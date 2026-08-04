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Все още непопулярна в Европа премиум марка задмина Rolls-Royce по продажби

Все още непопулярна в Европа премиум марка задмина Rolls-Royce по продажби

4 Август, 2026 14:20 561 3

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Hongqi Golden Sunflower задмина Rolls-Royce по продажби в Китай

Все още непопулярна в Европа премиум марка задмина Rolls-Royce по продажби - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Макар на европейския континент китайското наименование Hongqi все още да звучи екзотично за масовия купувач, източната премиум марка тихомълком трупа популярност и разширява позициите си. Тенденцията вече е факт и на нашия пазар, като у нас официално започнаха да се предлагат първите модели на бранда. И докато средностатистическият европейски шофьор тепърва се запознава с тази визия за лукс, ултралуксозното подбранд предложение на държавния концерн FAW изпревари по продажби британската икона Rolls-Royce на родна земя чрез залог върху традиционните занаяти и източния снобизъм.

Все още непопулярна в Европа премиум марка задмина Rolls-Royce по продажби

Така дивизията Golden Sunflower, част от портфолиото на китайската марка Hongqi, печели доверието на около 1 400 купувачи в Поднебесната империя за изминалата година. За сравнение, независими анализи на пазара сочат, че регистрираните продажби на легендарния британски производител Rolls-Royce в страната възлизат на едва около 700 бройки за същия период от общо 5 664 доставени автомобила в световен мащаб.

Все още непопулярна в Европа премиум марка задмина Rolls-Royce по продажби

Държавният гигант FAW успя да превърне Hongqi – марка, известна в миналото изцяло с лимузините за партийното ръководство, в глобален луксозен играч. Ключът към този успех се крие в пренасочването на фокуса от конските сили и техническите показатели към китайското културно наследство. За заможния слой от местни купувачи националните символи, традиционните занаяти и историческите препратки вече носят по-голяма стойност от европейския престиж.

Все още непопулярна в Европа премиум марка задмина Rolls-Royce по продажби

Ярък пример за тази философия е флагманският седан Guoli, чиято цена надхвърля 1,6 милиона долара. При ексклузивните му модификации таванът се изработва ръчно в продължение на над 1200 часа майсторски труд с над сто копринени нишки, по-тънки от човешки косъм. Този източен отговор на популярния „звезден таван“ на Rolls-Royce демонстрира как марката печели клиенти чрез културна идентичност, а не просто чрез по-ниска цена.

Все още непопулярна в Европа премиум марка задмина Rolls-Royce по продажби

След постигнатото доминиращо положение у дома, Hongqi насочва вниманието си към международните пазари. Освен в Европа, компанията подготвя навлизане в Малайзия и активно разширява позициите си в Русия, където изтеглянето на европейските премиум производители отвори значителна ниша за висок клас автомобили.


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  • 1 поКУРко

    1 1 Отговор
    Това е фейслифт на Чайка в която се возеха червените изедници! Те вече Путлер не го бръснат нищо и спокойно ще си копират невероятните крадени от загнилия Запад дизайни на автомобили от съветско време!

    14:26 04.08.2026

  • 2 БМВ

    2 0 Отговор
    По продажби хиляди автомобилни компании задминават Ролс Ройс, но никога по стил, качество, лукс и инженерни иновации! Така че такива заглавия просто казват истината за списващия ги!

    14:29 04.08.2026

  • 3 Кофти

    1 0 Отговор
    Китайското менте задминало оригинала, а на каква цена се предлага спрямо Ролс Ройс?

    14:39 04.08.2026