти се разбира .Жалък си.

    15:12 04.08.2026

  • 22 Адрес 4000

    13 5 Отговор

    До коментар #20 от "Стефчо":

    Ще ще ще ще ще ще
    И така вече 5та година

    15:13 04.08.2026

  • 23 Даскал

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "факт":

    Кой те е учил на четмо и писмо ? Да дойде да си те прибере !

    15:14 04.08.2026

  • 24 Няма

    11 10 Отговор
    Край руския позор. Безаналогова "втора в света армия" какво да се прави

    15:16 04.08.2026

  • 25 Раковски

    13 19 Отговор
    Ударите по Wildberries: Как Украйна разглобява руската военна машина зад фронта
    Ударите на украинските дронове срещу логистичните центрове на руския гигант Wildberries (WB) са напълно легитимна и икономически оправдана цел. Ето защо тази стратегия удря Кремъл право в сърцето:

    Военен хъб, а не просто магазин: В икономика, поставена изцяло на „военни релси“, WB се превърна в основен параван за армията. Платформата е залята с обяви за стоки с двойно предназначение, термовизори и тактическо оборудване за фронта.
    Заслужен отговор на руския терор: Тези атаки са огледален отговор на руските ракетни удари срещу терминалите на украинската „Нова поща“, която беше умишлено удряна многократно.
    Крах на телевизионната илюзия: Унищожаването на складовете връща войната на руска територия. Това брутално разрушава изградения от пропагандата „спокоен живот“ на средния руснак, за когото войната досега беше нещо далечно.
    Каскаден трус в банковата система: WB е стратегически партньор и най-голям корпоративен клиент в орбитата на държавната банка ВТБ. Пораженията за милиарди предизвикват паника сред хиляди търговци, които масово теглят капиталите си, за да покриват загуби. Това задейства верижна реакция на безликвидност, която принуждава Кремъл да хаби оскъден държавен ресурс за спасяване на банковия сектор.

    Прецизното прекъсване на икономическите артерии, които хранят диктатурата, е най-бързият път към края на тази война.

    15:16 04.08.2026

  • 26 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    10 13 Отговор
    руските фашисти ги използват за боеприпаси.

    15:16 04.08.2026

  • 27 И КО СТАНА БРЕ МИМЕ?

    15 10 Отговор
    ТОЕСТ НАРКОМАНЧЕ. ТИ БОМБИШ А ПОСЛЕ ПЛАЧЕЩ И ПРОСЕЩ ПО СВЕТА НА КРУИЗИ. А ТЕ СИ МЪЛЧАТ И ПОСЛЕ БУУУММ. ТИ МОЖЕШ ДА ДРОНИШ УНИЩОЖАВАШ ТЕ НЕ МОЖЕЕЕЕ.

    15:16 04.08.2026

  • 28 0407

    13 8 Отговор
    след този ""гоееееееееем"" успех на Украйнавече е ясно кой ще победи........5884

    Коментиран от #30

    15:17 04.08.2026

  • 29 Антирашист 2079

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Е,тогава":

    Така можеш да разсъждаваш ако не защитаваш родината си !

    15:17 04.08.2026

  • 30 Соломон

    10 14 Отговор

    До коментар #28 от "0407":

    Със сигурност и това ще стане някой ден .Но за сега се задава фалита на две големи руски банки.А оттам и на РФ

    15:19 04.08.2026

  • 31 Да отбележа

    20 9 Отговор
    Задържан е гражданин в Русия,който произвежда дронове под ръководството на ВСУ. Т.е.дроновете украински не летят по 5000 км.,а действат от руска територия.Предатели е имало и ще има.Дупе сега да им е яко .

    Коментиран от #44

    15:19 04.08.2026

  • 32 Мишел

    12 9 Отговор
    Това ще остане най-голямата военна победа на Украйна във войната.

    15:19 04.08.2026

  • 33 Антирашист 2080

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "1234":

    Прочети за критериите за фашистка държава и тогава пиши !

    Коментиран от #76

    15:20 04.08.2026

  • 34 Някой

    14 6 Отговор
    Е, тогава не виждам защо руснаците да не унищожават складовите бази в Украйна с все зърното в тях. И други логистични складове на търговски компании. Украинците сами премахват границите, които руснаците от човечност си бяха самоналожили. Да си го припомни Зеленски, следващият път, преди да почне да реве за ракети и санкции срещу Русия.

    Коментиран от #47

    15:21 04.08.2026

  • 35 защо

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Е,тогава":

    в Русия нивите не горят ли?

    15:23 04.08.2026

  • 36 Гост

    13 6 Отговор

    До коментар #20 от "Стефчо":

    То да е само Киийв, ами цяла украйна вече е парчета бетон и пустиня. Пристанища няма, енегретика няма, икономика няма, последната им доменна пещ се очаква да спре до ден-два, хора също няма, всички са бусифицирани, които са останали са по площадите с картонени плакати. Само златните тоалетни на крадливата върхушка останаха, чудя се, защо ги държат още, а не са ги ударили? Вероятно, за да има къде да посрещат урсулите.

