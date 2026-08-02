Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Псаросупа - гръцка рибена супа със зеленчуци
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Псаросупа - гръцка рибена супа със зеленчуци

2 Август, 2026 10:05 784 5

  • псаросупа-
  • рибена чорба-
  • бяла риба-
  • зеленчуци-
  • гръцка кухня

Лек, но питателен обяд

Рецепта на деня: Псаросупа - гръцка рибена супа със зеленчуци - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • бяла риба - 700 г;
  • скариди - 200 г;
  • картофи - 400 г;
  • моркови - 200 г;
  • лук - 1 глава;
  • стрък целина - 1 бр.;
  • настъргани домати - 250 г;
  • чесън - 2 скилидки;
  • зехтин - 4 с.л.;
  • вода или рибен бульон - 1.5 л;
  • лимон - 1 бр.;
  • магданоз - 1/2 връзка;
  • сух риган - 1 ч.л.;
  • дафинов лист - 1 бр.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - на вкус.

Начин на приготвяне:

Рибата се почиства добре от люспи и кости, ако е необходимо, след което се нарязва на едри парчета. За по-богат вкус на псаросупата е добре да се използва бяла риба с плътно месо, която не се разпада лесно при варене (лаврак, ципура, хек или треска).

Скаридите се изплакват, а ако са с черупки, могат да се почистят частично, като опашките се оставят за по-красиво сервиране.

Картофите и морковите се обелват и се нарязват на едри парчета, за да останат сочни и отчетливи в супата. Лукът, целината и чесънът се наситняват. Магданозът се измива, подсушава и се нарязва непосредствено преди сервиране, за да запази свежия си аромат.

В дълбока тенджера се загрява зехтинът на умерен огън. Лукът, морковите и целината се задушават за 5-6 минути, докато омекнат леко и започнат да отделят сладост. Добавя се чесънът и се разбърква за още 30 секунди, без да се допуска да прегори.

Към зеленчуците се прибавят настърганите домати, сухият риган, дафиновият лист, черният пипер и малко сол. Сместа се готви около 5 минути, за да се сгъсти леко и да се оформи ароматната доматена основа на традиционната гръцка рибена супа.

Налива се водата или рибният бульон и се добавят картофите. Супата се оставя да заври, след което огънят се намалява. Вари се 15-18 минути, докато картофите и морковите почти омекнат, но все още не се разпадат.

Парчетата риба се поставят внимателно в горещия бульон. Супата не се разбърква силно, за да остане рибата цяла. Вари се на тих огън 8-10 минути според дебелината на парчетата. След това се добавят скаридите и се готви още 3-4 минути, докато порозовеят и станат стегнати.

Готовността се проверява, като картофите трябва лесно да се пробождат с вилица, а рибата да се отделя на сочни пластове. Дафиновият лист се изважда. Супата се опитва и при нужда се добавя още сол, черен пипер или малко лимонов сок за свежест.

Псаросупата се сервира гореща, поръсена с пресен магданоз и гарнирана с резен лимон. Лимонът се изстисква директно в купата, както често се поднася в гръцката кухня, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейко

    2 4 Отговор
    Тьотя каза да едем борш

    10:15 02.08.2026

  • 2 Потресаващо!

    0 6 Отговор
    Кой би ял такива гадости?

    Коментиран от #3

    10:16 02.08.2026

  • 3 Симо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Потресаващо!":

    Селянина риба не яде.Не се поддава и на обучение.Не съм прочел в българската литература да е описано да се яде риба,ястие от риба.Като дете пред 50-те години занесохме в София буркан миди.Не можеха да се начудят шопите ,че това се яде.През 60-те години сафрида така стоеше по щандовете и никой не купуваше.Пресен сафрид и беше доре по-евтин на цена от този във Варна и Бургас.Та на шопите им дай джуркан боб,плескавица или варено пиле.Какви са тези гръцки супи.

    Коментиран от #4, #5

    10:38 02.08.2026

  • 4 Сега е обратното

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Симо":

    И да търсиш сафрид, няма да намериш.

    10:57 02.08.2026

  • 5 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Симо":

    Шопите винаги са били умни и богати хора дори и при социализма! Риба купуват само за мачките си!

    11:08 02.08.2026