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Chery придобива дял в бившия SsangYong

Chery придобива дял в бившия SsangYong

4 Август, 2026 11:20 736 0

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Китайският гигант и корейският производител поставят началото на мащабен стратегически съюз, обхващащ съвместни SUV модели, роботика и полупроводници

Chery придобива дял в бившия SsangYong - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Азиатската автомобилна индустрия претърпява нов сериозен трус, след като китайският гигант Chery Automobile официално потвърди намерението си да придобие значителен дял в южнокорейската компания KG Mobility Corp, която произвежда бившите автомобили с марка SsangYong. Сделката, оценена на 75 милиона щатски долара, ще бъде осъществена чрез конвертируеми облигации. При евентуалното им превръщане в ценни книжа, концернът от Поднебесната империя ще сложи ръка върху приблизително 10 процента от капитала на корейския си партньор, превръщайки се в един от основните акционери в дружеството.

Офанзивата е ясен знак за амбициите на Chery – компанията, която и към момента държи първенството по износ на автомобили сред китайските производители – да консолидира позициите си на световната сцена. Според президента на Chery International, Джан Гуйбин, сътрудничеството ще стъпи върху глобалната производствена мрежа на марката, като се предвижда оптимизация на монтажните мощности, общи канали за дистрибуция и разработка на съвместни брандови продукти.

Първият конкретен плод от новото партньорство ще бъде средноразмерният всъдеход SE-10, чийто дебют е насрочен за началото на следващата година. Моделът на KG Mobility стъпва изцяло върху архитектурата T2X, разработена от Chery, и ще се предлага както с традиционни бензинови двигатели, така и с хибридни задвижващи системи. Първоначалните планове предвиждат реализация на родна земя и на определени международни пазари. Въпреки че стъпването отвъд Океана все още не е на преден план, ръководството на корейската марка не изключва бъдещ дебют в САЩ, докато от Chery заявяват, че внимателно проучват регулаторната рамка за евентуално навлизане на американска почва.

Мащабът на сътрудничеството обаче надхвърля рамките на традиционното автомобилостроене. Двете страни сформират специална работна група, която да координира общи проекти в сферата на полупроводниците, роботиката, суровините и металургията. Този холистичен подход загатва за изграждането на дългосрочен технологичен алианс, предназначен да устои на динамичните промени на глобалните пазари и колебанията при технологичните акции.


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