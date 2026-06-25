Hyundai Elantra се готви за изцяло ново следващо поколение (ВИДЕО)

Седмото поколение на Hyundai Elantra отбеляза изключително успешен шестгодишен цикъл от пускането си на пазара през 2020 година, но южнокорейският производител официално подготвя почвата за изцяло нов модел от следващото поколение. В началото на тази седмица европейски шпионски фотографи заснеха предсерийен прототип на предстоящия компактен седан от следващото поколение, който преминава през изтощителни тестове за теглене на голяма надморска височина в Алпите. Наскоро публикуван видеоанализ от YouTube канала CarSpyMedia показва предстоящата моделна линия със значително по-малко прикриващи панели, като предлага на индустрията първия ясен поглед към радикалната трансформация на дизайна, която се очаква да предефинира популярния модел за ежедневно пътуване.

Hyundai залага силно на премиум, футуристична естетика, вдъхновена от по-големите флагмански модели на марката. Дори под останалата техническа маскировка прототипът гордо показва изпъкнала LED светлинна лента „Horizon“ с пълна ширина, простираща се изчистено по цялата дължина на предната част, обградена от основни фарове, които са систематично преместени много по-ниско по предната броня. Този напълно преработен дизайн интегрира остри, геометрични мигачи, заедно с двойка въздухозаборници с висок дебит, стратегически разположени над и под предната регистрационна табела. Докато тежките пластмасови облицовки и дебелите винилови листове продължават да скриват основните линии на каросерията и силуета на колана на автомобила, задната част се разкрива, за да покаже изключително отличителни, вертикално ориентирани LED елементи на задните светлини и агресивно изваян, интегриран спойлер на багажника.

Макар инженерният екип успешно да е успял да скрие вратите на кабината от обективите на камерите по време на тези изпитания, данните от телеметрията сочат към мащабно преработване на потребителското изживяване в интериора, фокусирано върху най-новата инфоразвлекателна екосистема за свързани автомобили на Hyundai – „Pleos“. Очаква се производствената платформа под капака да отразява гамата от задвижващи агрегати на корпоративния си „братовчед“ – Kia K4, като вероятно базовите конфигурации ще се основават на 2,0-литров атмосферен четирицилиндров двигател с мощност 147 конски сили, както и на по-мощен 1,6-литров четирицилиндров двигател с мощност 190 конски сили. За да се съобрази с амбициозните цели на марката за устойчивост на континента, към основната гама ще се присъедини високоефективна бензино-електрическа хибридна конфигурация, докато значително подобреният, ориентиран към пистата модел Elantra N ще бъде върхът на високите постижения. Тъй като настоящият модел, който в момента се предлага в автосалоните, е с обозначение за моделна година 2026, този вариант от следващото поколение щебъде официално представен в края на следващата година като модел от 2027 или 2028 година.