Great Wall подготвя спортни версии на колата, която ще се прави и в България

След незадоволителния пазарен старт на марката Ora, Great Wall Motor предприема офанзива с модела Ora 5, който както вече ви информирахме ще се прави и у нас. Сега концернът разкри две нови дизайнерски линии – Sport и GT. Въпреки че автомобилите разполагат с подчертано динамична визия, от компанията за момента не съобщават за промени по окачването, кормилното управление или увеличение на задвижващата мощност.
Версията Ora 5 Sport залага на акценти като контрастен бял покрив, уголемени алуминиеви джанти и яркочервени спирачни апарати. Представеният прототип разполага и с покривно разположен лазерен скенер LiDAR – елемент, запазен до момента ексклузивно за изцяло електрическото задвижване.
Много по-агресивно е излъчването на модификацията GT. Тя привлича вниманието с нисък преден сплитер, аеродинамични странични прагове, подчертан заден спойлер и контрастни червени детайли, инкрустирани по джантите, фарната оптика и купето. Разположеният на предния калник порт за зареждане потвърждава, че показаните първоначални кадри са именно на електрическия вариант.
Към момента няма официално потвърждение дали версиите Sport и GT ще се предлагат за бензиновите и хибридните модификации на модела. Срещу допълнително заплащане клиентите в Китай могат да поръчат и интелигентната система за подпомагане на водача Coffee Pilot 3, която осигурява автономно придвижване по предварително зададени трасета и маневриране на многоетажни паркинги.
Новината за спортните модификации идва на фона на ключови събития за българската автомобилна индустрия. Както вече ви информирахме първи, моделът Ora 5 има пряко отношение към пазара у нас, тъй като електрическата версия с мощност 204 к.с. ще се сглобява в завода край ловешкото село Баховица. Стартът на серийното производство (SOP) в България е планиран края на годината, като автомобилът ще се предлага за европейския пазар с богата стандартна гама и гаранция от 7 години или 150 000 километра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отново ли
16:19 03.08.2026
2 Тити
Коментиран от #4, #5
16:23 03.08.2026
3 таксиджията
тия лагерни колички които показвате няма кой да ги купува освен някоя баба със бастун да ходи до магазина
16:45 03.08.2026
4 Има, няма,
До коментар #2 от "Тити":Към 4 млн. индианци а вождовете не ги броим.
16:47 03.08.2026
5 оня с коня
До коментар #2 от "Тити":Разсъждаваш неправилно - Чуждите фирми не са в БГ заради "Мижавия" ни пазар,а заради сравнително ЕВТИНАТА Раб. ръка- значително по-евтина от Румъния и Гърция които визираш.
17:06 03.08.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
то не беше АЗЛК,
то не беше Роувър,
то не беше Шкода,
то не беше Чавдар.....
17:08 03.08.2026