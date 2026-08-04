Все още непопулярна в Европа премиум марка задмина Rolls-Royce по продажби

Макар на европейския континент китайското наименование Hongqi все още да звучи екзотично за масовия купувач, източната премиум марка тихомълком трупа популярност и разширява позициите си. Тенденцията вече е факт и на нашия пазар, като у нас официално започнаха да се предлагат първите модели на бранда. И докато средностатистическият европейски шофьор тепърва се запознава с тази визия за лукс, ултралуксозното подбранд предложение на държавния концерн FAW изпревари по продажби британската икона Rolls-Royce на родна земя чрез залог върху традиционните занаяти и източния снобизъм.

Така дивизията Golden Sunflower, част от портфолиото на китайската марка Hongqi, печели доверието на около 1 400 купувачи в Поднебесната империя за изминалата година. За сравнение, независими анализи на пазара сочат, че регистрираните продажби на легендарния британски производител Rolls-Royce в страната възлизат на едва около 700 бройки за същия период от общо 5 664 доставени автомобила в световен мащаб.

Държавният гигант FAW успя да превърне Hongqi – марка, известна в миналото изцяло с лимузините за партийното ръководство, в глобален луксозен играч. Ключът към този успех се крие в пренасочването на фокуса от конските сили и техническите показатели към китайското културно наследство. За заможния слой от местни купувачи националните символи, традиционните занаяти и историческите препратки вече носят по-голяма стойност от европейския престиж.

Ярък пример за тази философия е флагманският седан Guoli, чиято цена надхвърля 1,6 милиона долара. При ексклузивните му модификации таванът се изработва ръчно в продължение на над 1200 часа майсторски труд с над сто копринени нишки, по-тънки от човешки косъм. Този източен отговор на популярния „звезден таван“ на Rolls-Royce демонстрира как марката печели клиенти чрез културна идентичност, а не просто чрез по-ниска цена.

След постигнатото доминиращо положение у дома, Hongqi насочва вниманието си към международните пазари. Освен в Европа, компанията подготвя навлизане в Малайзия и активно разширява позициите си в Русия, където изтеглянето на европейските премиум производители отвори значителна ниша за висок клас автомобили.