Украйна напълно унищожи складова база на руската компания Wildberries в Самарска област

Складова база на руската компания за онлайн търговия "Уайлдберис" (Wildberries) в Самарска област, поразена при украинска атака с дронове в неделя, е изгоряла напълно вследствие на предизвикания пожар и всички стоки в него са били унищожени, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на местни официални представители, съобщи БТА.
Изгорели са 160 000 кв. м от общо 180 000 кв. м. Останал е само административният комплекс. Всички стоки са унищожени, каза временният министър на промишлеността и търговията на областта Денис Гурков на оперативно съвещание на регионалното правителство.
Губернаторът на областта отбеляза, че унищожената складова база се намира на около 800 км от най-предните украински военни позиции.
Русия води брутална война срещу Украйна вече почти четири години и половина. От известно време руските сили нанасят удари основно срещу цивилна инфраструктура.
Поради продължаващите руски удари върху украинска територия, Украйна засилва атаките срещу цивилни обекти в Русия и на окупираните територии, като през последните седмици нанася удари срещу рафинерии и горивни депа, складове на гиганта за електронна търговия "Уайлдберис" и товарни кораби в морето.
Междувременно руските тайни служби заявиха, че са задържали украински агент, организирал производството на дронове в Крим
Агенти от Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия задържаха в Крим руски гражданин, за когото се смята, че е организирал производство на дронове под ръководството на украинските тайни служби, предаде ТАСС, като се позова на прессъобщение на ФСС, съобщи БТА.
Според разследващите мъжът е изработвал компоненти за дронове с принтери за триизмерен (3D) печат, като някои от произвежданите безпилотни летателни апарати са можели да носят боеприпаси.
В прессъобщението се посочва, че задържаният руски гражданин е роден през 1993 г. в украинската Херсонска област и понастоящем живее в град Красноперекопск.
Според ФСС той е бил вербуван през социалната мрежа Телеграм от служител на Службата за сигурност на Украйна и е събирал и предавал на Киев сведения за придвижването на военна техника, за местата на разполагане на подразделения на руската армия и за местоположението на обектите от критичната инфраструктура на Кримския полуостров.
При претърсване на имоти, свързани със задържания руснак, са били открити четири принтера за триизмерен печат, два дрона и средства за управлението им, както и над 200 компонента, включително батерии, електродвигатели, антени и др.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Коментиран от #39
14:54 04.08.2026
2 Гошо Папионката
Коментиран от #19
14:55 04.08.2026
3 1234
Коментиран от #10, #40
14:55 04.08.2026
4 Гладай
14:56 04.08.2026
5 Стефчо
14:57 04.08.2026
6 факт
Коментиран от #23
14:58 04.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Е,тогава
Коментиран от #9, #29, #35, #79
14:59 04.08.2026
9 Тъпако
До коментар #8 от "Е,тогава":Спри се, путинска подлого. Нямаш ли работа, пенсиотер скапан
Коментиран от #11, #52, #55
15:01 04.08.2026
10 Аполитичен Русляк
До коментар #3 от "1234":Или си глупав или не разбираш или се правиш
Това се прави ,за да се покаже че няма недостъпни места в москалията и мишките няма къде да се крият
Има и друга цел ,"аполитичните" "неинтересуващите" се от политика да се заинтересуват
Но това второто е кауза пердута и
Аполитизмът се ползва само за оправдание на овчедушието обзело колхозниците
Коментиран от #15
15:03 04.08.2026
11 1234
До коментар #9 от "Тъпако":Злобичката, русофобията избива като пяна от устичката? До това води липсата на разум и нормални аргументи! Гледайте да не побеснеете, че от бяс се умира.
Коментиран от #16, #33
15:03 04.08.2026
12 Гост
Коментиран от #41
15:04 04.08.2026
13 Муахаха
Ми не, не е брутална. След масова ракетна атака има примерно двама убити.
Брутални са войните, които Западът води, примерно САЩ унищожиха ТЕЦ-овете на Багдад в първите 30 МИНУТИ на войната.
Да не говорих за градовете, изравнени със земята.
Така че, Маро, да правиш като вятъра но под вода, да не се вдига прах, патко проsта!
