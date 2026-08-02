Рецепта на деня: Псаросупа - гръцка рибена супа със зеленчуци

Необходими продукти:
- бяла риба - 700 г;
- скариди - 200 г;
- картофи - 400 г;
- моркови - 200 г;
- лук - 1 глава;
- стрък целина - 1 бр.;
- настъргани домати - 250 г;
- чесън - 2 скилидки;
- зехтин - 4 с.л.;
- вода или рибен бульон - 1.5 л;
- лимон - 1 бр.;
- магданоз - 1/2 връзка;
- сух риган - 1 ч.л.;
- дафинов лист - 1 бр.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- сол - на вкус.
Начин на приготвяне:
Рибата се почиства добре от люспи и кости, ако е необходимо, след което се нарязва на едри парчета. За по-богат вкус на псаросупата е добре да се използва бяла риба с плътно месо, която не се разпада лесно при варене (лаврак, ципура, хек или треска).
Скаридите се изплакват, а ако са с черупки, могат да се почистят частично, като опашките се оставят за по-красиво сервиране.
Картофите и морковите се обелват и се нарязват на едри парчета, за да останат сочни и отчетливи в супата. Лукът, целината и чесънът се наситняват. Магданозът се измива, подсушава и се нарязва непосредствено преди сервиране, за да запази свежия си аромат.
В дълбока тенджера се загрява зехтинът на умерен огън. Лукът, морковите и целината се задушават за 5-6 минути, докато омекнат леко и започнат да отделят сладост. Добавя се чесънът и се разбърква за още 30 секунди, без да се допуска да прегори.
Към зеленчуците се прибавят настърганите домати, сухият риган, дафиновият лист, черният пипер и малко сол. Сместа се готви около 5 минути, за да се сгъсти леко и да се оформи ароматната доматена основа на традиционната гръцка рибена супа.
Налива се водата или рибният бульон и се добавят картофите. Супата се оставя да заври, след което огънят се намалява. Вари се 15-18 минути, докато картофите и морковите почти омекнат, но все още не се разпадат.
Парчетата риба се поставят внимателно в горещия бульон. Супата не се разбърква силно, за да остане рибата цяла. Вари се на тих огън 8-10 минути според дебелината на парчетата. След това се добавят скаридите и се готви още 3-4 минути, докато порозовеят и станат стегнати.
Готовността се проверява, като картофите трябва лесно да се пробождат с вилица, а рибата да се отделя на сочни пластове. Дафиновият лист се изважда. Супата се опитва и при нужда се добавя още сол, черен пипер или малко лимонов сок за свежест.
Псаросупата се сервира гореща, поръсена с пресен магданоз и гарнирана с резен лимон. Лимонът се изстисква директно в купата, както често се поднася в гръцката кухня, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейко
10:15 02.08.2026
2 Потресаващо!
Коментиран от #3
10:16 02.08.2026
3 Симо
До коментар #2 от "Потресаващо!":Селянина риба не яде.Не се поддава и на обучение.Не съм прочел в българската литература да е описано да се яде риба,ястие от риба.Като дете пред 50-те години занесохме в София буркан миди.Не можеха да се начудят шопите ,че това се яде.През 60-те години сафрида така стоеше по щандовете и никой не купуваше.Пресен сафрид и беше доре по-евтин на цена от този във Варна и Бургас.Та на шопите им дай джуркан боб,плескавица или варено пиле.Какви са тези гръцки супи.
Коментиран от #4, #5
10:38 02.08.2026
4 Сега е обратното
До коментар #3 от "Симо":И да търсиш сафрид, няма да намериш.
10:57 02.08.2026
5 Ами
До коментар #3 от "Симо":Шопите винаги са били умни и богати хора дори и при социализма! Риба купуват само за мачките си!
11:08 02.08.2026