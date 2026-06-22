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Швеция каза „не“ на “теслите“ без шофьори в Европа

Швеция каза „не“ на “теслите“ без шофьори в Европа

22 Юни, 2026 17:45 488 4

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  • европа-
  • швеция

Местните власти не одобряват използването на автопилота без надзор в страната

Швеция каза „не“ на “теслите“ без шофьори в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Амбициозната кампания на Tesla за внедряване на спорния ѝ софтуер за напълно автономно шофиране на европейския континент се сблъска с огромна регулаторна пречка в Скандинавия. Докато американският пионер в производството на електромобили наскоро отпразнува поредица от първоначални одобрения, като Нидерландия е начело на групата от първите страни, заедно с Литва, Белгия, Дания и Естония, ключовият шведски пазар организира ожесточена контраофанзива. Спорът не се фокусира върху физическия хардуер на Tesla или ефективността на батериите ѝ, а по-скоро върху дълбоко вкоренено философско несъгласие относно това колко автономност трябва да се предостави на изкуствения интелект при тълкуването на буквата на закона. По-конкретно, шведските транспортни власти заплашват да провалят паневропейското типово одобрение на системата, освен ако инженерите на Мъск не деактивират трайно функцията, която позволява на автомобилите умишлено да нарушават обявените ограничения на скоростта.

Точката на конфликт се крие в един много специфичен софтуерен параметър, известен като „Speed Offset, настройка, регулируема от водача, която позволява на автоматизираната система за круиз контрол на автомобила систематично да се движи над законното ограничение на скоростта с определена от потребителя разлика. Докато операторите в Северна Америка са добре свикнали да настройват агресивността на шофиране на своите автомобили чрез различни поведенчески профили,вариращи от спокойно темпо до силно агресивно движение, европейските регулаторни протоколи вече принудиха Tesla да ограничи тези настройки до силно ограничен режим „Contextual Max Speed“. Тази базова конфигурация динамично се адаптира към местните транспортни потоци, като същевременно остава обвързана с пътните знаци, засечени от камерите. Въпреки това включването на ръчния превключвател „Speed Offset“ предизвика сериозни тревоги за безопасността в регулаторните среди в Стокхолм.

В остро формулирано писмо, изпратено до Техническия комитет по моторни превозни средства на Европейския съюз на 30 април, Шведската транспортна администрация изрично предупреди, че позволяването на автоматизирана система да нарушава систематично правилата за движение подкопава самата правна рамка на автоматизацията на превозните средства. Шведските власти официално препоръчаха, че ако Tesla откаже да премахне функцията „Speed Offset“ от европейската си софтуерна версия, комитетът трябва категорично да отхвърли предложеното внедряване на континента. Предстоящото заседание на комитета, насрочено за 30 юни, ще послужи като последен критичен контролен пункт, преди да се проведе окончателното паневропейско гласуване след лятната ваканция.

Съгласно механизма на гласуване с квалифицирано мнозинство в Европейския съюз, за получаване на трансгранично одобрение е необходим единен блок от 15 от 27-те държави-членки, представляващи поне 65 процента от общото население. Ако Швеция успее да обедини съседите си – включително Финландия и Норвегия, които изразиха сходни опасения – този защитен ход би могъл да предизвика опустошителен ефект на доминото. Отрицателен вот не само би забавил бъдещото разширяване на Tesla, но и незабавно би анулирал временните шестмесечни ускорени одобрения, предоставени от Нидерландия и Дания, което на практика би наложило пълно прекъсване на софтуера за хиляди контролирани полуавтономни превозни средства на целия континент.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Имало

    4 0 Отговор
    значи останали хора с малко разум, които не са се поддали на проедния моден тренд. Който не иска да кара -> влак, автобус, ако иска да си наеме шофьор.

    17:57 22.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Автомобилите в Швеция с дясна дирекция ли са 🤔

    18:05 22.06.2026

  • 4 Спрат ли помощите от Мъск

    4 0 Отговор
    А на Теслите с шофьори, кога

    18:07 22.06.2026