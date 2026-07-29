Новини
Авто »
Огромният Zeekr 9X с близо 900 к.с. ще се продава у нас и в Европа

Огромният Zeekr 9X с близо 900 к.с. ще се продава у нас и в Европа

29 Юли, 2026 13:02 908 9

  • zeekr-
  • zeekr 9x-
  • българия-
  • европа

Всъдеходът е популярен с прозвището „китайският Rolls-Royce”

Огромният Zeekr 9X с близо 900 к.с. ще се продава у нас и в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Вълната от луксозни автомобили от Китай залива все по-силно Европа, а Zeekr продължава тази тенденция с новопредставения 9X, специално разработен за европейския пазар. Насочен пряко към утвърдените титани в сегмента на пълноразмерните автомобили като BMW X7, Mercedes-Benz GLS и представения по-рано днес Audi Q9, този флагмански кросоувър ще се предлага на пазари на които тези имена вече имат утвърдена слава, включително и у нас.

Огромният Zeekr 9X с близо 900 к.с. ще се продава у нас и в Европа

Предлаган ексклузивно в Европа като шестместен модел, 9X използва двойната енергийна задвижваща система „Super Hybrid“ на Zeekr, съчетаваща 2,0-литров четирицилиндров бензинов двигател с два електрически мотора. Докато вариантът за китайския пазар развива 1 381 к.с., европейската версия е с по-ниска мощност, но все пак достига 897 к.с.. Тази мощност ускорява масивния SUV от 0 до 100 км/ч за едва 4,1 секунди, преди да достигне максимална скорост от 240 км/ч, като освен това разполага с теглителна способност от 2 000 кг.

Под каросерията 900-волтовата електрическа архитектура, съчетана с батерия от 55,1 kWh или 70 kWh, осигурява ултрабързо DC зареждане, като допълва батерията от 10 до 80 процента за 9,5 минути. Комбинираният пробег на бензин и електроенергия достига 737 км с един резервоар и едно зареждане.

Огромният Zeekr 9X с близо 900 к.с. ще се продава у нас и в Европа

В интериора луксът заема централно място с обширна тапицерия от кожа „Напа“, кристален ротационен контролер на конзолата и стандартна аудиосистема „Naim“ с 32 високоговорителя. Шофьорът е посрещнат от огромен 47-инчов хед-ъп дисплей, 13-инчов екран на приборното табло и централна 16-инчова 3,5K OLED инфоразвлекателна система.

Огромният Zeekr 9X с близо 900 к.с. ще се продава у нас и в Европа

Както предният, така и вторият ред разполагат с вградени функции за масаж, докато пътниците на втория ред се наслаждават на специален мини-хладилник, два 6,3-инчови сензорни екрана за управление и 17-инчов дисплей, който се спуска от тавана. При разгъването на екрана над главите автоматично се задействат щори за уединение и се синхронизира динамичното осветление в салона с възпроизвеждането на видео, за да се пресъздаде автентично изживяване на домашно кино на колела.

Макар че подробностите за цените на европейския пазар все още не са обявени, Zeekr потвърди, че флагманският модел ще се предлага в три цвята на каросерията - „Crystal White“, „Lava Grey“ и „Onyx Black“, а първите записвания за тест у нас вече са започнали.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Иван

    2 1 Отговор
    Хубаво е да се види самото представяне на автомобила което е потресаващо какво предлага. Има достатъчно видеа. И цена от около 90 000 евро. Алооо в "Ролс Ройс " има ли някой ? Някой има ли? Къде сте ? А къде ше бъдете примерно след 5 години?

    13:16 29.07.2026

  • 2 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Очаквам за Коледа,дузина 40 килограмови кифли,но с три килограма силикон по джуки и гърди да ги яхнат.България не е бедна.Бедни са над 5 ,5 милиона българи.Иначе, имаме толкова богати хора,без да са публични лица,че много набедени в Западна Европа за мултимилионери ( и то- законни) са просто клошари спрямо нашите.За който покупка на един такъв автомобил, е ,като за обикновен човек да си купи чифт маратонки

    13:20 29.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Си Дзин

    3 0 Отговор
    Пак нов шамар за европейските розови понита и компания Урсула.

    13:23 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор
    Само дето има един ГОЛЯМ проблем- общата маса на автомобила е 3650+кг. което е кат.С и де факто е непродаваем из ивропътъ... Само базовата версия едва се включва в 3480кг. и минава за кат.В, но аз такова нещо никога не бих си купил щото баш специалните неща ги няма- базовият 9Х е просто хубава джипка, но липсата на WOW-фактора го убива... А големите модели ги убиват наредбите в ивропътъ- у Китай ограничения по тегло за колите няма...

    13:43 29.07.2026

  • 7 Пожелавам

    0 0 Отговор
    ...ти го...вземай го ,накарай дедо си Ганьо,чийто фамилия си наследил да си продаде нивите,къщичката на село,барабар с каручката и магарето за да се метнеш ТИ ГОЛОБРАТКО - ,,АВТОЕКАПЕРТЕ" да шпориш с тия 900 коня по нашите пътища по ,които са осеяни освен с дупки,кърпежи ами и с триноги скрити у обраслите с храсталаци наши трасета осеяни с ограничения от 40-50-60 км/ч през 2-300 метра по които могат да те снимат дори ако връткаш яко педалите на...велосипеда...

    13:48 29.07.2026

  • 8 Дедо му бай Ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганьо,":

    Унука ми е...
    Фамилията ми носи...Син е на сина ми...ГлаДният Милен...
    Факт е

    13:52 29.07.2026

  • 9 защо китайците се сравняват

    0 0 Отговор
    винаги с елитни марки. Pащо този курник не го кръстят че това е китайското BYD

    13:55 29.07.2026