15:04 04.08.2026
14 И Киев е Руски
15:04 04.08.2026
15 1234
До коментар #10 от "Аполитичен Русляк":Колхозници, копейки има само във вашата русофобска тиква!
Това е война и няма ПВО което да може да сваля всичко на 100%.
Тоест Украйна и в бъдеще ще удря неща в Русия, но Русия ще удря в отговор много по-болезнено и точно!
Горното е нещо което пък вие не може да схванете, защото русофобията ви е изпила мозъка!
15:06 04.08.2026
16 Тъпако
До коментар #11 от "1234":Заблавай робския си мозък,можеш още фашаго
Коментиран от #21, #54
15:07 04.08.2026
17 Ха ха ха ха
15:08 04.08.2026
18 Шкембе Войвода
“Трагедия в Севастопол. Според първоначалните съобщения, войник е открил огън срещу своите колеги, убивайки един човек, преди да атакува цивилни и да убие трима от тях.”, заяви Развожаев, цитиран от БТА.
По думите му инцидентът е станал в село Хмелницке край Севастопол.
Жертвите са двама мъже на 71 и 59 години, както и 64-годишна жена.
Нападателят, чиито мотиви според Развожаев все още не са изяснени и чиято националност не се уточнява, е арестуван.
15:08 04.08.2026
19 Антирашист 2078
До коментар #2 от "Гошо Папионката":Такива са недостижимите мечти на рашистите ! Копират хитлер !
15:11 04.08.2026
20 Стефчо
Коментиран от #22, #36
15:11 04.08.2026
21 Ха ха
До коментар #16 от "Тъпако":От злоба фъфлиш нещо,но не ти се разбира .Жалък си.
15:12 04.08.2026
22 Адрес 4000
До коментар #20 от "Стефчо":Ще ще ще ще ще ще
И така вече 5та година
15:13 04.08.2026
23 Даскал
До коментар #6 от "факт":Кой те е учил на четмо и писмо ? Да дойде да си те прибере !
15:14 04.08.2026
24 Няма
15:16 04.08.2026
25 Раковски
Ударите на украинските дронове срещу логистичните центрове на руския гигант Wildberries (WB) са напълно легитимна и икономически оправдана цел. Ето защо тази стратегия удря Кремъл право в сърцето:
Военен хъб, а не просто магазин: В икономика, поставена изцяло на „военни релси“, WB се превърна в основен параван за армията. Платформата е залята с обяви за стоки с двойно предназначение, термовизори и тактическо оборудване за фронта.
Заслужен отговор на руския терор: Тези атаки са огледален отговор на руските ракетни удари срещу терминалите на украинската „Нова поща“, която беше умишлено удряна многократно.
Крах на телевизионната илюзия: Унищожаването на складовете връща войната на руска територия. Това брутално разрушава изградения от пропагандата „спокоен живот“ на средния руснак, за когото войната досега беше нещо далечно.
Каскаден трус в банковата система: WB е стратегически партньор и най-голям корпоративен клиент в орбитата на държавната банка ВТБ. Пораженията за милиарди предизвикват паника сред хиляди търговци, които масово теглят капиталите си, за да покриват загуби. Това задейства верижна реакция на безликвидност, която принуждава Кремъл да хаби оскъден държавен ресурс за спасяване на банковия сектор.
Прецизното прекъсване на икономическите артерии, които хранят диктатурата, е най-бързият път към края на тази война.
15:16 04.08.2026
26 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
15:16 04.08.2026
27 И КО СТАНА БРЕ МИМЕ?
15:16 04.08.2026
28 0407
Коментиран от #30
15:17 04.08.2026
29 Антирашист 2079
До коментар #8 от "Е,тогава":Така можеш да разсъждаваш ако не защитаваш родината си !
15:17 04.08.2026
30 Соломон
До коментар #28 от "0407":Със сигурност и това ще стане някой ден .Но за сега се задава фалита на две големи руски банки.А оттам и на РФ
15:19 04.08.2026
31 Да отбележа
Коментиран от #44
15:19 04.08.2026
32 Мишел
15:19 04.08.2026
33 Антирашист 2080
До коментар #11 от "1234":Прочети за критериите за фашистка държава и тогава пиши !
