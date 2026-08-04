Европа посреща нов евтин автомобил. Stellantis залага на Leapmotor B03

До края на настоящата година автомобилният гигант Stellantis подготвя сериозна офанзива, вкарвайки в играта най-новото си оръжие в B-сегмента – Leapmotor B03. Компактният модел, който вече трупа популярност на родния си пазар в Китай под името Leapmotor A05, ще се опира на агресивна ценова политика и размери, надхвърлящи обичайните стандарти за класа, за да се изправи директно срещу съперници от ранга на Renault 5 E-Tech и бъдещия Volkswagen ID.Polo.
Визуално автомобилът залага на познатия за марката плавен и изчистен силует. Високо издигнатата предна линия, агресивно наклонените светлини и издълженият спойлер над задното стъкло придават на каросерията модерен и завършен вид. С дължина от 4175 мм, ширина 1790 мм и височина 1560 мм, гарнирани с междуосие от 2605 мм, моделът предлага изненадващо щедро вътрешно пространство. В интериора акцентът пада върху високата централна конзола между предните седалки, дигиталния контролен панел и впечатляващия 14,6-инчов мултимедиен дисплей.
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