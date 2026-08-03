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Great Wall подготвя спортни версии на колата, която ще се прави и в България

Great Wall подготвя спортни версии на колата, която ще се прави и в България

3 Август, 2026 16:15 2 478 6

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Китайският автомобилен гигант GWM разширява гамата на Ora 5 със специфични модификации, докато у нас тече подбор и подготовка за сглобяването на електрическата версия

Great Wall подготвя спортни версии на колата, която ще се прави и в България - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След незадоволителния пазарен старт на марката Ora, Great Wall Motor предприема офанзива с модела Ora 5, който както вече ви информирахме ще се прави и у нас. Сега концернът разкри две нови дизайнерски линии – Sport и GT. Въпреки че автомобилите разполагат с подчертано динамична визия, от компанията за момента не съобщават за промени по окачването, кормилното управление или увеличение на задвижващата мощност.

Версията Ora 5 Sport залага на акценти като контрастен бял покрив, уголемени алуминиеви джанти и яркочервени спирачни апарати. Представеният прототип разполага и с покривно разположен лазерен скенер LiDAR – елемент, запазен до момента ексклузивно за изцяло електрическото задвижване.

Много по-агресивно е излъчването на модификацията GT. Тя привлича вниманието с нисък преден сплитер, аеродинамични странични прагове, подчертан заден спойлер и контрастни червени детайли, инкрустирани по джантите, фарната оптика и купето. Разположеният на предния калник порт за зареждане потвърждава, че показаните първоначални кадри са именно на електрическия вариант.

Към момента няма официално потвърждение дали версиите Sport и GT ще се предлагат за бензиновите и хибридните модификации на модела. Срещу допълнително заплащане клиентите в Китай могат да поръчат и интелигентната система за подпомагане на водача Coffee Pilot 3, която осигурява автономно придвижване по предварително зададени трасета и маневриране на многоетажни паркинги.

Новината за спортните модификации идва на фона на ключови събития за българската автомобилна индустрия. Както вече ви информирахме първи, моделът Ora 5 има пряко отношение към пазара у нас, тъй като електрическата версия с мощност 204 к.с. ще се сглобява в завода край ловешкото село Баховица. Стартът на серийното производство (SOP) в България е планиран края на годината, като автомобилът ще се предлага за европейския пазар с богата стандартна гама и гаранция от 7 години или 150 000 километра.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отново ли

    5 1 Отговор
    Тия нали веднъж се пробваха.Резултата беше плачевен.

    16:19 03.08.2026

  • 2 Тити

    4 0 Отговор
    Едва ли ще се задържат дълго у нас повечето фирми се изнасят към Румъния и Гърция ние сме мижав пазар

    Коментиран от #4, #5

    16:23 03.08.2026

  • 3 таксиджията

    0 0 Отговор
    пуснете кола тип куфар! която ще може се кара такси и ще имате продажби сред таскитата

    тия лагерни колички които показвате няма кой да ги купува освен някоя баба със бастун да ходи до магазина

    16:45 03.08.2026

  • 4 Има, няма,

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    Към 4 млн. индианци а вождовете не ги броим.

    16:47 03.08.2026

  • 5 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    Разсъждаваш неправилно - Чуждите фирми не са в БГ заради "Мижавия" ни пазар,а заради сравнително ЕВТИНАТА Раб. ръка- значително по-евтина от Румъния и Гърция които визираш.

    17:06 03.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    То не беше Булгаррено,
    то не беше АЗЛК,
    то не беше Роувър,
    то не беше Шкода,
    то не беше Чавдар.....

    17:08 03.08.2026