Украйна напълно унищожи складова база на руската компания Wildberries в Самарска област

Складова база на руската компания за онлайн търговия "Уайлдберис" (Wildberries) в Самарска област, поразена при украинска атака с дронове в неделя, е изгоряла напълно вследствие на предизвикания пожар и всички стоки в него са били унищожени, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на местни официални представители, съобщи БТА.

Изгорели са 160 000 кв. м от общо 180 000 кв. м. Останал е само административният комплекс. Всички стоки са унищожени, каза временният министър на промишлеността и търговията на областта Денис Гурков на оперативно съвещание на регионалното правителство.

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Губернаторът на областта отбеляза, че унищожената складова база се намира на около 800 км от най-предните украински военни позиции.

Русия води брутална война срещу Украйна вече почти четири години и половина. От известно време руските сили нанасят удари основно срещу цивилна инфраструктура.

Поради продължаващите руски удари върху украинска територия, Украйна засилва атаките срещу цивилни обекти в Русия и на окупираните територии, като през последните седмици нанася удари срещу рафинерии и горивни депа, складове на гиганта за електронна търговия "Уайлдберис" и товарни кораби в морето.

Междувременно руските тайни служби заявиха, че са задържали украински агент, организирал производството на дронове в Крим

Агенти от Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия задържаха в Крим руски гражданин, за когото се смята, че е организирал производство на дронове под ръководството на украинските тайни служби, предаде ТАСС, като се позова на прессъобщение на ФСС, съобщи БТА.

Според разследващите мъжът е изработвал компоненти за дронове с принтери за триизмерен (3D) печат, като някои от произвежданите безпилотни летателни апарати са можели да носят боеприпаси.

В прессъобщението се посочва, че задържаният руски гражданин е роден през 1993 г. в украинската Херсонска област и понастоящем живее в град Красноперекопск.

Според ФСС той е бил вербуван през социалната мрежа Телеграм от служител на Службата за сигурност на Украйна и е събирал и предавал на Киев сведения за придвижването на военна техника, за местата на разполагане на подразделения на руската армия и за местоположението на обектите от критичната инфраструктура на Кримския полуостров.

При претърсване на имоти, свързани със задържания руснак, са били открити четири принтера за триизмерен печат, два дрона и средства за управлението им, както и над 200 компонента, включително батерии, електродвигатели, антени и др.