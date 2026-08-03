Доживотна гаранция и за китайския Volkswagen Golf

Автомобилният гигант FAW-Volkswagen предприема агресивна стратегия за привличане на купувачи в Китай, въвеждайки доживотна гаранционна програма за широка гама от своите превозни средства. Доскоро привилегията беше запазена единствено за SUV гамата на марката, но от началото на август 2026 година обхватът ѝ официално се разширява. Новата политика вече покрива и традиционните седани, хечбеци, както и хибридните модификации с възможност за зареждане от мрежата.

Пакетът от услуги е разделен на два основни компонента, създадени да осигурят максимална сигурност за собствениците. Първата част от гаранцията защитава конструктивните елементи на автомобила, включително каросерията, ходовата част и цялата електрическа инсталация. Вторият модул е фокусиран върху ключовите агрегати, сред които двигателят, трансмисията, алтернаторът, компресорът на климатика и редица други основни системи. Всички оригинални компоненти, подменени по време на сервизни процедури в оторизираната мрежа, също попадат под тази закрила.

За да се възползват от безплатни ремонти при липса на вина от страна на шофьора, клиентите не са ограничени от възрастта или изминатия пробег на превозното средство. Услугата е достъпна във всеки официален дилърски център на FAW-Volkswagen на територията на страната. Всичко това обаче е обвързано с три конкретни условия. Програмата е валидна единствено за първия собственик, при условие че автомобилът се използва само за лични цели и не служи за комeрсиални превози. Освен това поддръжката трябва да се извършва стриктно по график в оторизираните сервизи с влагане само на оригинални части. При препродажба гаранционните права отпадат.

Новото предложение покрива напълно продуктовото портфолио на FAW-Volkswagen в Китай. В списъка влизат популярни модели като Golf, Bora, Sagitar, Magotan и CC, както и цялата гама от кросоувъри, представена от T-Roc, Tayron, Tavendor и Talagon. Този ход е пряк отговор на интензивната ценова война и нарастващите изискания на китайските потребители, които обръщат все по-голямо внимание на дългосрочните разходи за експлоатация при избора на нов автомобил.