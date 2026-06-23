Audi A3 получи втори фейслифт, но този път само отвътре

Audi отказва да допусне своя претъпкан сегмент на компактните автомобили от премиум клас да загуби своята атрактивност пред конкуренцията и представи мащабна, ориентирана към цифровите технологии ревизия на интериора на на популярната серия A3 от четвърто поколение. Докато външната архитектура на автомобила остава до голяма степен позната от моделната линия, която дебютира през 2024 година, в Инголщат са преобразили из основи потребителското преживяване в интериора на автомобила, като са внедрили агресивен, панорамен стъклен „команден панел“ от висок клас.

Централният елемент на тази преработка на интериора е масивна цифрова структура, съчетаваща 11,9-инчов екран за приборния панел „Virtual Cockpit“ с широк 12,8-инчов панорамен стъклен панел за управление на интерфейса MMI от най-новото поколение на Audi. Основната структурна облицовка на таблото е разширена, за да се създаде непрекъсната хоризонтална линия, простираща се плавно от приборния панел директно до панела на вратата на пътника. За да подобрят ергономията в реални условия, инженерите разумно са върнали физическите колелца за превъртане в обновените дизайни на дву- и трилъчевите волани, докато централната конзола вече включва наклонена, 25-ватова безжична поставка за телефон, ориентирана към шофьорското място.

Технологичният скок е също толкова значителен и се фокусира върху усъвършенстваната система „Adaptive Cruise Assist Plus“, която коренно променя начина, по който този премиум субкомпакт се движи по обществените пътища. Работейки при скорости на движение, достигащи до 200км/ч, подобрената система за подпомагане на водача използва онлайн данни в реално време, за да регулира безпроблемно скоростта на автомобила, така че да съответства на средното темпо на местния трафик, като позволява насочване за центриране в лентата дори по второкласни пътища, напълно лишени от нанесени пътни маркировки. При моделите с автоматична скоростна кутия този набор от данни за високи скорости позволява автоматична смяна на лентата с едно докосване на лоста за мигачите, както и алгоритъм за автоматично спиране, който спира автомобила на червен светофар и автоматично ускорява обратно до скоростта в момента, в който светне зелено. Въпреки това купувачите трябва да прочетат дребния шрифт, а именно, че достъпът до тази свързана онлайн телеметрия е безплатен само през първите три години от притежанието на автомобила, след което Audi ще изисква абонаментна такса, за да поддържа софтуера активен.

В допълнение към тази автономна настройка, обновеното A3 получава пакет от технологии за маневриране при ниска скорост, включително четири широкоъгълни камери за панорамна гледка, които осигуряват пълна 360-градусова виртуална гледка от птичи поглед на централния MMI дисплей. Автомобилът вече може да изпълнява напълно автоматизирани маневри за успоредно и перпендикулярно паркиране, като поема пълен контрол върху кормилното управление, ускорението, спирането и избора на предавка, функция, която може да се управлява дори от тротоара чрез приложението myAudi за смартфон. Системата може дори да запомни до пет персонализирани траектории за паркиране на разстояние до 50 метра, което позволява на автомобила самостоятелно да се насочи към сложни домашни гаражи. Целият този каталог от високотехнологично оборудване, който се прилага за всички модели – A3 Sportback, Sedan, високия allstreet и спортните S3/RS 3, ще се появи официално в автосалоните, структуриран в нова, опростена тристепенна пакетна рамка, известна като Tech, Tech Plus и Tech Pro