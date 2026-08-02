Рецепта на деня: Псаросупа - гръцка рибена супа със зеленчуци

Необходими продукти:

бяла риба - 700 г;

скариди - 200 г;

картофи - 400 г;

моркови - 200 г;

лук - 1 глава;

стрък целина - 1 бр.;

настъргани домати - 250 г;

чесън - 2 скилидки;

зехтин - 4 с.л.;

вода или рибен бульон - 1.5 л;

лимон - 1 бр.;

магданоз - 1/2 връзка;

сух риган - 1 ч.л.;

дафинов лист - 1 бр.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

сол - на вкус.

Начин на приготвяне:

Рибата се почиства добре от люспи и кости, ако е необходимо, след което се нарязва на едри парчета. За по-богат вкус на псаросупата е добре да се използва бяла риба с плътно месо, която не се разпада лесно при варене (лаврак, ципура, хек или треска).

Скаридите се изплакват, а ако са с черупки, могат да се почистят частично, като опашките се оставят за по-красиво сервиране.

Картофите и морковите се обелват и се нарязват на едри парчета, за да останат сочни и отчетливи в супата. Лукът, целината и чесънът се наситняват. Магданозът се измива, подсушава и се нарязва непосредствено преди сервиране, за да запази свежия си аромат.

В дълбока тенджера се загрява зехтинът на умерен огън. Лукът, морковите и целината се задушават за 5-6 минути, докато омекнат леко и започнат да отделят сладост. Добавя се чесънът и се разбърква за още 30 секунди, без да се допуска да прегори.

Към зеленчуците се прибавят настърганите домати, сухият риган, дафиновият лист, черният пипер и малко сол. Сместа се готви около 5 минути, за да се сгъсти леко и да се оформи ароматната доматена основа на традиционната гръцка рибена супа.

Налива се водата или рибният бульон и се добавят картофите. Супата се оставя да заври, след което огънят се намалява. Вари се 15-18 минути, докато картофите и морковите почти омекнат, но все още не се разпадат.

Парчетата риба се поставят внимателно в горещия бульон. Супата не се разбърква силно, за да остане рибата цяла. Вари се на тих огън 8-10 минути според дебелината на парчетата. След това се добавят скаридите и се готви още 3-4 минути, докато порозовеят и станат стегнати.

Готовността се проверява, като картофите трябва лесно да се пробождат с вилица, а рибата да се отделя на сочни пластове. Дафиновият лист се изважда. Супата се опитва и при нужда се добавя още сол, черен пипер или малко лимонов сок за свежест.

Псаросупата се сервира гореща, поръсена с пресен магданоз и гарнирана с резен лимон. Лимонът се изстисква директно в купата, както често се поднася в гръцката кухня, пише gotvach.bg.