    Коментиран от #43

    15:23 04.08.2026

  • 37 Фори

    5 6 Отговор
    Унищожили китайски дрънкулки и мъниста!Такива складове и 100 да гръмнат , няма да усети никой!

    15:23 04.08.2026

  • 38 Анонимен

    8 5 Отговор
    Време е Русия да отговори подобаващо. После да питаме западняците защо си траят сега, когато те го правят.

    15:24 04.08.2026

  • 39 Путин от бункера

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Сорос ми заповяда да се евг и да казвам на копейките по строежите че съм "многоходов"

    15:24 04.08.2026

  • 40 Путин

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "1234":

    Не можем, Сорос ни забрани копейка.

    15:25 04.08.2026

  • 41 Соломон

    8 12 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Понеже ти куца и математика и мисленето ще ти го обясня така.Всеки слкад струва по милиард да се направи.Във всеки склад поне 10000 руски фирми имат стока за над 10 милиарда евро.Във всеки склад работят около 5000 нещастника.И всичко това кредитирано от две руски банки.Складът с двойно предназначение на Wildberries в Красни Бор е в пламъци. Това прави 21 руски логистични склада засегнати само за 17 дни.Хайде сега да видим кой ще мигне пръв

    15:26 04.08.2026

  • 42 Другаря Си

    6 2 Отговор
    Всьо па плану ,ще продадем на руснаците още за милиарди долари игрушки

    15:26 04.08.2026

  • 43 Соломон

    7 8 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    А къде е икономиката на Русия.Защо внасят гориво от Мароко.И защо продават златни резерви крадени от Румъния

    Коментиран от #48

    15:28 04.08.2026

  • 44 Ген.Кокошенков

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Да отбележа":

    Иха тоз руски гражданин да не е от роботите на дрогаря мъскович
    Хиляди дронове ще да е произвеждал

    15:29 04.08.2026

  • 45 Гоце

    4 1 Отговор
    Това е божия огън

    Коментиран от #49

    15:30 04.08.2026

  • 46 Ееее, ама пак ли?

    5 3 Отговор
    Колко пъти укрите вече я унищожаваха? Ха-ха-ха

    15:31 04.08.2026

  • 47 Мишел

    6 5 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    Русия унищожава пристанищата к корабите, с които Украйна се готви да изнесе зърното, метала ..., всичко, което й носи валута.

    Коментиран от #53, #58

    15:34 04.08.2026

  • 48 Гост

    12 5 Отговор

    До коментар #43 от "Соломон":

    Икономиката на Русия си е на мястото. Тук ако унищожи някой Емаг или Метро и бобардира почиващите на Слънчев Бряг, няма да се свършим, нали. Въпреки че е гадно! А дизел купуват, защото могат. Украйна защо не изнася жито - защото не може. Да сравняваш складове за дрънкулки с трите най големи черноморски пристанища - затворени - е леко озадачаващо, да не кажа по силна дума! Без да става дума за тероризъм! Той си е ясен.

    Коментиран от #64

    15:35 04.08.2026

  • 49 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Гоце":

    Грешиш приятел.Това е духът на Анкъридж.

    15:35 04.08.2026

  • 50 Зелени еуглени

    4 4 Отговор
    Ако Русия водеше "брутална война", вече щяхте да сте измрели яко, като подкрепящи и желаещи.

    Коментиран от #51

    15:36 04.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мдаа

    6 7 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    Затова гърмят бомби в ресторанти в Москва и по плажовете фърчи вата до небесата.
    Първото е тероризъм от страна на руските фашисти.
    Второто е справедлив отговор и божие провидение.
    Мдааа.

    15:39 04.08.2026

  • 54 Уайлдфайър

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тъпако":

    Е тролсмотан, да не ти направят канчето на камбанка. Я се успокой малко.

    15:39 04.08.2026

  • 55 Смотльо,

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Тъпако":

    Еврogeiска подлога

    Коментиран от #62

    15:40 04.08.2026

  • 56 Удри русораста с лопатЕто

    7 4 Отговор
    До откат!

    15:40 04.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Да не си

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    Трол?

    Коментиран от #61

    15:44 04.08.2026

  • 59 Пералните

    0 1 Отговор
    И те ли са стока с двойна употреба? А китайските автомобили с десетките си датчици и джаджи? Както и телефоните...

    15:50 04.08.2026

  • 60 няма край

    3 1 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма.

    15:53 04.08.2026

  • 61 даже не е един

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Да не си":

    Щом е денонощно тук, са цял взвод зад това име.

    15:54 04.08.2026

  • 62 българин

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Смотльо,":

    педеруZки лиZач

    15:55 04.08.2026

  • 63 Кадрите от горящата база

    6 6 Отговор
    на Уайлдберис обиколиха световните медии.
    Цял свят се наслади и пожела още от същото на Путлррландия!

