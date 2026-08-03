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Доживотна гаранция и за китайския Volkswagen Golf

Доживотна гаранция и за китайския Volkswagen Golf

3 Август, 2026 12:15 1 228 11

  • volkswagen-
  • faw-
  • китай-
  • доживотна гаранция

Германско-китайското съвместно предприятие разширява драстично гаранционните си условия, за да засили позициите си в оспорваната надпревара на местния автомобилен пазар

Доживотна гаранция и за китайския Volkswagen Golf - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният гигант FAW-Volkswagen предприема агресивна стратегия за привличане на купувачи в Китай, въвеждайки доживотна гаранционна програма за широка гама от своите превозни средства. Доскоро привилегията беше запазена единствено за SUV гамата на марката, но от началото на август 2026 година обхватът ѝ официално се разширява. Новата политика вече покрива и традиционните седани, хечбеци, както и хибридните модификации с възможност за зареждане от мрежата.

Пакетът от услуги е разделен на два основни компонента, създадени да осигурят максимална сигурност за собствениците. Първата част от гаранцията защитава конструктивните елементи на автомобила, включително каросерията, ходовата част и цялата електрическа инсталация. Вторият модул е фокусиран върху ключовите агрегати, сред които двигателят, трансмисията, алтернаторът, компресорът на климатика и редица други основни системи. Всички оригинални компоненти, подменени по време на сервизни процедури в оторизираната мрежа, също попадат под тази закрила.

За да се възползват от безплатни ремонти при липса на вина от страна на шофьора, клиентите не са ограничени от възрастта или изминатия пробег на превозното средство. Услугата е достъпна във всеки официален дилърски център на FAW-Volkswagen на територията на страната. Всичко това обаче е обвързано с три конкретни условия. Програмата е валидна единствено за първия собственик, при условие че автомобилът се използва само за лични цели и не служи за комeрсиални превози. Освен това поддръжката трябва да се извършва стриктно по график в оторизираните сервизи с влагане само на оригинални части. При препродажба гаранционните права отпадат.

Новото предложение покрива напълно продуктовото портфолио на FAW-Volkswagen в Китай. В списъка влизат популярни модели като Golf, Bora, Sagitar, Magotan и CC, както и цялата гама от кросоувъри, представена от T-Roc, Tayron, Tavendor и Talagon. Този ход е пряк отговор на интензивната ценова война и нарастващите изискания на китайските потребители, които обръщат все по-голямо внимание на дългосрочните разходи за експлоатация при избора на нов автомобил.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    Безплатно е ... само сиренцето в капана❗

    12:24 03.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Поддръжка САМО В ОТОРИЗИРАНИ СЕРВИЗИ❗
    Износени накладки - НЕ може от 50€,
    трябва оригинални от 200€🤔
    Износени чистачки- НЕ може от 5€,
    трябва оригинални от 50€❗
    Списъкът е дълъг .....

    12:27 03.08.2026

  • 3 Калмук

    13 1 Отговор
    Преди 30 години се ндпреварвахте кой ще изнесе по-голяма част от производството в Китай. ... Дадохте им технологиите, научихте ги ... а сега, след като ви взеха хляба, затваряте фабрики в Германия.

    Коментиран от #4

    12:35 03.08.2026

  • 4 редник

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Калмук":

    Така е - алчността рано или късно се плаща!...

    12:42 03.08.2026

  • 5 Учуден!

    3 0 Отговор
    Гаранция до живот ...това го разбрахме , но никъде не се споменава , колко време отнема да се
    направи ремонта ...ако има такъв???
    Имаме ли право на безплатен автомобил , през времето когато трае ремонта?
    Колко време трае ремонта ...има ли гаранция за времето прекарано в сервиза???
    Имаме ли право на обезщетение , ако колата седи в сервиза повечве от 2 дни???

    Това ,че гаранцията важи само за първия собственик на автомобила , прави ефекта нулев
    цената на този автомобил , като употребен ще бъде много ниска , и едва ли има някой който иска
    да купи втора ръка кола без гаранция! Губещ е и първия собственик ...независимо от гаранциите!

    Коментиран от #10

    12:44 03.08.2026

  • 6 Ихааааа само за балъци

    4 0 Отговор
    Направете си сметка какви части слагат.За да ходите по-често в сервиза за доживот.Влизаш за накладки и смяна на масло и всички филтри и 2000€ са избягали и като направите 10 пъти упражнението сте си купили още един немски сандък.Трябва ни 7 годишна пълна гаранция и 10г. безплатна подръжка.Тогава ще помислим дали да си купим немски паркетник.

    12:52 03.08.2026

  • 7 механик

    1 0 Отговор
    А не пишат ,че уловката е само да го вадят от гаража за миене !!

    13:11 03.08.2026

  • 8 ние сме следващите

    2 1 Отговор
    Западняците търсят хора да се бият с Русия. Плащат на корумпирани политици за да вкарват народа си във войната им с Русия. Украинците свършват, познайте от 3 пъти дали няма да подкупят нашите политици и ние да сме следващите за фронта.

    13:40 03.08.2026

  • 9 хаха

    0 0 Отговор
    Доживотна гаранция, ама никак доживотна.... Наясно са, че повечето собственици продават автомобила на 3-5г и под 100 000км. То това е по-малка гаранция от 5г до 100 000км. Колко човека купуват нов автомобил и го държат 20г? 1 на 10 000 сигурно. А за тях могат да измислят куп причини, че човекът е виновен за повреда.

    Коментиран от #11

    13:43 03.08.2026

  • 10 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Учуден!":

    напротив, гаранция няма да има за втория собственик, което и сега е в повече от 80% от случаите, но пък ще знае, че всичко е правено както и когато трябва - точно както и сега с официална сервизна история. Демек, за втория и всеки следващ няма да има разлика.

    14:11 03.08.2026

  • 11 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    1 на 10000 ще им е рекламата, за останалото си прав

    14:13 03.08.2026