Още подробности за новото Audi A4

Конструкторите от Инголщад са в разгара на разработката на нов електрически седан в средния клас, който се очертава като най-важният стратегически залог на компанията за края на настоящото десетилетие. Очаква се моделът да направи официалния си дебют около 2028 г. С този ход превозното средство ще запише името си в историята като един от първите серийни екземпляри на марката, стъпили върху иновативната технологична архитектура SSP на Volkswagen Group.

Техническият ръководител на Audi, Рувен Мор, разкри, че бъдещото попълнение в гамата ще поведе марката към напълно нова ера. Автомобилът ще бъде пионер в налагането на следващата дизайнерска философия на бранда, известна в инженерните среди под кодовото име Radical Next. Именно тази визия ще диктува осанката на моделите с четирите ринга през следващите десет години. По думите на топ мениджъра, целта не е просто внедряване на иновации, а завръщане към автентичното усещане на пътя и онези ценности, които издигнаха марката на пиедестал през годините. Инженерите обещават абсолютна чистота на линиите, безупречно качество на сглобката и фундаментално различен подход към интериорното пространство.

Вълнуващ обрат се наблюдава по отношение на дигитализацията, след като в централата отчетоха критиките на потребителите към прекомерното изобилие от екрани в настоящите инкарнации на моделите. Новото поколение кокпити ще заложи на много по-балансирано присъствие на дисплеите. Голямата новина за традиционалистите е планираното завръщане на редица физически бутони и превключватели, които да гарантират интуитивен и безопасен контрол над основните функции по време на движение.

В технологично отношение превозното средство ще извлече максимума от възможностите на архитектурата SSP. То ще се възползва от модерна зонална електронна мрежа, стандартизиран модулен дизайн на батерийния блок и силно оптимизиран софтуер за управление на енергийните потоци. Тези иновации ще осигурят сериозен скок в пробега с едно зареждане и драстично ще съкратят времето, прекарано на зарядната станция. Макар детайлните технически характеристики все още да се пазят в тайна, в кулоарите се говори за модификации със задно предаване, както и за задължителното за марката задвижване на четирите колела, комбинирани с различни капацитети на батерията.

За почитателите на класическите семейни формати също има отлични новини, тъй като комбито остава дълбоко закодирано в ДНК-то на марката. От ръководството подчертават, че именно техните инженери навремето превърнаха практичната каросерия Avant в емблема на премиум сегмента, така че тази традиция няма да бъде прекъсната. Това означава, че успоредно с традиционния триобемен силует, на пазара почти сигурно ще излезе и изцяло електрическо комби, готово да отговори на нуждите на пуристите.