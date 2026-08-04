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Европа посреща нов евтин автомобил. Stellantis залага на Leapmotor B03

Европа посреща нов евтин автомобил. Stellantis залага на Leapmotor B03

4 Август, 2026 10:20 647 0

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Китайският хечбек пристига на Стария континент с над 500 км пробег, за да обърка сметките на установените лидери в градския сегмент

Европа посреща нов евтин автомобил. Stellantis залага на Leapmotor B03 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

До края на настоящата година автомобилният гигант Stellantis подготвя сериозна офанзива, вкарвайки в играта най-новото си оръжие в B-сегмента – Leapmotor B03. Компактният модел, който вече трупа популярност на родния си пазар в Китай под името Leapmotor A05, ще се опира на агресивна ценова политика и размери, надхвърлящи обичайните стандарти за класа, за да се изправи директно срещу съперници от ранга на Renault 5 E-Tech и бъдещия Volkswagen ID.Polo.

Европа посреща нов евтин автомобил. Stellantis залага на Leapmotor B03

Визуално автомобилът залага на познатия за марката плавен и изчистен силует. Високо издигнатата предна линия, агресивно наклонените светлини и издълженият спойлер над задното стъкло придават на каросерията модерен и завършен вид. С дължина от 4175 мм, ширина 1790 мм и височина 1560 мм, гарнирани с междуосие от 2605 мм, моделът предлага изненадващо щедро вътрешно пространство. В интериора акцентът пада върху високата централна конзола между предните седалки, дигиталния контролен панел и впечатляващия 14,6-инчов мултимедиен дисплей.

Европа посреща нов евтин автомобил. Stellantis залага на Leapmotor B03

Под ламарините китайският хечбек предлага два варианта за задвижване – с мощност съответно 94 и 122 конски сили, като по-динамичната модификация спринтира от място до 100 км/ч за 10,5 секунди. Клиентите ще могат да избират между батерии с капацитет 39,8 kWh и 53 kWh. Според официалните данни, по-големият пакет осигурява автономия от над 500 километра с едно зареждане (510 км по стандарта CLTC, докато по-малката батерия гарантира 405 км). Впечатление прави и бързината на пълнене – възстановяването на енергията от 30 до 80 процента отнема едва 16 минути при подходяща бърза станция.

Европа посреща нов евтин автомобил. Stellantis залага на Leapmotor B03


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