Коментиран от #76
15:20 04.08.2026
34 Някой
Коментиран от #47
15:21 04.08.2026
35 защо
До коментар #8 от "Е,тогава":в Русия нивите не горят ли?
15:23 04.08.2026
36 Гост
До коментар #20 от "Стефчо":То да е само Киийв, ами цяла украйна вече е парчета бетон и пустиня. Пристанища няма, енегретика няма, икономика няма, последната им доменна пещ се очаква да спре до ден-два, хора също няма, всички са бусифицирани, които са останали са по площадите с картонени плакати. Само златните тоалетни на крадливата върхушка останаха, чудя се, защо ги държат още, а не са ги ударили? Вероятно, за да има къде да посрещат урсулите.
Коментиран от #43
15:23 04.08.2026
37 Фори
15:23 04.08.2026
38 Анонимен
15:24 04.08.2026
39 Путин от бункера
До коментар #1 от "Хахаха":Сорос ми заповяда да се евг и да казвам на копейките по строежите че съм "многоходов"
15:24 04.08.2026
40 Путин
До коментар #3 от "1234":Не можем, Сорос ни забрани копейка.
15:25 04.08.2026
41 Соломон
До коментар #12 от "Гост":Понеже ти куца и математика и мисленето ще ти го обясня така.Всеки слкад струва по милиард да се направи.Във всеки склад поне 10000 руски фирми имат стока за над 10 милиарда евро.Във всеки склад работят около 5000 нещастника.И всичко това кредитирано от две руски банки.Складът с двойно предназначение на Wildberries в Красни Бор е в пламъци. Това прави 21 руски логистични склада засегнати само за 17 дни.Хайде сега да видим кой ще мигне пръв
15:26 04.08.2026
42 Другаря Си
15:26 04.08.2026
43 Соломон
До коментар #36 от "Гост":А къде е икономиката на Русия.Защо внасят гориво от Мароко.И защо продават златни резерви крадени от Румъния
Коментиран от #48
15:28 04.08.2026
44 Ген.Кокошенков
До коментар #31 от "Да отбележа":Иха тоз руски гражданин да не е от роботите на дрогаря мъскович
Хиляди дронове ще да е произвеждал
15:29 04.08.2026
45 Гоце
Коментиран от #49
15:30 04.08.2026
46 Ееее, ама пак ли?
15:31 04.08.2026
47 Мишел
До коментар #34 от "Някой":Русия унищожава пристанищата к корабите, с които Украйна се готви да изнесе зърното, метала ..., всичко, което й носи валута.
Коментиран от #53, #58
15:34 04.08.2026
48 Гост
До коментар #43 от "Соломон":Икономиката на Русия си е на мястото. Тук ако унищожи някой Емаг или Метро и бобардира почиващите на Слънчев Бряг, няма да се свършим, нали. Въпреки че е гадно! А дизел купуват, защото могат. Украйна защо не изнася жито - защото не може. Да сравняваш складове за дрънкулки с трите най големи черноморски пристанища - затворени - е леко озадачаващо, да не кажа по силна дума! Без да става дума за тероризъм! Той си е ясен.
Коментиран от #64
15:35 04.08.2026
49 Град Козлодуй
До коментар #45 от "Гоце":Грешиш приятел.Това е духът на Анкъридж.
15:35 04.08.2026
50 Зелени еуглени
Коментиран от #51
15:36 04.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Мдаа
До коментар #47 от "Мишел":Затова гърмят бомби в ресторанти в Москва и по плажовете фърчи вата до небесата.
Първото е тероризъм от страна на руските фашисти.
Второто е справедлив отговор и божие провидение.
Мдааа.
15:39 04.08.2026
54 Уайлдфайър
До коментар #16 от "Тъпако":Е тролсмотан, да не ти направят канчето на камбанка. Я се успокой малко.
15:39 04.08.2026
55 Смотльо,
До коментар #9 от "Тъпако":Еврogeiска подлога
Коментиран от #62
15:40 04.08.2026
56 Удри русораста с лопатЕто
15:40 04.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Да не си
До коментар #47 от "Мишел":Трол?
