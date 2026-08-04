Обезвредиха най-голямата откривана досега бомба в Словакия

Най-голямата бомба, откривана някога в Словакия, беше успешно обезвредена от полицейски сапьори в Нитренски край със съдействието на експерти от Института по криминалистика и съдебна медицина на Полицейския корпус в Братислава и служители на националния Пожарно-спасителен корпус. Това съобщиха от полицейското управление в Нитренски край, цитирани от словашката информационна агенция ТАСР, предава БТА.

Противокорабната мина е била открита в неделя в река Дунав, край село Вирт, близо до Комарно в Нитренски край, след като нивото на реката спаднало. Боеприпасът бил забелязан от случаен минувач, който незабавно уведомил полицията. Властите предприели всички необходими мерки за безопасност, включително временно спиране на корабоплаването в този участък на Дунав.

700-килограмовата мина е била натоварена от сапьорите на специално модифицирано превозно средство на пожарната с пясъчно легло, което да осигури безопасното ѝ транспортиране. След това боеприпасът е бил откаран до предварително определено безопасно място, където експертите са го поставили в яма с приблизителна дълбочина пет метра.

Мината е била обезвредена чрез контролирана експлозия при стриктно спазване на всички мерки за сигурност.

Според наличната към момента информация става въпрос за британска противокорабна мина от Втората световна война, която най-вероятно е попаднала на територията на днешна Словакия по време на операция „Градинарство“ през 1944 г., когато Кралските военновъздушни сили минират река Дунав с цел да прекъснат снабдителните маршрути на вражеските сили.