    15:55 04.08.2026

  • 64 Соломон

    5 5 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    Май не разбираш.В тези складове изгоряха парите и кредитите на хиляди руснаци и на две големи .И спестяванията на милиони руснаци раздадени като кредити за стока.На Русия и предстои фалит по мощен от този когато се разпадна СССР

    Коментиран от #67, #73, #83

    15:56 04.08.2026

  • 65 Жмръц

    4 5 Отговор
    Мар0,кажи нещо за краинския дрон,врязал се в хората на плажа.Плаж в Русия,стоят си кротко на плажа,пекат се хората и изведнъж...3ма убити и множество ранени.Мирни граждани.Цивилни.Голи при това.Излезе клипче.И ко прайте вие?Пишете глупости,както винаги.Ми(ирКи пр03ти!

    Коментиран от #72

    15:57 04.08.2026

  • 66 Иво

    1 2 Отговор
    Частна компания за търговия какво ощо има с воените обекти.

    Коментиран от #68

    15:58 04.08.2026

  • 67 Сюлеймане,

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Соломон":

    мечтите са безплатни,глупостта също.Бая берекет си видял и от двете,халал да са ти!

    15:59 04.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 шаа

    2 4 Отговор
    значи сред отговора на руснаците утре малкото зелено човече с бяло около ноздрите ще се тръшка "ама защо така стана"

    Коментиран от #80

    16:00 04.08.2026

  • 70 Алооуу

    3 3 Отговор
    TP0Ль0ВЕТЕ,бая им да копаете,дорде Русия падне :))))Ми3ерабълс,цял живот нема да ви стигне!

    16:01 04.08.2026

  • 71 000

    5 2 Отговор
    Всички черноморски пристанища в одеса и николоев са извън строя. Загубите за украинската държава са 76 милиона долара на ден. Айде да видим кой колко ще загуби.

    16:03 04.08.2026

  • 72 Така лл

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Жмръц":

    Спи си кротко 10 членно семейство в Кривой рог и севернокорейска го убива.Иамло е 8 деца в къщата.Орките ще вият на умрело поне още 20 години

    Коментиран от #77

    16:05 04.08.2026

  • 73 Гост

    6 2 Отговор

    До коментар #64 от "Соломон":

    Не, ти не разбираш или така са ти казали - да се правиш на неразбрал. Дори да е вярно, с какво помага това на Украйна, за да спечели войната?! Това че някой тормози населението, както сам го пишеш, обикновените работещи руснаци, които са си купили някаква стока на кредит, с какво това помага на Украйна? Може би си мислите, че руснаците ще заобичат Зелески и ще запеят "слава украини" след тази случка? Или ей така, просто за да им е гадно - както разсъждават класичиските терориски. Каквото и да се случва, изчезне ли последната искрица морал, нещата стават отчайващи, загубени. Дори и да победиш, ако е на такава цена, не си струва. Затова в момента дори поляците възроптаха и масово налагат украинци по улиците, само като им чуят мовата. Тези които бяха най близките им съюзници, вече не могат да ги гледат. Осъзнаха, че украинците са гадно племе - Факт неоспорим. А те пък от своя страна не спират да го доказват ден след ден - складове, плажове, общежития... а бе, гадно племе! На вас ви се чудя само, българи сте, не го ли осъснавате или толкова много ви плащат, та защитатвате тези животни?!

    16:08 04.08.2026

  • 74 Справедлив

    5 2 Отговор
    Украйна ще страда много, ама много за тероризма който извършва!Ще вият на умрело много дълго....ава каквото почукало такова отговорило...

    16:08 04.08.2026

  • 75 Рублевка

    4 3 Отговор
    Още един труп, този път в сградата на ТЦК Лвов. Намерен е мъртъв украински офицер със следи от побой. Според ТЦК, той се е самоубил.

    16:09 04.08.2026

  • 76 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Антирашист 2080":

    Што смени ника ???!

    16:12 04.08.2026

  • 77 Жмръц

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Така лл":

    Мдаааа,инфото ти е директно от 3елника,нали?Впрочем,жертвите не са 3,7 са.Но те оставям да си мечтаеш за "0рките" и тяхното падение.По-скоро си пусни филмче за орките,т.нар косатки и си пий студена водица,че горещо навън.

    16:15 04.08.2026

  • 78 К У И з

    2 3 Отговор
    Кое е туй черноморско "пристанище" на територията усръйнъ,
    дето нито влизат нито излизат кораби ???!7264

    Коментиран от #81, #82

    16:16 04.08.2026

  • 79 наблюдател

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Е,тогава":

    Русия загуби войната преди четри години. В момента Украйна разчиства от руски отломки.

    16:16 04.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 няма край

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "К У И з":

    Няма край руския резил. Няма.

    16:22 04.08.2026

  • 82 а где

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "К У И з":

    могучий Черноморски Флот РФ? Где флагмана му? Где?

    16:23 04.08.2026

  • 83 Давид

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Соломон":

    недей да плачкаш на грешно място .....иди да плачкаш на киийюф ския парк за вечен отдих
    най-големия в ефропъ........

    16:23 04.08.2026

  • 84 хаха

    1 0 Отговор
    А ВТБ умреее! Але але!

    16:27 04.08.2026

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