Коментиран от #61
15:44 04.08.2026
59 Пералните
15:50 04.08.2026
60 няма край
15:53 04.08.2026
61 даже не е един
До коментар #58 от "Да не си":Щом е денонощно тук, са цял взвод зад това име.
15:54 04.08.2026
62 българин
До коментар #55 от "Смотльо,":педеруZки лиZач
15:55 04.08.2026
63 Кадрите от горящата база
Цял свят се наслади и пожела още от същото на Путлррландия!
15:55 04.08.2026
64 Соломон
До коментар #48 от "Гост":Май не разбираш.В тези складове изгоряха парите и кредитите на хиляди руснаци и на две големи .И спестяванията на милиони руснаци раздадени като кредити за стока.На Русия и предстои фалит по мощен от този когато се разпадна СССР
Коментиран от #67, #73, #83
15:56 04.08.2026
65 Жмръц
Коментиран от #72
15:57 04.08.2026
66 Иво
Коментиран от #68
15:58 04.08.2026
67 Сюлеймане,
До коментар #64 от "Соломон":мечтите са безплатни,глупостта също.Бая берекет си видял и от двете,халал да са ти!
15:59 04.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 шаа
Коментиран от #80
16:00 04.08.2026
70 Алооуу
16:01 04.08.2026
71 000
16:03 04.08.2026
72 Така лл
До коментар #65 от "Жмръц":Спи си кротко 10 членно семейство в Кривой рог и севернокорейска го убива.Иамло е 8 деца в къщата.Орките ще вият на умрело поне още 20 години
Коментиран от #77
16:05 04.08.2026
73 Гост
До коментар #64 от "Соломон":Не, ти не разбираш или така са ти казали - да се правиш на неразбрал. Дори да е вярно, с какво помага това на Украйна, за да спечели войната?! Това че някой тормози населението, както сам го пишеш, обикновените работещи руснаци, които са си купили някаква стока на кредит, с какво това помага на Украйна? Може би си мислите, че руснаците ще заобичат Зелески и ще запеят "слава украини" след тази случка? Или ей така, просто за да им е гадно - както разсъждават класичиските терориски. Каквото и да се случва, изчезне ли последната искрица морал, нещата стават отчайващи, загубени. Дори и да победиш, ако е на такава цена, не си струва. Затова в момента дори поляците възроптаха и масово налагат украинци по улиците, само като им чуят мовата. Тези които бяха най близките им съюзници, вече не могат да ги гледат. Осъзнаха, че украинците са гадно племе - Факт неоспорим. А те пък от своя страна не спират да го доказват ден след ден - складове, плажове, общежития... а бе, гадно племе! На вас ви се чудя само, българи сте, не го ли осъснавате или толкова много ви плащат, та защитатвате тези животни?!
16:08 04.08.2026
74 Справедлив
16:08 04.08.2026
75 Рублевка
16:09 04.08.2026
76 Лука
До коментар #33 от "Антирашист 2080":Што смени ника ???!
16:12 04.08.2026
77 Жмръц
До коментар #72 от "Така лл":Мдаааа,инфото ти е директно от 3елника,нали?Впрочем,жертвите не са 3,7 са.Но те оставям да си мечтаеш за "0рките" и тяхното падение.По-скоро си пусни филмче за орките,т.нар косатки и си пий студена водица,че горещо навън.
16:15 04.08.2026
78 К У И з
дето нито влизат нито излизат кораби ???!7264
Коментиран от #81, #82
16:16 04.08.2026
79 наблюдател
До коментар #8 от "Е,тогава":Русия загуби войната преди четри години. В момента Украйна разчиства от руски отломки.
16:16 04.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 няма край
До коментар #78 от "К У И з":Няма край руския резил. Няма.
16:22 04.08.2026
82 а где
До коментар #78 от "К У И з":могучий Черноморски Флот РФ? Где флагмана му? Где?
16:23 04.08.2026
83 Давид
До коментар #64 от "Соломон":недей да плачкаш на грешно място .....иди да плачкаш на киийюф ския парк за вечен отдих
най-големия в ефропъ........
16:23 04.08.2026
84 хаха
16:27 04.08.2026