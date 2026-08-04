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Съпругата на Брус Спрингстийн е в ремисия след 8-годишна битка с рака

Съпругата на Брус Спрингстийн е в ремисия след 8-годишна битка с рака

4 Август, 2026 14:58 791 0

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Пати Скиалфа съобщи за диагнозата си едва преди 2 години

Съпругата на Брус Спрингстийн е в ремисия след 8-годишна битка с рака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският рок музикант Брус Спрингстийн съобщи, че съпругата му и негова колежка от E Street Band Пати Скиалфа е в ремисия след повече от осем години борба с множествен миелом.

76-годишният изпълнител на „Dancing in the Dark“ сподели новината във видеообръщение към участниците в благотворителното колоездачно събитие Pan-Mass Challenge в Бостън. Инициативата събира средства за изследвания и лечение на онкологични заболявания в института Dana-Farber Cancer Institute.

„Както знаете, Пати живее с множествен миелом повече от осем години, но сега, за щастие, е в ремисия“, заяви Брус Спрингстийн. Музикантът изпълни и акустична версия на хита „Born to Run“ за участниците в кампанията.

Ремисията означава, че признаците и активността на заболяването са значително намалели или временно не се установяват. При множествения миелом пациентите обикновено продължават да бъдат наблюдавани, тъй като заболяването може да се върне.

В емоционалното си послание Брус Спрингстийн благодари на лекарите, медицинските сестри и изследователите, подкрепили семейството му. По думите му надеждата за пациентите има конкретно лице – това на специалиста, който продължава да търси лечение, и на медицинската сестра, която остава до болния в най-трудните моменти.

Пати Скиалфа е диагностицирана с множествен миелом през 2018 г., но запазва заболяването в личния си кръг до 2024 г. Тогава певицата и китаристка разкри диагнозата си в документалния филм „Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band“.

Множественият миелом е онкологично заболяване, което засяга плазматичните клетки в костния мозък и може да отслаби имунната система. Именно повишеният риск от инфекции принуждава Пати Скиалфа да ограничи концертните си участия.

Музикантката, която се присъединява към E Street Band през 1984 г., обясни във филма, че вече внимателно избира къде да пътува и на кои концерти да се появява. Тя продължава да излиза от време на време на сцената за няколко песни, определяйки това като новото си ежедневие.

Брус Спрингстийн и Пати Скиалфа сключват брак през 1991 г. и имат три деца – Евън, Джесика и Сам. През юни 2026 г. двамата отбелязаха 35 години брак.

Спрингстийн подчерта, че медицинските изследвания не са абстрактна идея или просто ред в държавния бюджет, а реалната причина много семейства да запазят надежда в най-тежкия период от живота си.

Новината за ремисията е най-положителната публична информация за здравето на Пати Скиалфа след разкриването на диагнозата ѝ.


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