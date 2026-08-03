Доживотна гаранция и за китайския Volkswagen Golf

Автомобилният гигант FAW-Volkswagen предприема агресивна стратегия за привличане на купувачи в Китай, въвеждайки доживотна гаранционна програма за широка гама от своите превозни средства. Доскоро привилегията беше запазена единствено за SUV гамата на марката, но от началото на август 2026 година обхватът ѝ официално се разширява. Новата политика вече покрива и традиционните седани, хечбеци, както и хибридните модификации с възможност за зареждане от мрежата.
Пакетът от услуги е разделен на два основни компонента, създадени да осигурят максимална сигурност за собствениците. Първата част от гаранцията защитава конструктивните елементи на автомобила, включително каросерията, ходовата част и цялата електрическа инсталация. Вторият модул е фокусиран върху ключовите агрегати, сред които двигателят, трансмисията, алтернаторът, компресорът на климатика и редица други основни системи. Всички оригинални компоненти, подменени по време на сервизни процедури в оторизираната мрежа, също попадат под тази закрила.
За да се възползват от безплатни ремонти при липса на вина от страна на шофьора, клиентите не са ограничени от възрастта или изминатия пробег на превозното средство. Услугата е достъпна във всеки официален дилърски център на FAW-Volkswagen на територията на страната. Всичко това обаче е обвързано с три конкретни условия. Програмата е валидна единствено за първия собственик, при условие че автомобилът се използва само за лични цели и не служи за комeрсиални превози. Освен това поддръжката трябва да се извършва стриктно по график в оторизираните сервизи с влагане само на оригинални части. При препродажба гаранционните права отпадат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:24 03.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Износени накладки - НЕ може от 50€,
трябва оригинални от 200€🤔
Износени чистачки- НЕ може от 5€,
трябва оригинални от 50€❗
Списъкът е дълъг .....
12:27 03.08.2026
3 Калмук
Коментиран от #4
12:35 03.08.2026
4 редник
До коментар #3 от "Калмук":Така е - алчността рано или късно се плаща!...
12:42 03.08.2026
5 Учуден!
направи ремонта ...ако има такъв???
Имаме ли право на безплатен автомобил , през времето когато трае ремонта?
Колко време трае ремонта ...има ли гаранция за времето прекарано в сервиза???
Имаме ли право на обезщетение , ако колата седи в сервиза повечве от 2 дни???
Това ,че гаранцията важи само за първия собственик на автомобила , прави ефекта нулев
цената на този автомобил , като употребен ще бъде много ниска , и едва ли има някой който иска
да купи втора ръка кола без гаранция! Губещ е и първия собственик ...независимо от гаранциите!
Коментиран от #10
12:44 03.08.2026
6 Ихааааа само за балъци
12:52 03.08.2026
7 механик
13:11 03.08.2026
8 ние сме следващите
13:40 03.08.2026
9 хаха
Коментиран от #11
13:43 03.08.2026
10 Георги
До коментар #5 от "Учуден!":напротив, гаранция няма да има за втория собственик, което и сега е в повече от 80% от случаите, но пък ще знае, че всичко е правено както и когато трябва - точно както и сега с официална сервизна история. Демек, за втория и всеки следващ няма да има разлика.
14:11 03.08.2026
11 Георги
До коментар #9 от "хаха":1 на 10000 ще им е рекламата, за останалото си прав
14:13 03.08.2026