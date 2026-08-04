Новият седан на Mercedes-AMG постави рекорд на Нюрбургринг

Наскоро представеният Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ официално спечели титлата за най-бързия автомобил в своя клас на „Зеления ад“, като премина 20,8-километровата писта за време от 7:32.070.

Това, което прави постижението особено впечатляващо, е, че Mercedes-AMG постави рекорда в изцяло серийна конфигурация, без да прави никакви модификации по отношение на производителността, каросерията, окачването или електрическата задвижваща система. Сърцето на този седан от ново поколение с високи динамични характеристики се крие в усъвършенствана система, състояща се от три електродвигателя с аксиален поток,авангардна технология, заимствана директно от флагманския модел AMG GT 4-Door Coupe. С два мотора, разположени на задния мост, и трети, задвижващ предните колела, системата генерира 680 конски сили. Тази експлозивна мощност изстрелва четиривратия автомобил от покой до 100 км/ч само за 2,7 секунди, което го поставя категорично в категорията на суперколите.

Освен суровата линейна скорост, преходът към електрическо задвижване позволява на инженерите на AMG да усъвършенстват динамиката на пистата с безпрецедентна прецизност. Напълно променливото задвижване на всички колела и векторното разпределение на въртящия момент на задните колела позволяват незабавно преразпределение на мощността между отделните колела, за да се максимизира сцеплението в завоите. За да се запази инстинктивната емоция от шофирането, отдавна свързана с AMG моделите с двигатели с вътрешно горене, автомобилът разполага с режим на шофиране AMGFORCE S+, който използва многоканално акустично вземане на проби и вградени вибрационни елементи в седалките, за да симулира превключване на предавките и автентични звуци от двигателя с вътрешно горене при агресивно шофиране.

Въпреки ориентираността си към пистата, този високопроизводителен седан остава способен автомобил за ежедневно шофиране. Построен върху 800-волтова електрическа платформа, той осигурява пробег до 670 км по цикъла WLTP. Когато дойде време за презареждане, максималната скорост на зареждане с постоянен ток до 330 kW може да зареди батерията от 10 до 80 процента само за 22 минути. Както отбеляза ръководството на AMG след рекордното каране, постигането на най-бързата обиколка в своя сегмент доказва, че ДНК-то на състезателната писта остава дълбоко вкоренено в електрическото бъдеще на Афалтербах – и този рекорд на Нюрбургринг е само началото.