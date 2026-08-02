Тотален контрол: как Русия следи мигрантите

Русия продължава да затяга миграционното законодателство. Последните утвърдени от президента Путин изменения задължават чужденците да осигуряват издръжка за себе си и семействата си на определено минимално ниво в зависимост от региона, в който живеят. В Москва например сумите възлизат на 22 112 рубли за възрастен и 19 677 за дете (съответно 244 и 217 евро). Предвижда се също в бъдеще децата на мигрантите да напускат страната – ако при навършване на 18 години не започнат самостоятелно работа.
Повечето нови изисквания ще влязат в сила от първи януари 2027 година, но още отсега значително са нараснали таксите, които мигрантите трябва да плащат за получаването на гражданство, за разрешение за временно пребиваване и т.н.
Все нови бариери пред мигрантите
Правилата за пребиваване на трудовите мигранти в Русия се затягат още от 2024 година – след терористичния акт в концертната зала „Крокус сити хол“, чиито извършители се оказаха четирима таджикистанци. По данни на председателя на Думата Вячеслав Володин, оттогава са били приети цели 32 закона, регулиращи миграционната сфера. Затова броят на мигрантите на руска територия се свива и макар повечето данни да са секретни - по информация на Съвета за сигурност за година те са намалели със 700 000 – от 6,8 на 6,1 милиона.
В контекста на намаляващото руско население издигането на нови бариери за мигрантите изглежда ирационално. Още повече, че голяма част от работната ръка се насочва към фронта и отбранителните заводи, поради което пазарът на труда изпитва остър глад за кадри. Каква е тогава причината за рестриктивните действия на руските власти?
Същността на новата миграционна политика на Русия
През октомври 2025 година Владимир Путин утвърди новата Концепция на държавната миграционна политика за периода 2026-2030 година, което е вече петият документ с такъв характер от 2012 година насам.
Но ако навремето руските власти гледаха на мигрантите като на „един от източниците за увеличаване на населението в страната“ и наричаха привличането им „необходимост", сега във фокуса на миграционната политика е защитата от чужденците, които не споделят т.нар. „традиционни руски нравствено-духовни ценности“.
От концепцията става ясно, че руските власти са готови да предоставят постоянно местожителство най-вече на сънародниците си, живеещи зад граница, както и на хора, „споделящи ценностите на Русия“ от държави, в които се "натрапват неолиберални идеологически принципи“, т.е. очевидно най-вече от ЕС или САЩ. Същевременно се предвижда всички останали да се приемат само временно, и по възможност без семействата им.
За държави като Таджикистан и Узбекистан например, с които Русия има безвизов режим, срокът за временно пребиваване вече е съкратен от 180 на 90 дни в годината. Децата на мигрантите задължително трябва да минават изпит по руски, а причините за изселване са се увеличили – включително за „дребно хулиганство“.
Мигрантите – под пълен цифров контрол
Така излиза, че в представата на руските власти идеалният трудов мигрант е човек, пристигнал в страната временно, по покана на конкретен работодател, работил определено време по договор и заминал обратно. А докато е в Русия, властите следят всяка негова стъпка – заради което в момента се установява система за дигитален контрол.
От 2026 година за получаването на SIM карта от чужденците се изисква да представят на оператора номер на задължителна пенсионна осигуровка, да потвърдят, че имат граждански регистрационен номер и да им се вземат биометрични данни. Изисква се и задължително регистриране на симкартите към конкретен смартфон и това само по себе си е достатъчно за постоянното проследяване на движенията на мигрантите. А властите отиват и по-нататък.
Приложение, което предава данни за геолокация
От септември 2025 година в Москва и в Московска област се провежда експеримент, в рамките на който мигрантите от редица страни биват задължавани да инсталират на смартфоните си приложение, което предава данни за тяхната геолокация. Ако в продължение на три денонощия не постъпят сведения, чужденецът автоматично бива изключван от системата за миграционен отчет. За да потвърди, че телефонът е при него, след получаването на съответното предупреждение, потребителят трябва незабавно да си направи селфи и да го изпрати на властите. В бъдеще се планира мигрантите да бъдат принудени да си купуват специални смартфони с електронен профил – за да се знае местонахождението им във всеки един момент. Профилите ще бъдат регистрирани в специална държавна система, която беше пусната официално в експлоатация на 30 юни.
