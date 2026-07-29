Огромният Zeekr 9X с близо 900 к.с. ще се продава у нас и в Европа

Вълната от луксозни автомобили от Китай залива все по-силно Европа, а Zeekr продължава тази тенденция с новопредставения 9X, специално разработен за европейския пазар. Насочен пряко към утвърдените титани в сегмента на пълноразмерните автомобили като BMW X7, Mercedes-Benz GLS и представения по-рано днес Audi Q9, този флагмански кросоувър ще се предлага на пазари на които тези имена вече имат утвърдена слава, включително и у нас.

Предлаган ексклузивно в Европа като шестместен модел, 9X използва двойната енергийна задвижваща система „Super Hybrid“ на Zeekr, съчетаваща 2,0-литров четирицилиндров бензинов двигател с два електрически мотора. Докато вариантът за китайския пазар развива 1 381 к.с., европейската версия е с по-ниска мощност, но все пак достига 897 к.с.. Тази мощност ускорява масивния SUV от 0 до 100 км/ч за едва 4,1 секунди, преди да достигне максимална скорост от 240 км/ч, като освен това разполага с теглителна способност от 2 000 кг.

Под каросерията 900-волтовата електрическа архитектура, съчетана с батерия от 55,1 kWh или 70 kWh, осигурява ултрабързо DC зареждане, като допълва батерията от 10 до 80 процента за 9,5 минути. Комбинираният пробег на бензин и електроенергия достига 737 км с един резервоар и едно зареждане.

В интериора луксът заема централно място с обширна тапицерия от кожа „Напа“, кристален ротационен контролер на конзолата и стандартна аудиосистема „Naim“ с 32 високоговорителя. Шофьорът е посрещнат от огромен 47-инчов хед-ъп дисплей, 13-инчов екран на приборното табло и централна 16-инчова 3,5K OLED инфоразвлекателна система.

Както предният, така и вторият ред разполагат с вградени функции за масаж, докато пътниците на втория ред се наслаждават на специален мини-хладилник, два 6,3-инчови сензорни екрана за управление и 17-инчов дисплей, който се спуска от тавана. При разгъването на екрана над главите автоматично се задействат щори за уединение и се синхронизира динамичното осветление в салона с възпроизвеждането на видео, за да се пресъздаде автентично изживяване на домашно кино на колела.

Макар че подробностите за цените на европейския пазар все още не са обявени, Zeekr потвърди, че флагманският модел ще се предлага в три цвята на каросерията - „Crystal White“, „Lava Grey“ и „Onyx Black“, а първите записвания за тест у нас вече са започнали.