Hyundai превръща градския електрически Inster в уютна мобилна всекидневна

Докато версията Cross залагаше на приключенския дух и офроуд визията, Lounge ни отвежда в свят на изтънченост и внимание към детайла. Още на пръв поглед колата грабва окото с новите 17-цолови алуминиеви джанти, сребристите декоративни елементи и уникалния цвят Glow Mint, които ѝ придават по-солиден и зрял вид. Предната част също е претърпяла лека промяна, с нов дизайн на бронята и решетката, които допълват премиум излъчването.

Но истинската магия се случва вътре. Влизайки в купето на Inster Lounge, сякаш попадаме в малък, уютен мобилен салон. Тапицерията на седалките е комбинирана от плат и кожа, таванът е облицован с фина плетка, а новите цветни акценти и подобрените материали създават усещане за лукс и уют. Практичността не е пренебрегната – седалките на предния ред са напълно сгъваеми, а задната седалка може да се регулира, позволявайки трансформация на вътрешното пространство според нуждите.

Под капака Inster Lounge е оборудван с електродвигател с мощност 115 к.с. и тягова батерия с капацитет 49 kWh. Максималният пробег достига 360 километра (по цикъла WLTP), а благодарение на бързото зареждане с постоянен ток с мощност до 120 kW, батерията може да се зареди от 10 до 80% за около половин час.

С цена, започваща от 29 850 евро на германския пазар, Hyundai Inster Lounge се позиционира между практичния Inster и авантюристичния Inster Cross, предлагайки уникална комбинация от стил, комфорт и функционалност, която със сигурност ще привлече нови купувачи.

Както казва Ксавие Мартинет, президент и главен изпълнителен директор на Hyundai Motor Europe: „С Inster Lounge доказваме, че градският кросоувър може да съчетае дизайн, комфорт, практичност и ексклузивност.“ И ние няма как да не се съгласим с него. Inster Lounge е доказателство, че дори в компактен градски електрически автомобил може да се създаде собствено комфортно пространство, което да превърне всяко пътуване в удоволствие.