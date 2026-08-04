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Каква е разликата между хибрид, PHEV и MHEV и кой е точният избор за вас?

Каква е разликата между хибрид, PHEV и MHEV и кой е точният избор за вас?

4 Август, 2026 18:56 687 6

  • хибрид-
  • мек хибрид-
  • phev

Всичко зависи от ежедневните нужди

Каква е разликата между хибрид, PHEV и MHEV и кой е точният избор за вас? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Купуването на кола през 2026 година прилича по-малко на избор на традиционен автомобил и повече на избор на сложен смартфон, при който първото решение се отнася до това какъв тип задвижваща система подхожда на вашия начин на живот. Докато изцяло електрическите автомобили и традиционните двигатели с вътрешно горене остават в противоположните краища на спектъра, средната зона, заемана от хибридите, се е разширила до объркващо разнообразие от възможности. За да се ориентират на пазара, шофьорите обикновено трябва да се запознаят с три различни технологични варианта: обикновени пълни хибриди, плъг-ин хибриди и меки хибриди.

Когато повечето хора си представят хибрид, те мислят за класическата пълна хибридна конфигурация, популяризирана от пионерски модели като Toyota Prius и сега стандартна за масово произвеждани автомобили като Corolla и RAV4. Тези системи съчетават конвенционален бензинов двигател с електродвигатели и самозареждащ се акумулаторен пакет. Електрическата част поема управлението при маневри с ниска скорост, плавно ускорение и движение по инерция, докато бензиновият двигател се занимава с по-тежките натоварвания и движението по магистрала. Тъй като батерията се презарежда автоматично чрез регенеративно спиране и енергията на двигателя, никога не се налага да включвате автомобила в контакта. Просто посещавате бензиностанцията, както винаги сте правили, и без усилие се наслаждавате на икономия на гориво, без да променяте нито един от ежедневните си навици.

За шофьори с малко по-висок бюджет и надежден достъп до електрически контакт, плъг-ин хибридът – обикновено наричан PHEV – предлага изживяване, в което електрическата част заема много по-голяма роля. Оборудването на автомобила със значително по-голям акумулаторен пакет и специален порт за зареждане позволява на плъг-ин хибридите да изминат около 80 до 100 километра изцяло на електричество, преди бензиновият двигател изобщо да се включи. Тази конфигурация прави напълно възможно да се извърши цялото ежедневно пътуване до работа без да се изразходва нито капка гориво, като се зарежда през нощта у дома, а бензиновият двигател се запазва за спонтанни пътувания през уикенда. Технологията обаче е свързана със забележима надценка в цената, а реалните ѝ предимства бързо се изпаряват, ако нямате удобно място за ежедневно зареждане.

В другия край на спектъра се намира мекият хибрид, или MHEV, който представлява най-малко електрифицираният вариант от триото. Разчитайки предимно на компактна 48-волтова батерия и малък стартер-генератор, мекият хибрид не може да задвижва автомобила само с електрическа енергия. Вместо това електрическият мотор подпомага бензиновия двигател при ускорение и безпроблемно запълва моментния дефицит на мощност, когато двигателят се изключва на светофарите. Широко разпространени в съвременните европейски луксозни автомобили като Audi, BMW и Mercedes-Benz, меките хибриди функционират по същество като високотехнологични стартери, проектирани да направят системите за автоматично спиране и стартиране незабележими, като същевременно осигуряват незначително повишаване на ефективността.

Изборът на подходящия вариант в крайна сметка зависи от вашите жилищни условия и навици на шофиране. Меките хибриди съществуват предимно на заден план като плавна луксозна екстра, а не като радикално средство за икономия на гориво, което оставя истинския избор между стандартните хибриди и плъг-ин хибридите. Ако разполагате с алея или гараж с възможност за зареждане и изминавате кратки разстояния ежедневно, плъг-ин хибридът осигурява максимална ефективност. За всички останали традиционният пълен хибрид остава най-безпроблемният и икономически ефективен начин да намалите значително разхода на гориво, без да се налага да приспособявате начина си на живот към изискванията на инфраструктурата за зареждане.


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  • 1 и му кажи че ако

    0 0 Отговор
    Иска да погледне под капака и да смени маслото ще му "разширя нишата до невероятни" размери

    19:07 04.08.2026

  • 2 Удри евраста с лопатЕто

    5 0 Отговор
    Избора е чисто ДВГ, никви батерии в кола, батерията си е за играчки, телефони и часовници, ако батерията беше по доброто щеше да се наложи сама на пазара, няма да има нужда да я дотират, да махат данъци и да я налагат почти на сила на хората, да не говорим, че вече всички разбраха за измамата, че били екологични, батерията е едно от най замърсяващите неща създадени от човека за ежедневно ползване, това е неоспорим факт доказан от учени, а политиците ни я налагат като екологична.

    19:25 04.08.2026

  • 3 Чиста електричка е най-добре

    0 1 Отговор
    Не е рентабилно да подържаш две системи. Не бива да очакваме, че електричките ще се наложат на 100%. Никоя система не е стигала 100%. Имаме различни нужди, съответно имаме своя избор. Аз нямам електричка защото нямам гараж. Не искам да стои на улицата, вързана за кабел. Но ако живеех на село щях да имам 30 kW фотоволтаици на покрива и гараж.

    19:37 04.08.2026

  • 4 ДВГ

    1 0 Отговор
    Е ТОЧНИЯ избор за мен. За другите - не знам. Атмосферен, обем, не по-малък от 2.0, с ръчка или с класически автоматик.

    19:38 04.08.2026

  • 5 Въобще

    0 0 Отговор
    не ми харесва "някой" да ми казва какъв е "точния избор" за мен. То не са само МПС-тата Те действат по същия начин и ни казват, и за храните, и за ваксините, и за смяната на пола, и за "климатичните промени", и да сме "спасяли" земята....от самите себе си. Всичко е свързано, всичко.

    19:42 04.08.2026

  • 6 карчи

    0 0 Отговор
    Ако не ви притеснява дизайна взимате един Приус и забравяте за грижите😉 Впрочем на последните версии им пооправиха и дизайна😉

    19:46 04.08.2026