Официалната представителка на Министерството на вътрешните работи Ирина Волк заяви, че тази система „ще осигури формирането на пълна, достоверна и актуална информация за оценка на миграционната ситуация и за повишаване на ефективността на държавното управление“. Но независимият аналитик Константин Троицки констатира в доклад на Центъра за защита на човешките права „Мемориал“ следното: подобно профилиране „разширява възможностите за репресии, експлоатация и дискриминация, намалявайки значително възможностите за протест и защита на човешките права“.
Автор: Олег Логинов
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Не като тъпите гхеюви Урсулианци!!!
10:03 02.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хмм
10:05 02.08.2026
4 Не знам
Коментиран от #18, #22, #23
10:08 02.08.2026
5 Много
10:09 02.08.2026
6 Без име
10:13 02.08.2026
7 хъхъ
Коментиран от #25
10:14 02.08.2026
8 САМО ПИТАМ
10:17 02.08.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Защо мигрантите не тичкали към Русия❓"
Дали вече му стана ЯСНО
или вече му е ТЯСНО❗
10:19 02.08.2026
10 Хм...
10:21 02.08.2026
11 Ъъъ
Изискването за доказване на финансови средства (известно като Proof of Funds или Show Money) за мигранти, студенти и работници е стандартна практика в почти всички развити държави по света. Имиграционните служби изискват това, за да гарантират, че новопристигащите могат да покрият разходите си за живот и няма да се превърнат в тежест за социалната система на страната.
Страните от Шенгенското пространство и ЕС
В Европа сумите варират в зависимост от стандарта на живот в конкретната държава. За дългосрочно установяване (например за студенти или търсещи работа) често се изискват фиксирани годишни бюджети:
Германия: Използва системата на т.нар. "блокирана сметка“ (Blocked Account). Имигрантите и студентите трябва да депозират минимум €11,904 на година (€992 на месец), от които могат да теглят само фиксирана сума всеки месец.
В Испания ти искат между €600 и 700.
Франция искат €660 на месец.
България иска €620 на месец
Ама сега що Русия искала? А що да не иска?🤔
10:27 02.08.2026
12 ежко
10:29 02.08.2026
13 Дюнер с кисело зеле
10:30 02.08.2026
14 нннн
10:42 02.08.2026
15 Азззззззз
10:42 02.08.2026
16 Сандо
10:52 02.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сандо
До коментар #4 от "Не знам":А знаеш ли дали в България някой следи мигрантите?И ще се изненадаш ли ако някой от тях изпълни заръка от Иран?И че в такива случаи често има случайни жертви?Май злобата и омразата са ви унищожили инстинкта за самосъхранение.
10:54 02.08.2026
19 пРосия
10:55 02.08.2026
20 Ако порасъждаваме
Апропо а как е в САЩ , а ? Неизброими държавни агенции , следящи всичко .
Така че нищо ново под слънцето . Всичко е в реда на нещата .
11:05 02.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И аз Не знам!
До коментар #4 от "Не знам":Как щатските ,,Съкрет-Секюрити",допуснаха стрелба по Президента си-Тръмп...?!?!
11:10 02.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хмм
До коментар #7 от "хъхъ":тези мерки се вземат сега, след атентата в музикалната зала, след изнасилвания на момичета или побой, че била си боядисала косата със сини кичури, и там водеха бременните си жени в Русия, за да ги родят там и да получат гражданство, и там събираха семействата си, освен това имат диаспори с началства които решават нещата с подкупи, скоро и при нас узбеките и таджиките ще си създадат общности, украинците имат
11:14 02.08.2026
26 Дон Корлеоне
11:25 02.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Много
11:31 02.08.2026