Тотален контрол: как Русия следи мигрантите

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Русия продължава да затяга миграционното законодателство. Последните утвърдени от президента Путин изменения задължават чужденците да осигуряват издръжка за себе си и семействата си на определено минимално ниво в зависимост от региона, в който живеят. В Москва например сумите възлизат на 22 112 рубли за възрастен и 19 677 за дете (съответно 244 и 217 евро). Предвижда се също в бъдеще децата на мигрантите да напускат страната – ако при навършване на 18 години не започнат самостоятелно работа.

Повечето нови изисквания ще влязат в сила от първи януари 2027 година, но още отсега значително са нараснали таксите, които мигрантите трябва да плащат за получаването на гражданство, за разрешение за временно пребиваване и т.н.

Все нови бариери пред мигрантите

Правилата за пребиваване на трудовите мигранти в Русия се затягат още от 2024 година – след терористичния акт в концертната зала „Крокус сити хол“, чиито извършители се оказаха четирима таджикистанци. По данни на председателя на Думата Вячеслав Володин, оттогава са били приети цели 32 закона, регулиращи миграционната сфера. Затова броят на мигрантите на руска територия се свива и макар повечето данни да са секретни - по информация на Съвета за сигурност за година те са намалели със 700 000 – от 6,8 на 6,1 милиона.

В контекста на намаляващото руско население издигането на нови бариери за мигрантите изглежда ирационално. Още повече, че голяма част от работната ръка се насочва към фронта и отбранителните заводи, поради което пазарът на труда изпитва остър глад за кадри. Каква е тогава причината за рестриктивните действия на руските власти?

Същността на новата миграционна политика на Русия

През октомври 2025 година Владимир Путин утвърди новата Концепция на държавната миграционна политика за периода 2026-2030 година, което е вече петият документ с такъв характер от 2012 година насам.

Но ако навремето руските власти гледаха на мигрантите като на „един от източниците за увеличаване на населението в страната“ и наричаха привличането им „необходимост", сега във фокуса на миграционната политика е защитата от чужденците, които не споделят т.нар. „традиционни руски нравствено-духовни ценности“.

От концепцията става ясно, че руските власти са готови да предоставят постоянно местожителство най-вече на сънародниците си, живеещи зад граница, както и на хора, „споделящи ценностите на Русия“ от държави, в които се "натрапват неолиберални идеологически принципи“, т.е. очевидно най-вече от ЕС или САЩ. Същевременно се предвижда всички останали да се приемат само временно, и по възможност без семействата им.

За държави като Таджикистан и Узбекистан например, с които Русия има безвизов режим, срокът за временно пребиваване вече е съкратен от 180 на 90 дни в годината. Децата на мигрантите задължително трябва да минават изпит по руски, а причините за изселване са се увеличили – включително за „дребно хулиганство“.

Мигрантите – под пълен цифров контрол

Така излиза, че в представата на руските власти идеалният трудов мигрант е човек, пристигнал в страната временно, по покана на конкретен работодател, работил определено време по договор и заминал обратно. А докато е в Русия, властите следят всяка негова стъпка – заради което в момента се установява система за дигитален контрол.

От 2026 година за получаването на SIM карта от чужденците се изисква да представят на оператора номер на задължителна пенсионна осигуровка, да потвърдят, че имат граждански регистрационен номер и да им се вземат биометрични данни. Изисква се и задължително регистриране на симкартите към конкретен смартфон и това само по себе си е достатъчно за постоянното проследяване на движенията на мигрантите. А властите отиват и по-нататък.

Приложение, което предава данни за геолокация

От септември 2025 година в Москва и в Московска област се провежда експеримент, в рамките на който мигрантите от редица страни биват задължавани да инсталират на смартфоните си приложение, което предава данни за тяхната геолокация. Ако в продължение на три денонощия не постъпят сведения, чужденецът автоматично бива изключван от системата за миграционен отчет. За да потвърди, че телефонът е при него, след получаването на съответното предупреждение, потребителят трябва незабавно да си направи селфи и да го изпрати на властите. В бъдеще се планира мигрантите да бъдат принудени да си купуват специални смартфони с електронен профил – за да се знае местонахождението им във всеки един момент. Профилите ще бъдат регистрирани в специална държавна система, която беше пусната официално в експлоатация на 30 юни.

Официалната представителка на Министерството на вътрешните работи Ирина Волк заяви, че тази система „ще осигури формирането на пълна, достоверна и актуална информация за оценка на миграционната ситуация и за повишаване на ефективността на държавното управление“. Но независимият аналитик Константин Троицки констатира в доклад на Центъра за защита на човешките права „Мемориал“ следното: подобно профилиране „разширява възможностите за репресии, експлоатация и дискриминация, намалявайки значително възможностите за протест и защита на човешките права“.

Автор: Олег Логинов