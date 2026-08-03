Great Wall подготвя спортни версии на колата, която ще се прави и в България

След незадоволителния пазарен старт на марката Ora, Great Wall Motor предприема офанзива с модела Ora 5, който както вече ви информирахме ще се прави и у нас. Сега концернът разкри две нови дизайнерски линии – Sport и GT. Въпреки че автомобилите разполагат с подчертано динамична визия, от компанията за момента не съобщават за промени по окачването, кормилното управление или увеличение на задвижващата мощност.

Версията Ora 5 Sport залага на акценти като контрастен бял покрив, уголемени алуминиеви джанти и яркочервени спирачни апарати. Представеният прототип разполага и с покривно разположен лазерен скенер LiDAR – елемент, запазен до момента ексклузивно за изцяло електрическото задвижване.

Много по-агресивно е излъчването на модификацията GT. Тя привлича вниманието с нисък преден сплитер, аеродинамични странични прагове, подчертан заден спойлер и контрастни червени детайли, инкрустирани по джантите, фарната оптика и купето. Разположеният на предния калник порт за зареждане потвърждава, че показаните първоначални кадри са именно на електрическия вариант.

Към момента няма официално потвърждение дали версиите Sport и GT ще се предлагат за бензиновите и хибридните модификации на модела. Срещу допълнително заплащане клиентите в Китай могат да поръчат и интелигентната система за подпомагане на водача Coffee Pilot 3, която осигурява автономно придвижване по предварително зададени трасета и маневриране на многоетажни паркинги.

Новината за спортните модификации идва на фона на ключови събития за българската автомобилна индустрия. Както вече ви информирахме първи, моделът Ora 5 има пряко отношение към пазара у нас, тъй като електрическата версия с мощност 204 к.с. ще се сглобява в завода край ловешкото село Баховица. Стартът на серийното производство (SOP) в България е планиран края на годината, като автомобилът ще се предлага за европейския пазар с богата стандартна гама и гаранция от 7 години или 150 000 километра.