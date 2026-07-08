Toyota oтново пусна в продажба легендарния Land Cruiser 70

Toyota Australia официално отново отвори поръчките за легендарната си серия Land Cruiser 70 за тежки условия, след продължителна пауза, поради която този издръжлив офроудър беше недостъпен в продължение на почти една година. Обичаната платформа в ретро стил, която неуморно служи от средата на 80-те години насам се завръща на пазара с важни хардуерни подобрения, проектирани да отговорят на затягащите се изисквания за емисиите. Местните поръчкови книги бяха внезапно затворени, за да се изравнят натрупаните поръчки и да се извършат задължителните инженерни промени, но купувачите вече могат да правят поръчки за производството, чието възобновяване е планирано за следващия месец.

Основната промяна засяга 2,8-литровия четирицилиндров турбодизелов двигател на автомобила, агрегат, заимстван от HiLux, който наскоро замени емблематичния 4,5-литров турбодизелов V8. За да гарантира съответствие със строгите емисионни стандарти Euro 6d, наложени за тежкотоварните превозни средства в Австралия, Toyota е вградила 20-литров резервоар за AdBlue директно в шасито. Системата действа чрез впръскване на течен разтвор на урея директно в изпускателния колектор, за да неутрализира вредните емисии на азотни оксиди. Поради конструктивни съображения и за улесняване на достъпа за зареждане, при моделите с двойна кабина и шаси капачката на резервоара, която се заключва, е разположена на предния калник, докато при конфигурациите с единична кабина отворът е монтиран удобно между задните колела и кабината.

Показателите за динамиката под капака остават напълно непроменени въпреки оборудването за пречистване на емисиите. Четирицилиндровият двигател все още развива 201 конски сили между 3 000 и 3 400 об./мин.. От решаващо значение е, че подновяването на продажбите се фокусира изключително върху моделите, оборудвани с шестстепенна автоматична скоростна кутия. Освен промените в изпускателната система, любителите на дългите пътувания ще забележат значителен компромис по отношение на общия пробег на емблематичния модел „Troop Carrier“ от серия 78. За да се направи място за новата система за AdBlue, „Troopy“ жертва своя 180-литров резервоар за дълги разстояния, като обемът му се намалява значително до стандартен 130-литров резервоар, което привежда този вариант в съответствие с останалата част от гамата на серия 70. Въпреки намалените възможности за дълги пътувания и продължаващата липса на опция за ръчна скоростна кутия, местното ръководство подчертава, че механичното обновяване запазва един незаменим инструмент за купувачите от регионалните и селските райони на Австралия, които разчитат силно на този безкомпромисен „работен кон“.